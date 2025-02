2025 Genesis Invitational Raeperboard: Scottie Scheffler Dois atrás de Denny McCarthy após a primeira rodada

Um dia chuvoso, úmido e miserável no Torrey Pins Golf Club testou o melhor do mundo na primeira rodada da gênese convitacional de 2025. Fazendo o curso sul, os jogadores sofreram 18 buracos brutais e se combinaram para publicar uma pontuação média no norte a norte dois golpes ao longo do par. Enquanto muitos falharam no exame apresentado a eles, o número 1 do mundo Scottie Scheffler foi um dos poucos a aprovar com grande sucesso.

Scheffler se senta dois golpes da vantagem da primeira rodada de Denny McCarthy, que entra no par 5 18 para publicar um 68 baixo. Aos 2 abaixo, Scheffler estava entre os 13 jogadores, incluindo Wyndham Clark, Sam, Sam Burns e Min Woo Lee: In In in O campo de 72 homens para atirar em figuras vermelhas na quinta -feira.

“Eu sou um concorrente giratório, então … eu sabia que seria um desafio hoje, e saí com a atitude de me divertir e tentarei abraçá -lo o máximo que pude”, ” McCarthy disse.

Apenas em um fundo 41 para encerrar seu WM Phoenix Open, Scheffler deu de ombros de suas lutas tardias naquele torneio para retornar ao seu ritmo normal. O jogador de três horas do PGA Tour del PGA afirmou sua presença cedo e, muitas vezes, como dois passarinhos em seus quatro primeiros buracos rapidamente empurrou seu nome para a parte superior da classificação.

Mais dois passarinhos chegaram em casa em números 6-7 para iluminar sua praça solitária na frente nove, o torque 4 5. Scheffler virou 3 graves e permaneceu em busca de Dear Life, à medida que as condições mudaram para o minuto e a pontuação permaneceu em um prêmio Premium . Espisando um bicho -papão em seu cartão de pontuação devido a um difícil restante do tee no par 4 14, Scheffler se inclinou antes de não aproveitar uma oportunidade rara de pontuação no torque que termina 5.

Mesmo assim, o melhor jogador do jogo permanece em boa forma para eliminar seu quinto evento de assinatura nas duas últimas temporadas. Jogando na primeira página da classificação em seu terceiro início do ano, Scheffler parece eliminar lentamente seu óxido competitivo, que só pode soletrar problemas para o resto do campo quanto mais esse torneio avança.

O líder

1. Denny McCarthy (-4): Um campo de golfe jogou ainda mais quinta -feira devido às condições; portanto, naturalmente, um dos batedores mais curtos do campo lidera a tabela de classificação. McCarthy não teve sorte nos pinos de Torrey em quatro viagens anteriores, já que não conseguiu terminar entre os 60 primeiros em nenhuma de suas aparições abertas para o Farmers Insurance. Parece interessado em mudar sua fortuna nos penhascos da Califórnia através de seu método tradicional de unir tacadas com consistência.

McCarthy venceu mais de três golpes no campo com o taco na mão, mas também impressionou em outro lugar. Com uma pequena forma com seus clubes de pontuação que entram na semana, a mão direita.

“Não joguei aqui há quatro anos; já faz um tempo desde que estive aqui. É muito difícil, especialmente com a chuva e a duração aproximada”, disse McCarthy. “O Rough’s Gnarly and the Rain torna ainda mais difícil. Embora os verdes sejam macios, ainda é difícil: eles são tão conjuntos, eles colocam algumas bandeiras realmente duras hoje. Ainda era muito difícil se aproximar. a direção do vento.

“É um campo de golfe muito difícil. Gosto do desafio. Não sou o mais longo dos batedores, mas você deve mantê -lo na rua. Não fiz isso por alguns buracos, eu obtive algumas pausas decentes , Consegui um bom campo de golfe.

Concorrentes

T2. Patrick Rodgers, Seamus Power (-3)

T4. Scottie Selfler, Davis Thompson, Wyndham Clark (-2)

T7. Nick Dunlap, Sam Burns, Nico Echavarria, Jake Knapp, Andrew Novak, Min Woo Lee, Michael Kim (-1)

A inconsistência de Clark se mudou para 2025, mas quando ele está indo, ele é mais do que capaz de eliminar um evento exclusivo, como fez na última temporada no AT&T Pebble Beach Pro-Am. De fato, as quatro melhores finais de Clark em 2024 chegaram a eventos exclusivos (incluindo o campeonato de jogadores), e essa tendência pode continuar na nova temporada.

Duas de suas três vitórias do PGA Tour chegaram ao estado da Califórnia e, na quinta -feira, ele fez o trabalho da maneira típica. Clark se classificou entre os 10 primeiros na distância de condução, revoltas, os golpes venceram ao redor do verde e os golpes venceram.

A paciência de Rory McIlroy continua a dar frutas

McIlroy pregou paciência em sua vitória em Pebble Beach e precisará dela em espadas nesta semana em Torrey Pines. Apesar de não ter suas melhores coisas com suas placas, o principal campeão de quatro horários navegou efetivamente sobre o torque 72 para uma rodada uniforme.

Ele se classificou para o fundo do campo em termos de golpes vencidos e alcançou apenas metade das ruas. Mesmo com um perfil estatístico menos que Star, o vencedor de 27 vezes está em posição de adicionar outro troféu ao seu manto, graças em grande parte a alguns tiros engenhosos de cunha como sua altura do áspero no 5º e seu chip de passarinho no par 3 8.

2025 Probabilidades de gênese convitacional atualizadas, seleções

Chances através do DraftKings Sportsbook

Scottie Scheffler: 2-1

Rory McIlroy: 7-1

Denny McCarthy: 12-1

Wyndham Clark: 16-1

Collin Morikawa: 20-1

Seamus Power: 22-1

Sam Burns: 22-1

Davis Thompson: 22-1

Patrick Rodgers: 25-1

Min wooe lee: 25-1

Justin Thomas: 25-1

É difícil olhar além de Scheffler, mas a areia de McIlroy foi impressionante na 1ª rodada. Mesmo sem suas melhores coisas, os irlandeses da manobra do norte através dos pinos de Torrey com apenas dois bogeys na carta de pontuação. A pontuação ocorrerá quando o seu motorista começar a se comportar e um preço de 7-1 semelhante ao seu número pré -terno, pode ser hora de pular.