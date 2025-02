2025 Honras da NFL: Jayden Daniels dos Comandantes vence o novato ofensivo do ano após a temporada de estréia histórica

Antes do início de sua temporada de estreia, o marechal de campo dos comandantes Jayden Daniels Ele disse à CBS Sports que aspiravam a se tornar o melhor marechal de campo em andamento em NFL história. Embora ele ainda não tenha feito isso (ainda), Daniels foi nomeado NFL Novato ofensivo do ano.

A campanha de Ruptura de Daniels incluiu se tornar o sexto marechal de campo novato ao começar em um jogo de campeonato da conferência. Ele fez isso depois de ajudar a levar os comandantes para as vitórias dos playoffs sobre os Buccaneers e os Leões, com ambas as vitórias ao longo do caminho.

Seleção geral nº 2 No rascunho no ano passado, Daniels quebrou o recorde de estreante de Dak Prescott para o término da conclusão (69%) entre jogadores com pelo menos 250 tentativas de passagem. Ao levar Washington a uma emocionante vitória sobre o Bengals na semana 3, Daniels estabeleceu um recorde exclusivo de jogo de estreia da NFL ao completar 91,3% de seus lançamentos. Daniels também foi uma ameaça ao chão, com 891 jardas por terra e seis touchdowns com uma média de 6,0 jardas para o transporte.

Atualmente, Daniels lidera todos os pinos da pós -temporada nas tentativas (114), terminações (75), Yartas (822) e passes de touchdown (cinco). Ele chegou à sua temporada de estreia levando os comandantes para sua primeira aparição no jogo da NFC em 33 anos.

O ano de 24 anos tinha altos objetivos entrando em sua temporada de estreia, e é seguro dizer que ele atendeu a essas expectativas. Embora suas estatísticas tenham sido impressionantes, Daniels provavelmente se orgulha do sucesso dos comandantes nesta temporada.

“Ganhar é importante”, disse Daniels antes de ser recrutado, “então, no entanto, eu posso ajudar a equipe a vencer, eu irei”.