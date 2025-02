2025 Honras da NFL: Saquon Barkley, da Eagles, ganha o jogador ofensivo do ano após a temporada recorde

Enquanto muitos vencedores de prêmios são óbvios, 2024 NFL O prêmio do jogador ofensivo do ano foi o contrário. Vários jogadores eram dignos de honra, mas no final, o corredor da Philadelphia Eagles foi finalmente premiado.

Embora vencer o Opoy seja uma grande honra, é um prêmio de consolação para Barkley, que em uma época diferente teria sido um shoo-in para o MVP da liga. Mas isso se tornou um prêmio de marechal de campo; A última vez que o QB não foi vencido, essa honra foi o corredor de Adrian Peterson em 2012.

Nesta temporada, Barkley se juntou a Peterson no exclusivo Clube de 2.000 Yard Runner. Barkley se tornou o nono jogador da história da liga no Eclipse 2.000 jardas em uma temporada, vencendo 2.005 jardas em 16 jogos. Barkley terminou a temporada de 101 jardas antes da temporada de 40 anos de Eric Dickerson.

Em vez de tentar quebrar o recorde de Dickerson na semana 18 (contra seu ex -time, o New York Giants), Barkley optou por descansar para ser fresco para a carreira dos playoffs do Eagles. A decisão de Barkley valeu a pena, já que ele se juntou aos corredores do Hall da Fama, Terrell Davis e Itimt Smith, como os únicos campeões apressados ​​a chegar ao Super Bowl. Ele fez isso depois de correr para 119, 205 e 118 jardas nos playoffs da Filadélfia, conquistou os Packers, Rams e comandantes, respectivamente.

Barkley é agora 30 jardas para quebrar o recorde de Davis Pela maior quantidade de jardas por terra vencida em uma temporada (incluindo a pós -temporada).

Como observado acima, Barkley venceu vários outros jogadores que merecem Opoy. Entre esses jogadores estavam o Bengals, Ja’mar Chase e o marechal de Campo de Los Bengals, Joe Burrow, o Marshal de Ravens Campo, Lamar Jackson e o marechal do Bills Campal Josh Allen.

Chase se tornou o quinto jogador desde 1970 a ganhar o NFL “Triple Crown” (liderando a liga em recepções, jardas e capturas de touchdown). Madriguera andou NFL tanto em jardas passantes quanto no touchdown. Jackson lançou as altas da corrida de alto ano (4.172) jardas e touchdowns (41) contra apenas quatro interceptações enquanto corriam por 915 jardas e obteve uma média de 6,6 jardas por prisão da liga. Allen também era um dínamo de dupla ameaça, acumulando 3.731 jardas e 28 touchdowns e 531 jardas e sete pontuações em execução.