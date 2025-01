Prima che il torneo di basket maschile NCAA entri in una squadra, arriva a quattro.

Il torneo inizia il 18 marzo e la Final Four inizierà il 5 aprile.

Inutile dire che gli scommettitori stanno aspettando di vedere quali squadre sopravviveranno fino alle semifinali.

Guarda le ultime quattro probabilità di uomini nel Draftkings Sportsbook il 31 gennaio.

Le squadre raggiungono i primi quattro maschili

Duke: -110 (scommessa $ 10 per vincere $ 19,09)

Auburn: +100 (scommessa $ 10 per vincere $ 20)

Houston: +175 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 27,50)

State of Iowa: +220 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 32)

Alabama: +240 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 34)

Florida: +350 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 45)

Tennessee: +475 (BET $ 10 vince $ 57,50)

Kentucky: +500 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 60)

Kansas: +600 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 70)

Michigan State: +700 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 80)

Marquette: +750 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 85)

Gonzaga: +750 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 85)

Texas Tech: +900 (BET $ 10 vince un totale di $ 100)

Illinois: +950 (scommessa $ 10 per vincere $ 105)

UConon: +1100 (BET $ 10 vince un totale di $ 120)

A partire dal 30 gennaio, la quattro serie Four Four Four Series è n. 2 Duke, n. 1 Auburn, n. 6 Houston e 3 Iowa State, seguito da Alabama e 5 Florida, il tutto con le probabilità di tutti con i +400.

La scorsa settimana, Auburn ha ricevuto tutti e 62 i primi posti nell’Associated Press 25 e tutti i 31 voti in un sondaggio di allenatore, ma è ancora secondo nella Duke Oddboard.

Blue Devils, dal 30 gennaio, sono anche favoriti per vincere il titolo nazionale.

Le ultime due partite a quattro partite sono state di natura unica, nel senso che non tutte e quattro le squadre sono state considerate centrali da basket. Nel 2024 erano Uconon, Purdue, Alabama e NC.

Nel 2023 erano Uconon, San Diego, Miami e Florida Atlantic.

In entrambe queste stagioni, UCononn è diventato un campione e Huskies sta cercando di farne tre di fila quest’anno.

Attualmente, UCononn ha 25 anni nel paese e ha perso tre degli ultimi sei. Le sue probabilità per fare le quattro finali sono +1100.

Nelle più recenti previsioni NCAA di Mike DeCourcy, ha 1 seme Duke in Oriente, 1 seme meridionale di Auburn, nello Iowa a Meskkilän e Alabama 1-Siemenne e Alabama 1-Semi nel West West.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox SportsE segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!