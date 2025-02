2025 Liv Golf Adelaide Coefficienti: Preferiti dal campo

2025 Life Golf La stagione continuerà questo fine settimana ad Adelaide, in Australia, Live -Coperto in Fox Sports .

Ogni torneo ha 54 buche che sono state giocate durante tre round con armi da fuoco in cui tutte le squadre iniziano a giocare allo stesso tempo in buchi diversi.

A differenza dei tradizionali campionati di golf, Liv ha 13 squadre composte da quattro giocatori con alcuni dei più grandi nomi dello sport. Le squadre sono:

4ACACE GC

Cleks GC

Crushers GC

Fireballs GC

Hyflyers GC

Teste di ferro GC

Legion XIII

Majesticks GC

Rangegoats gc

Ripper GC

Smash GC

Stinger GC

Coppia GC

Collettivo 14 Maestri principali con 28 campionati principali enfatizzano l’elenco del Liv, tra cui il campione del golf del 2024 Jon Rahm (Legion XIII).

Tutti i 54 giocatori (tra cui due giocatori di jolly) competono in eventi di tre giorni. Un giocatore con il punteggio più basso quando 54 buche hanno vinto omaggio individuale, mentre una squadra con il punteggio totale più basso vince il titolo. I concorrenti guadagnano punti per i tributi del campionato individuale e di squadra alla fine della stagione.

Preferiti

Joaquin Niemann è uno dei preferiti per vincere il torneo +400, seguito da Bryson DeChambeau, +500 e Jon Rahm, +850. Niemann ha legato il maggior numero di profitti durante la stagione di Golf Liv del 2024. Rahm ne aveva anche due con il test di Brooks. RAHM ha superato l’elenco individuale dell’anno scorso.

Ecco i nomi in cima alle probabilità del 14 febbraio in Draftkings Sportsbook:

Joaquin Niemann: +400 (Bet $ 10 vince un totale di $ 50)

Jon Rahm: +500 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 60)

Bryson Dechambeau: +850 (scommessa $ 10 per vincere $ 95)

Tyrrell Hatton: +1000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 110)

Ancier Abraham: +1100 (un totale di $ 10 a $ 120)

Carlos Ortiz: +1200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Sam Horsfield: +1400 (scommettendo $ 10 per vincere $ 150)

Brooks Kopeka: +1400 (scommessa $ 10 per vincere $ 150)

Dustin Johnson: +2000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 210)

David Puig: +2800 (BET $ 10 vince $ 290)

Richard Bland: +3000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 310)

Dean Burmester: +3000 (BET $ 10 vince un totale di $ 310)

