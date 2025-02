Para a segunda temporada consecutiva, Joaquin Niemann tem um começo ruindo. Começando a rodada final de Liv Golf Adelaide três golpes atrás dos três co-líderes de Sam Horsfield, Abraham Aner e Carlos Ortiz, o chileno retornou dramático em Grange para reivindicar uma vitória de três tempos sobre Anscer e Ortiz aos 13 anos abaixo.

Os 75 de Niemann no domingo marcaram a baixa pontuação da semana e garantiram o círculo vencedor pela terceira vez em sua carreira de golfe LIV. Um vencedor que já está no México e na Arábia Saudita, Niemann pode adicionar a Austrália à sua lista de conquistas.

“Eu sinto isso por isso. “Sinto que tenho tantos anos de golfe e tentando melhorar, e sinto que esses momentos atualmente são ótimos momentos de aprendizado, experiência de aprendizado onde posso melhorar meu jogo.

“Do jeito que joguei hoje, sinto que ele fala muito sobre como tenho trabalhado, como tenho praticado. Ser capaz de ver esses pequenos passos adiante o tempo todo, é sempre satisfatório e me torna mais energia sair amanhã e melhorar o novo “.

Niemann pegou fogo na parte do meio de seus nove atacantes enquanto tomava quatro passarinhos de nós. Depois de um passarinho no par 3 12, o jogador de 26 anos aproveitou o torque curto 4 do 4º torque para preparar o palco para o endalizador fundamental par-4.

Ao ir a Bunker Greenside, Niemann mordeu seu segundo perfeitamente e navegou pela encosta que corta o verde e protegeu a localização do alfinete de domingo. Aproveitando um último passarinho, ele esperou com a respiração contida enquanto Anser ainda tinha buracos restantes e a oportunidade de pegar o líder da casa do clube. No entanto, quando Anscer lançou um tiro no número 17 e outro no número 18, a navegação de Niemann na cúpula foi concluída.

“Sinto que é melhor. Sinto que meu jogo ainda está melhorando”, disse Niemann. “Isso é algo que eu continuo vendo durante minha carreira, que ele está melhorando sempre. Sinto que, toda vez que tenho mais experiência, acho que dias como hoje me fazem crescer como jogador. Sim, acho que há muito Tenho que levar hoje e aprender com ele porque hoje foi um dia muito bom.

Enquanto Niemann e seu companheiro de equipe de torque, Carlos Ortiz, acabaram no topo da tabela de classificação, foram as bolas de incêndio de Anters que levaram para casa a competição por equipes. Capitaneado por Sergio García, as bolas de fogo chegaram 21 abaixo para se defender contra a Legião XIII de Jon Rahm e o Niemann Torque, que completou o pódio.

“Foi definitivamente uma luta. Extremamente orgulhoso do que fizemos como equipe, obviamente, e individualmente foi uma ótima semana”, disse Ancer. “Obviamente, os dois últimos buracos foram difíceis de terminar com o bogey-bogey, tendo a oportunidade de vencer o torneio. É sempre difícil, mas acho que é apenas combustível para o resto da temporada. Sinto que meu jogo está em uma tendência no endereço correto.