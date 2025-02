2025 LIV Golf Award Funds Pagamenti: leader della lista Malf dopo Riyadh

Liv Golf Riyadh è stato un successo significativo per Adria Meron e Legion XIII di Jon Rahm. Meron ha portato a casa un premio da 4 milioni di dollari con 17 meno di tre round e Legion XIII ha vinto 11 colpi sotto i 50 anni.

Continua a leggere dalla distribuzione di come condividere il premio in denaro dal primo evento di Liv Golf per il 2025

Gli ultimi punti salienti della vittoria di Adrian Meron in Liv Golf Riyadh | Liv Fox

Liv Golf Riyadh 2025 Pagamenti di premiazione

No. 1: Adrian Meron, $ 4.000.000

N. 2 (pareggio): Jon Rahm, $ 1.875.000

N. 2 (pareggio): Sebastian Munoz, $ 1.875.000

N. 4 (pareggio): Lucas Herbert, $ 900.000

N. 4 (pareggio): Dean Burmester, $ 900.000

N. 6 (pareggio): David Puig, $ 534.500

N. 6 (pareggio): Marc Leishman, $ 534.500

N. 6 (pareggio): Sergio Garcia, $ 534.500

N. 6 (pareggio): Bryson DeChambeau, $ 534.500

N. 6 (pareggio): Tyrrell Hatton, $ 534.500

N. 11: Caleb Surratt, $ 380.000

NO. 12 (pareggio): Anirban Lahiri, $ 330.000

N. 12 (pareggio): Bubba Watson, $ 330.000

NO. 12 (cravatta): Sam Horsfield, $ 330.000

N. 15 (pareggio): Matthew Wolff, $ 330.000

N. 15 (pareggio): Tom McKibb, $ 292.500

NO. 15 (pareggio): Ben Campbell, $ 292.500

N. 18 (pareggio): Thomas Pieters, $ 250.000

N. 18 (pareggio): Cameron Tringale, $ 250.000

N. 18 (pareggio): Paul Casey, $ 250.000

N. 21 (pareggio): Peter Uhlein, $ 215.000

N. 21 (pareggio): Harold Varner III, $ 215.000

N. 21 (pareggio): Graeme McDowell, $ 215.000

N. 21 (pareggio): Jason Kokras, $ 215.000

NO. 21 (pareggio): Louis Oosthuizen, $ 185.000

N. 25 (pareggio): Wade Ormsby, $ 185.000

N. 25 (pareggio): Cameron Smith, $ 185.000

N. 25 (pareggio): Lee Westwood, $ 185.000

N. 25 (pareggio): Carlosortiz, $ 185.000

N. 30 (pareggio): Ian Poulter, $ 165.000

N. 30 (cravatta): Brendan Steele, $ 165.000

NO. 30 (pareggio): Ollie Schniederjans, $ 165.000

N. 33 (pareggio): Danny Lee, $ 145.572

N. 33 (pareggio): Matt Jones, $ 145.572

N. 33 (pareggio): test di Brooks, $ 145.572

N. 33 (pareggio): Charl Schwartzel, $ 145 572

N. 33 (pareggio): Joaquin Niemann, $ 145.572

N. 33 (pareggio): Luis Masaveu, $ 145 572

NO. 33 (pareggio): Frederik Kjettrup, $ 145.572

N. 40 (pareggio): Max Lee, $ 134.000

N. 40 (pareggio): Richard Bland, $ 134.000

NO. 42 (pareggio): Abraham Ancer, $ 129.000

N. 42 (pareggio): Charles Howell III, $ 129.000

N. 44 (pareggio): Dustin Johnson, $ 125.250

NO. 44 (pareggio): Martin Kaymer, $ 125.250

N. 44 (pareggio): Talor Goch, $ 125.250

N. 44 (pareggio): Patrick Reed, $ 125 250

N. 48: Henrik Stenson, $ 120.000

N. 49 (pareggio): Anthony Kim, $ 60.000

N. 49 (pareggio): Mito Pereira, $ 60.000

N. 49 (pareggio): Yubin Jang, $ 60.000

NO. 52 (mar): Kevin a, $ 50.000

N. 52 (strada): Branden Grace, $ 50.000

N. 54: Andy Ogletree, $ 50.000

Liv Golf Riyadh 2025 PAGAMENTO DELLA TEAM in denaro

No. 1: Legion XIII, -50, $ 3.000.000

N. 2 (pareggio): Ripper GC, -39, $ 1.000.000

N. 2 (pareggio): Rangegoats GC, -39, $ 1.000.000