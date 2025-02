2025 Masters Picks, Oddds, Campo: Previsões surpreendentes do modelo de golfe que atingem 13 especialidades

O primeiro importante de 2025 será decidido quando os melhores jogadores do mundo forem ao Torneio de Golfe Nacional de Augusta para o Masters 2025. 2025 cheios de estrelas com pessoas como Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Jon Rahm, Bryson Dechambeau e Jordan Spieth entre os grandes grandes que perseguem uma jaqueta verde encolhida. Scheffler pode se tornar o primeiro jogador a ganhar a jaqueta verde em anos consecutivos pela primeira vez de Tiger Woods em 2001-02.

Scheffler, o jogador número 1 do mundo, é +470 para repetir de acordo com as últimas chances de 2025 mestres em Fanduel. É seguido por McIlroy (8-1), o vencedor da Gênesis Invitacional, Ludvig Aberg (12-1), Rahm (13-1), Xander Schauffele (15-1), Dechambeau (22-1) e Collin Morikawa ( 22 -1) na placa de probabilidade da PGA. Woods, um campeão de cinco vezes professores que não competiu em Convitational Genesis, está entre as longas fotos de 2025 Masters com 140-1. Antes de travar em qualquer seleção de 2025 mestres, certifique -se de Veja as primeiras previsões de golfe e a tabela de classificação projetada do modelo de computador testado na Sportsline.

2025 Previsões de mestrado

Uma grande surpresa que o modelo está perguntando no Masters 2025: Rory McIlroy, um campeão do PGA Tour de 27 tempos e um dos melhores favoritos, não termina no topo da classificação e nem sequer tem os cinco primeiros. McIlroy pode se tornar o sexto golfe a completar a corrida de Grand Slam com uma vitória no Augusta National.

No entanto, o valor de 35 anos não conseguiu fazer o trabalho nos mestres que encerraram o T22 ou pior em três de suas últimas quatro aberturas em Augusta, o que inclui a perda do corte duas vezes durante esse período. McIlroy não conseguiu quebrar 70 em 11 de suas últimas 12 rodadas em Augusta, o que não é um bom presságio para suas chances de terminar no topo da classificação no primeiro major do ano. O modelo encontrou melhores valores entre os principais candidatos dos 2025 professores. Veja quem mais desaparecendo aqui.

Outra surpresa: Justin Thomas, um tiro de 30-1, faz uma forte carreira no título. Ele tem uma oportunidade muito melhor de ganhar tudo do que suas probabilidades, por isso é uma meta para quem procura um ótimo dia de pagamento.

Thomas é duas vezes um campeão importante e registrou 15 vitórias em sua carreira no PGA Tour. Ele é um veterano experiente que tem todas as ferramentas necessárias para estar na mistura do Augusta National. Thomas acabou com o T-12 ou melhor em três de suas últimas seis aberturas no Masters e vem jogando bem no início da temporada de 2025 da PGA Tour. Um finalista do The American Express foi garantido em janeiro e um fim de T6 no WM Phoenix Open em fevereiro. Thomas também está entre os melhores putters do PGA Tour, o que o torna uma seleção de forte valor para suas apostas de 2025 Masters. Veja quem mais escolher aqui.

Como fazer as equipes do Masters 2025

2025 mestres chances, favoritos

Scottie Scheffler +470

Rory McIlroy +800

Ludvig Aberg +1200

Jon Rahm +1300

Xander Schauffele +1500

Collin Morikawa +2200

Bryson Dechambeau +2200

Hideki Matsuyama +2300

Jordan Spieth +2800

Justin Thomas +3000

Tyrrell Hatton +3100

Brooks Koepka +3100

Patrick Cantlay +3200

Cameron Smith +3600

Shane Lowry +3600

Zalatoris +3800

Viktor Hovland +4400

Tommy Fleetwood +4800

Joaquín Niemann +5000

Dustin Johnson +5500

Matt Fitzpatrick +5500

Russell Henley +6000

Cameron Young +6000

Tony +6500 argumento

Sahith Theegala +7000

Tom Kim +7000

Wyndham Clark +7500

Sungjae em +7500

Corey Conners +7500

Max HOMA +7500

Sam Burns +7500

Jason Day +7500

Robert MacIntyre +7500

Rickie Fowler +9000

Patrick Reed +9000

Minne Water +10000.

Max Greserman +10000

Akshay Bhatia +11000

Straka +12000 Seção

Nicolai Hojgaard +12000

Justin Rose +12000

Davis Thompson +12000

Maverick McNealy +12000

Rasmus Hojgaard +12000

Adam Scott +13000

Sie Kir Kir Kel +13000.

Brian Harman +13000

Tiger Woods +14000

Billy Horschel +15000

Thomas Destry +15000

Nick Dunlap +16000

Thriston Lawrence +16000

Keegan Bradley +18000

Adeus hun e +18000

Taylor Pendrith +18000

Cameron Davis +19000

Harris English +21000

Christiaan Bezuidenhout +21000

Thorfjorn Olesen +22000

Ryan Fox +22000

Kurt Kitayama +22000

Sergio García +22000

Erik van Rooyen +28000

Nick Taylor +28000

JT Poston +28000

Eric Cole +28000

Austin Eckroat +28000

Phil Mickelson +28000

Chris Kirk +28000

Alex cujo +28000

Lucas Glover +28000

Adrian Meronk +28000

Seamus Power +28000

Denny McCarthy +28000

Matthieu Pavon +28000

Jhonattan Vegas +28000

Nico Echavarria +28000