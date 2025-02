2025 México aberto em Vidant

A abertura do México 2025 em Vidanta começará na quinta -feira, 20 de fevereiro, e vários jogadores entrarão no evento desta semana com certeza de que podem garantir a vitória. Jake Knapp é o atual campeão e vem de um T-17 na Gênesis Invitacional, seu melhor final da temporada. Com outra vitória em Vidanta Vallarta nesta semana, Knapp se tornará o primeiro jogador de golfe da PGA Tour a defender seu título com sucesso no Open México.

Enquanto isso, Akshay Bhatia, duas vezes campeão do PGA Tour, pode aumentar seu currículo com uma vitória no Aberto do México 2025. Bhatia garantiu um fim T-9 no Gênesis Invitational na semana passada, o que mostra que ele tem o que é necessário para competir com Os melhores golfistas da turnê. O último 2025 México Open in Vidanta Odds List Bhatia como o favorito de 14-1 (risco de US $ 100 para ganhar US $ 1.400), enquanto Knapp sai como um longo 45-1. Antes de travar suas seleções abertas no México 2025, verifique se se Consulte Previsões de golfe e tabela de classificação projetada do modelo de computador testado na Sportsline.

O modelo proprietário da Sportsline, construído pelo profissional do DFS Mike McClure, está vermelho -desde que o PGA Tour foi retomado em junho de 2020. De fato, o modelo aumentou mais de US $ 9.000 em suas melhores apostas desde o reinício, o que um torneio tem Depois do torneio.

Esse mesmo modelo também pregou 13 especialidades no fim de semana, incluindo o 2024 Masters, seu terceiro professor consecutivo e o PGA Championship no ano passado e o US Open. Qualquer pessoa que tenha seguido suas equipes de apostas esportivas poderia ter visto enormes retornos de apostas como Fanduel, DraftKings e Fanatics.

Agora que o campo aberto do México 2025 está trancado, a Sportsline simulou o torneio 10.000 vezes e os resultados foram surpreendentes. Vá para Sportsline agora para ver a tabela de classificação projetada.

2025 México aberto em previsões de vida

Uma grande surpresa que o modelo está perguntando no México 2025: Bhatia, duas vezes campeão do PGA Tour e o favorito das probabilidades de vencer esta semana, não termina no topo da classificação. Bhatia provou ser um dos golfistas mais consistentes do PGA Tour no início desta temporada, encerrando o T-32 ou melhor em cada uma das quatro últimas aberturas. Ele também vem de seu melhor desempenho da temporada, uma aparição no T-9 em Gênesis Invitacionais.

No entanto, a Bhatia entra no evento desta semana na 79ª posição em derrames vencidos: fora do tee (0,087), 133º na condução total (210) e 169 em distância de carro (290,3). Ele também teve problemas no verde, classificando o 77º na média (1.745) e 81 em tacos de Ronda (28,94). Não é uma escolha forte ganhar tudo e existem valores muito melhores no campo aberto do México 2025. Veja quem mais desaparecendo aqui.

Outra surpresa: Beau Hossler, um tiro no escuro 33-1, faz uma forte carreira no título. Ele tem uma oportunidade muito melhor de ganhar tudo do que suas probabilidades, por isso é uma meta para quem procura um ótimo dia de pagamento.

Hossler ainda está procurando sua primeira vitória no PGA Tour, mas ele tem todas as ferramentas necessárias para estar na mistura da vida nesta semana. O T-15 está acima ou melhor em dois de seus quatro começos do PGA Tour nesta temporada e ocupa o terceiro lugar em Putts de Ronda (27,44) e nono em porcentagem de uma tacada (44,79%). Ele também ocupa o 13º lugar na média da média (1.699) e registrou o final dos 10 melhores no México Open em 2023. Essas estatísticas impressionantes, além de suas longas probabilidades, tornam -o uma forte seleção de valor para suas apostas abertas de 2025 no México . Veja quem mais escolher aqui.

Como fazer 2025 México aberto em Vidanta Picks

O modelo também é destinado a outros quatro golfistas com probabilidades de 30-1 ou mais para fazer uma forte carreira no título. Qualquer pessoa que apóie essas fotos longas possa alcançar grande. Você só pode ver as seleções de modelo aqui.

Quem ganhará o mexicano Open 2025 e que comprimento atordoará o mundo do golfe? Confira no 2025 México aberto em chances de Vidanta abaixo e depois Visite a Sportsline para ver a tabela de classificação projetada, todo o modelo que acertou 13 especialidades de golfeincluindo os três últimos professores e três anciãos em 2024.

2025 México aberto em chances de Vidanta, favoritos

Aberto do México 2025 em Vidanta, as melhores apostas e previsões aqui.

Akshay Bhatia +1400

Rasmus Hojgaard +2000

Samuel Stevens +2200

Kurt Kitayama +2200

Michael Kim +2500

Patrick Rodgers +2500

Harry Hall +2800

Taylor Moore +3000

Stephan Jaeger +3000

Aaron Rai +3300

Beau Hossler +3300

Ben Griffin +3500

Niklas Norgaard +4000

Kevin Yu +4000

Alex Smalley +4500

Jake Knapp +4500

Thorbjorn Olesen +4500

CT PAN +5000

Ryan Fox +5500

Justin mais baixo +5500

Matt Wallace +5500

Nicolai Hojgaard +5500

Michael Thorbjornsen +5500

Greyson Sigg +6000

Adam Svensson +6000

Erik van Rooyen +6500

Jesper Svensson +6500

Mac Meissner +6500

Patrick Fishburn +6500

Carson Young +6500

Kevin Roy +6500

Charley Hoffman +7000

Ryan Gerard +7000

Aldrich Potgieter +7500

Jacob Bridgeman +7500

Victor Pérez +7500

Chan Kim +7500

Andrew Putnam +7500

Ben Silverman +8000

Sam Ryder +8000

Rico Hoey +8000

Antoine Rozner +9000

Matthias Schmid +9000

Chris Gotterup +9000

Lanto Griffin +9000

Joe Highsmith +9000

Trey Mullinax +9000

Frankie Capan +9000

Kristoffer Ventura +10000

Ricky Castillo +10000

Chandler Phillips +10000

Alejandro Tosti +10000

Jackson Suber +10000

Vince Whaly +10000

Emiliano Grillo +11000

Quade Cummins +11000

Matt McCarty +11000

Vincent Norrman +11000

Takumi Kanaya +11000

Luke +12000 List

Thriston Lawrence +12000

Kyoung-Hoon Lee +12000

Max McGreevy +12000

Joel Dahmen +12000

Karl vilips +12000

Hayden Springer +12000

Matteo Manassero +12000

Ben Kohles +15000

Ryo Hisatsune +15000

Patton Kizzire +15000

Brian Campbell +15000

Eu sou Martin +15000

Henrik Norlander +15000

Jeremy Paul +15000

Ilhas +15000

Rikuya Hoshino +15000