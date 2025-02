Tutti scavano una palla lunga.

“Home Runs” è una delle statistiche che sembrano avere più peso di altre statistiche.

Negli ultimi tre anni, il giudice Aaron ha guidato la lega a Dingers. In quando non era nell’appartamento nella palla da baseball ISO League dell’IEA, ha perso quasi 60 partite.

Vediamo le probabilità su chi sarà favorito per guidare la grande lega nei round di casa nel 2025 nel Draftkings Sportsbook a partire dal 20 febbraio.

La maggior parte delle corse in casa della stagione regolare

Aaron Judge: +400 (scommettendo $ 10 per vincere $ 50)

Shohei Ohtani: +650 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 75)

Kyle Schwarber: +1000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 110)

Fernando Same Jr.: +1800 (scommessa $ 10 per vincere $ 190)

Pete Alonso: +1900 (scommessa $ 10 per vincere $ 200)

Jordan Alvarez: +2200 (scommessa $ 10 per vincere $ 230)

Juan Soto: +2800 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 290)

Il giudice e Ohtan hanno avuto una bella competizione la scorsa stagione. Yankees Star Stars 58 e la Top Star Finger Dodgers con 54. Ohtani è diventato anche il primo giocatore nella storia di MLB a colpire oltre 50 appartamenti e rubare oltre 50 basi.

Nel 2022, il giudice ha ottenuto il record di 62 della lega più alta e americana nella sua carriera, e dopo l’ultima stagione ha tre stagioni, che sono più di 50 corse in casa in una stagione (2017, 2022, 2024).

Per Ohtan, ha guidato Ali a casa nel 2023 con 44 (Judge of the Year ha combattuto con lesioni) prima di guidare la NL nei suoi round di casa la scorsa stagione.

La precedente carriera di Ohtan nella sua corsa in casa era 46 nel 2021.

Al di fuori dei MVP al potere al- e NL, il terzo delle probabilità è la Filadelfia Schwarber. Nelle ultime tre stagioni, ha raggiunto un totale di 131 corse in casa.

Draftkings ha anche inviato probabilità ai giocatori per raggiungere 60 più in casa, oltre 55 corse in casa e 50 più in casa.

L’arbitro è +400 colpire 60 o più, +210 raggiunge 55 o più e +105 raggiunge 50 o più.

Ohtani ha un colpo di +800 60 o più, da +380 a 55 o più e +190 raggiunge 50 o più.

