2025 NBA 3 pontos do concurso de probabilidades, seleções, previsões, horário de início: melhor 80-52 Run Expert apostas

Damian Lillard procurará vencer seu terceiro concurso de três pontos da NBA consecutiva quando ele retornar às suas raízes na área da baía no Chase Center, em São Francisco, no sábado. O evento está programado para começar por volta das 20:00 ET. Lillard, um nativo de Oakland, ganhou o primeiro de dois títulos consecutivos de 3 pontos como membro do Portland Trail Blazers em 2023. Ele venceu o evento do ano passado como membro do Milwaukee Bucks e é um componente -chave para os competidores da conferência leste East que procura ganhar um campeonato pela primeira vez desde 2021. Lillard, um atirador de 38,2% em 3 pontos nesta temporada, procurará se juntar a Larry Bird e Craig Hodges como os únicos jogadores a vencer o evento três vezes seguidas.

Lillard é o favorito de +300 (risco de US $ 100 para ganhar US $ 300) nas últimas probabilidades dos 3 pontos de 2025 NBA. Buddy Hield (+460), Darius Garland (+500), Norman Powell (+650), Cam Johnson (+700), Tyler Herro (+750), Jalen Brunson (+850) e Cade Cunningham (+1200) completam o 3 pontos do concurso da NBA de 2025. Antes de travar em qualquer seleção de 3 pontos de 2025, certifique -se de Veja as previsões de fim de semana da NBA All-Star e dicas de apostas da NBA Guru Mike Barner.

Barner é uma das vozes mais respeitadas da indústria, e seu trabalho apareceu na Sports Illustrated e no Yahoo, Clockwire e Kffl. Também apareceu na ESPN Radio. Os dados são aprofundados, examinam as tendências da equipe e projetam os resultados do jogo. Se houver alguém que possa detectar uma vantagem em um confronto ou identificar um jogador em posição de sair, é ele.

Ultimamente, a experiência de Barner está em plena exposição quando ele entra no intervalo All-Star em uma corrida de 80-52 em adereços da NBA (+1836). Nas últimas cinco temporadas em Sportsline, Mike esmagou o Sportsbooks com um recorde de 470-406, que retorna US $ 2.329 a US $ 100 apostadores contra as seleções da NBA. Qualquer pessoa que segue casas de apostas e inscrições de apostas poderia ter visto grandes retornos.

Agora, Barner analisou o concurso de 3 pontos da NBA 2025 de todos os ângulos e apenas trancou suas cobiçadas seleções e previsões de fim de semana de estrelas. Você só pode ver suas seleções de concurso de 3 pontos na Sportsline.

Principais 2025 previsões do concurso de 3 pontos da NBA

Uma surpresa: Barner está desaparecendo Lillard. Nunca houve um vencedor de três mobs e Lillard tem combinado uma lesão nos isquiotibiais que o fez fracassar algum tempo na semana passada, incluindo a vitória de Milwaukee por 103 a 101 sobre o Minnesota Timberwolves na quarta-feira.

O homem de 34 anos foi autorizado a participar das festividades neste fim de semana, mas provavelmente verá uma quantidade limitada de minutos no jogo das estrelas e pode estar um pouco enferrujada durante este evento. Lillard é um atirador de 37,1% de 3 pontos de 37,1% e se conecta com 38,2% de seu triplo nesta temporada. Você pode ver quem voltar aqui.

Como fazer 3 pontos das seleções do concurso da NBA de 2025

A melhor opção de Barner é um participante que tem uma “temporada de ressurgir” que tem sido vermelha -vivendo de um intervalo de 3 pontos nesta temporada. Você só pode ver quem é e o que o concurso da NBA 3 pontos está comprometido em retornar, na Sportsline.

Quem ganha o concurso de 3 pontos da NBA 2025? E qual jogador é um revés? Visite Sportsline agora para obter a escolha de Mike Barner para o concurso de 3 pontos, todo o especialista que está em uma lista de 80-52 nas seleções de usuários da NBAe descubra.

NBA 2025 NBA 3 Probabilidades Pontos de Probabilidades, Campo

Veja as seleções completas de fim de semana do All-Star da NBA aqui.

Damian Lillard +300

Buddy Hield +460

Darius Garland +500

Norman Powell +650

Cam Johnson +700

Tyler Herro +750

Jalen Brunson +850

Cunningham +1200