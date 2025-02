2025 NBA All -Star Coefficients: chi vince ASG, competizioni?

Venerdì a San Francisco, tutti i consigli sulla celebrazione di NBA a San Francisco, e il fine settimana culmina domenica 74 ° NBA All -star.

L’anno scorso East ha vinto West 211-186. Damian Lillard ha guadagnato il dirottamento MVP.

Nella competizione All-Star dell’anno scorso, il Team Pacers ha vinto le competenze, Lillard ha vinto una competizione in 3 punti, Mac McClung ha vinto Slam Dunk e il Team Jalen Rose ha vinto la sfida Rising Stars.

Quest’anno, il campionato ha preso una nuova forma per il gioco All-Star. Quindi quale squadra si sta allontanando dalla baia per vincere? Quale giocatore alleva il trofeo MVP del gioco? E chi vince le competizioni All-Star?

Guarda le ultime probabilità nel Fandeel Sportsbook dal 15 febbraio.

NBA 2025 All -Star Win Team

Team Shaq: +100 (scommessa $ 10 per vincere $ 20)

Team Chuck: +190 (scommettendo $ 10 per vincere $ 29)

Team Kenny: +450 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 55)

Team Candace: +1000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 110)

Cosa sai:

Il Team Shaq (OGS) è composto da LeBron James, Steph Curry, Kyrie Irving, Jayson Tatu, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden e Jayllen Brown.

Il Team Chuck (Global Stars) è composto da Nikola Jokić, Shai Gilgeous Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell e Trae Young.

La squadra Kenny (Young Stars) è composta da Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham e Tyler Herro.

Il Team Candace (Ascending Stars) è una squadra vincente della Ring Stars Challenge.

2025 NBA All-Star MVP

Stephen Curry: +550 (scommessa $ 10 per vincere $ 65)

Victor Wembanyama: +800 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 90)

Shai Gilgeous Alexander: +800 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 90)

LeBron James: +850 (scommettendo $ 10 per vincere $ 95)

Anthony Edwards: +1200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Damian Lillard: +1400 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 150)

Jayson Tatum: +1500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 160)

Jaylen Brown: +1800 (scommessa $ 10 per vincere $ 190)

Kevin Durant: +1800 (scommessa $ 10 per vincere $ 190)

Karl-Anthony Towns: +1800 (scommessa $ 10 per vincere $ 190)

Cosa sai: Il premio Kobe Bryant MVP è andato a Lillard l’anno scorso, Tatum l’anno precedente e Curry l’anno precedente. Dei giocatori che partecipano alla partita di quest’anno, James (3) e Durant (2) sono gli unici due a vincere il premio più di una volta.

Vincitore a 3 punti

Damian Lillard: +260 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 36)

Tyler Herro: +500 (scommessa $ 10 per vincere $ 60)

Buddy Hiend: +550 (scommessa $ 10 per vincere $ 65)

Norman Powell: +600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 70)

Darius Garland: +650 (BET $ 10 vince un totale di $ 75)

Cam Johnson: +800 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 90)

Jalen Brunson: +800 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 90)

Cade Cunningham: +1500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 160)

Cosa sai: Lillard ha vinto gli ultimi due anni ed è uno dei soli otto giocatori di storia della NBA a vincere la competizione più volte. Tra gli attuali giocatori della NBA, anche Curry lo ha vinto due volte. Larry Bird e Craig Hodges sono gli unici giocatori della storia della NBA che hanno vinto la competizione per tre anni di seguito.

Vincitore della competizione Slam Dunk

Mac McClung: -175 (scommessa $ 10 per vincere $ 15,71)

Matas Buzelis: +550 (Best $ 10 vince un totale di $ 65)

Andre Jackson Jr.: +600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 70)

Stephon Castle: +600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 70)

Cosa sai: McClung ha vinto la competizione negli ultimi due anni ed è uno dei soli cinque giocatori che l’hanno vinta più di una volta. Nate Robinson ha il maggior numero di vincite di tutti i tempi con tre, e solo un altro giocatore della NBA ha più di una vittoria: Sacramenton Zach Lavine.

Il vincitore della partita di stelle nascenti

Team Mitch Richmond: +150 (scommessa $ 10 vince $ 25)

Team Chris Mullin: +185 (scommessa $ 10 per vincere $ 28,50)

Team Tim Hardaway: +310 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 41)

Team Jeremy Lin: +600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 70)

Vincitore della sfida delle competenze

Team Cavs: +200 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 30)

Team Spurs: +220 (scommessa $ 10 vince un totale di $ 32)

Team Warriors: +230 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 33)

Team Rooks: +430 (scommettendo $ 10 per vincere $ 53)

