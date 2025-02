2025 NBA All-Star Game Format: Os jogadores discutem como o evento de estilo de torneio pode aumentar a concorrência ‘

Ele NBA Star Game Ele está em uma tendência na direção errada há alguns anos, mas chegou a um ponto de virada na última temporada, quando a Conferência Oeste derrotou a Conferência Leste, 211-186, em um jogo que quebrou vários registros de pontuação.

Em resposta a grandes críticas, a NBA decidiu mudar as coisas este ano. Em vez de um jogo tradicional de estrelas, as festividades na noite de domingo se tornaram um mini torneio que terá quatro equipes. O grupo de jogadores All-Star foi recrutado em três equipes: Young Guns de Kenny, as estrelas globais de Chuck e o OGS de Shaq e o vencedor do Rising Stars será unido

O jogo 1 do evento de eliminação exclusivo contará com as jovens estrelas de Kenny vs. As estrelas globais de Chuck, enquanto o jogo 2 enfrentarão o OGs do Shaq contra o time C. Os vencedores desses dois jogos marcarão no campeonato mais tarde à noite. Nos três jogos, o vencedor será o primeiro time a alcançar ou superar os 40 pontos.

All-Star Game Format of 2025 NBA explicou: A liga estreou a nova competição de estilo de torneio no domingo James Herbert

Haverá um grupo de prêmios de US $ 1,8 milhão em jogo, e cada jogador da equipe vencedora recebe US $ 125.000.

O novo formato resultará em uma noite mais competitiva? A NBA certamente espera, mas os próprios jogadores não são tão seguros. Durante o Star Media Day, no sábado, as estrelas da liga compartilharam seus pensamentos sobre a nova configuração. Isso é o que eles tinham a dizer:

“Definitivamente, sim, (minha intenção é deixar tudo)”, disse Wembanyama. “Esse é o objetivo. O objetivo não é relaxar, com certeza.

“Acho que talvez não seja algo que eu aprendi; acho que talvez seja inato. Mas eu definitivamente fui encorajado na cultura de nossa família em torno do esporte, é claro. Eu não sei. Só me sinto sorte de ser, tenho que Ele fará isso para permanecer fiel a mim mesmo.

“Quero dizer, acho que provavelmente é porque eles colocaram esse tipo de formato, para aumentar esse sentimento de orgulho e não querem estar no final errado”, disse Lillard.

“Quero dizer, veremos. Penso que uma coisa sobre uma equipe cheia de jovens jogadores é que eles vão sair e eles jogarão com alguma energia. Eles jogarão rápido. Acho que isso provavelmente aumentará a competição.

“Eu sou um cara por aí”, disse Gilgous-Alexander. “Eu adoraria jogar, se você estiver perguntando onde está minha posição, eu adoraria jogar como um jogo de escolha, como fazemos no verão. Não está prestes a ser o único tipo que mergulha em bolas soltas”.

“Vamos ver. Veremos”, disse Durant. “É diferente do que estamos acostumados, mas é basquete no final do dia. Acho que os meninos vão sair, tentar jogar e impressionar os fãs e permanecer saudáveis ​​e dar um bom show”.

“Eu realmente não sei muito sobre isso”, disse Edwards.

“Vou simplesmente pegar o tribunal completo e ir de lá”, disse Jackson. “Eles falam muito sobre isso. Tenho certeza de que essa é a questão mais popular apenas nos últimos dois anos. Tenho certeza de que os caras não estão tentando perder 40-0, então vou coletar um corte completo”.

“Talvez (isso melhore a concorrência)”, disse Jokic. “Vamos ver. Acho que é definitivamente algo que trabalhamos para mudar e vale a pena tentar. Veremos como os jogadores reagirão e o que será”.