2025 NBA All -star Game: Wying Maxey, Devin Booker tra i più grandi snobs

Gli elenchi completi del gioco All-Star NBA del 2025 sono stati rivelati giovedì sera e tutti i nomi delle famiglie che possono essere rappresentati: LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Anttokounppo e nuovi arrivati, tra cui Anthony Edwards, e Victor Wembanyama.

Ma non tutti sono stati così fortunati.

Ogni anno, i giocatori snobbavano e la parità in campionato, in particolare in questa stagione, erano senza dubbio più del solito.

Ecco i cinque più grandi da fare clic sul gioco NBA 2025 All -star:

Snub NBA All-Star 2025

5. TRAE Young (Atlanta Hawks)

Young è sempre una minaccia redditizia per guidare l’NBA al punteggio, ma guida anche la lega facilitando quest’anno.

Tre volte All-Star, Young è in media 22,5 punti, con un aiuto 11,4 NBA e 1,3 RUBE per partita sparando 40,0/34,0/85,4.

Atlanta è in un sondaggio sui tornei per la quarta stagione consecutiva. L’inseguimento era stato recentemente gettato in Jalen Johnson ebbe un intervento chirurgico alla spalla. Tuttavia, senza che i giovani falchi sarebbero in fondo alla Eastern Conference.

4. Devin Booker (Phoenix Suns)

Phoenix ha faticato a rimanere alla West Conference, ma Booker non è stato un motivo. È una media di 25,5 punti, 6,7 assistenza e 1,2 ruba per partita mentre spara 44,4/34,1/89,3. Ha ricevuto 30 punti in più in 14 41 partite che ha eseguito in questa stagione.

Double All-NBA Kingdom e quattro volte All-Star, Booker è stato ancora uno dei portieri dell’élite sportiva. È riuscito con un nuovo allenatore in Mike Budenholzer e un recente cambio di rotazione che sia Bradley Beal che Jusuf Nurkić sono usciti da cinque.

3. Domantas sabonis (Sacramento Kings)

Sabonis ha senza dubbio la migliore stagione della sua carriera di NBA di nove anni nel mezzo di una campagna King che ha visto il loro allenatore del fuoco Mike Brown a dicembre. Il grande uomo ha una media di 20,9 punti della sua carriera, NBA-Paras 14,5 rimbalzi e 6,6 aiuto per partita mentre sono sparato 61,0/48.1/77.1. Questa è la terza stagione consecutiva, con Sabonis, un doppio marchio municipale All-NBA e tre volte All-Star, ha guidato lo sport in recupero. Sabonis ha continuato a influenzare l’interno come portiere, vetro e assistente.

Mentre De’aaron Fox – che può essere spostato prima della scadenza del 6 febbraio – è il movimento del crimine di Sacramenton, si potrebbe sostenere che Sabonis è stato Quando Importante per il suo funzionamento.

14. Lamelo Ball (Charlotte Hornets)

Gli infortuni hanno sicuramente avuto un ruolo nelle palle che non avrebbero fatto una partita All-Star perché è stato limitato a 31 partite in questa stagione a causa di vari infortuni, ma il giocatore del quinto anno ha ancora una grande stagione.

Ha una media di 28,2 punti nella sua carriera, 7,3 aiuto, 5,3 rimbalzi e 1,4 rubate per partita mentre si spara 41,9/33,7/82,0. I suoi 28,2 punti per partita sono al quarto posto nella NBA. Sebbene la palla aumenti un gran numero di calendule, ha ripetutamente dimostrato di salire sul bordo e chiunque e crea altri. Inoltre, segna la sua carriera al miglior prezzo e una libbra di sterline e il 99% degli sport.

1. Tyrse Maxey (Philadelphia 76ers)

Maxey schizzò attorno al caos. La stagione che ha visto Joel Embid giocare in sole 13 partite e Paul George Miss 16 ha anche visto che Maxey mantiene 76er nei playoff. In media, la sua carriera al massimo 27,1 punti, sei aiuti e il più alto di 1,9 rubate della sua carriera, mentre il livello All-Star ha prodotto 43,8/33,7/87.1. Si è affermato come uno dei migliori marcatori versatili della NBA e ha un rimbalzo accattivante nel suo gioco.

Il portiere n. 6 della NBA Maxey ha assunto i marcatori di protagonisti della squadra di Filadelfia, che ha costantemente sforzi finali per la conferenza; Valeva la pena di un altro gioco All-Star.

