2025 NBA All-Star Odds, Previsão, Picks, Start Horário: Melhor Especialista em 87-54 Roll Bets

O jogo de estrelas da NBA de 2025 foi transformado em mini torneios este ano, já que o evento cheio de estrelas terá as 24 estrelas da NBA que foram recrutadas em três equipes pelos analistas da TNT Charles Barkley O’Neal e Kenny Smith. A quarta equipe será os jogadores do time de Mullin, que ganhou o Rising Stars Challenge na sexta -feira. A lenda do WNBA Candace Parker será o “gerente geral” dessa equipe. Nos dois confrontos da semifinal, a primeira equipe a alcançar ou superar os 40 pontos dos avanços para a final. O vencedor da final será o primeiro time a 25.

O jogo All-Star da NBA de domingo em 2025 está no Chase Center, em São Francisco, com o primeiro jogo pronto para começar às 20:20 ET. A última equipe da lista de probabilidades de 2025 do jogo da NBA 2025 Shaq como o favorito de 6,5 pontos (mais de 73,5) contra a equipe de Candace em uma das semifinais, enquanto a equipe de Chuck é -3,5 (mais ou menos de 75.5.5 ) Contra o time de Kenny na outra. O Team Shaq é o favorito de +105 para ganhar tudo, seguido pelo Team Chuck (+160), Team Kenny (+350) e Team Candace (+1100). Antes de fazer qualquer seleção de jogos de estrelas da NBA 2025, tenha certeza de Veja as previsões da NBA da compensação de indenização por Sportsline Matt.

O Severance é um escritor bem conectado e Handica que trabalha no setor desde 2005. Nas últimas três temporadas da NBA, ele retornou US $ 4.452 a US $ 100 apostadores. Ele é um surpreendente 87-54 em suas últimas 141 seleções da NBA, obtendo lucros de US $ 1.697 para jogadores de US $ 100. Qualquer pessoa que segue casas de apostas e inscrições de apostas poderia ter visto grandes retornos.

Agora, a Severance cuidou do jogo de estrelas da NBA de 2025. Visite Sportsline agora para ver as seleções. Aqui estão as últimas chances e tendências da NBA:

Kenny vs. Team Chuck Spred: Team Chuck -3,5

Equipe Shaq vs. Equipe Candace Money Line: Team Shaq -6.5

NBA All-Star Game Tournament Ofds to Win: Team Shaq +105, Team Chuck +160, Team Kenny +350, Team Candace +1100

2025 previsões de jogos de estrelas da NBA

Uma surpresa: a Severance não apóia a equipe do Shaq a vencer o torneio, apesar de seu estado como o favorito em +100. A equipe veterana apresenta os nomes mais familiares com LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Stephen Curry, Jayson Tatum, Damian Lillard, Anthony Davis e Jaylen Brown selecionaram para essa equipe. Davis (Adutor) foi substituído pelo novo companheiro de equipe do MAV, Kyrie Irving, devido à lesão.

Seu primeiro confronto contra o Team Candace é muito vencido, mas Barner prevê problemas na final contra Kenny ou Chuck.

Em um ambiente estelar, onde alguns dos jogadores menos comprovados estarão com fome e a defesa pode ser irregular, na melhor das hipóteses, a compensação encontrou um valor melhor do que o favorito nessa situação. Veja quem apoia na Sportsline.

Como fazer seleções de jogos de estrelas da NBA 2025

O Severance acredita que um fator X crucial ajudará outra equipe a vencer tudo, tornando -os um revés. Ele está compartilhando quem acabou na Sportsline.

O Severance acredita que um fator X crucial ajudará outra equipe a vencer tudo, tornando -os um revés.