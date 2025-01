2025 NBA All -star Voting: risultati, elenchi, principianti, magazzini

Il weekend All-Star NBA del 2025 si terrà dal 14 al 4 °. Febbraio. Ecco tutto ciò che devi sapere sui risultati di voto, elenchi e principianti che fanno un viaggio nell’area di San Francisco Lahti.

Risultati di voto NBA All -star

Ecco i risultati finali di voto dopo che sono stati segnalati giovedì a TNT. Il magazzino verrà annunciato giovedì 30 gennaio durante la punta di TNT NBA:

Eastern Conference Starters

Privilegio

Guardie

Donovan Mitchell (Cavaliers)

Jalen Brunson (Knicks)

Riserve della Eastern Conference

Privilegio

Pascal Siakam (Pacers)

Evan Mobley (Cavaliers)

Guardie

Inizi della West Conference

Privilegio

Guardie

Shai Gilgeous Alexander (Thunder)

Stephen Curry (Warriors)

La Western Conference riserve

Privilegio

Guardie

Quali erano le finte nebbia di voto NBA 2025 NBA?

NBA ha condiviso la finale 2025 NBA All -Star Summer Compreso il numero esatto di voti per i giocatori di fan, media e NBA. L’ultimo punteggio di voto e ponderato appare di seguito:

2025 elenchi di stelle nascenti NBA

Ancora una volta, il giovane talento della NBA è in mostra nel Mini torneo di stelle nascenti. Ecco i giocatori che compongono quattro squadre:

NBA Spomohors

Iniziatori NBA

NBA G-League

JD Davison (Maine Celtics)

Mac McClung (Osceola Magic)

Bryce McGowens (Rip City Remix)

Leonard Miller (Iowa Susit)

Dink Pate (Capitani del Messico)

Reed Sheppard (Rio Grande Valley Vipers)

Pat Spencer (Santa Cruz Warriors)

Quando inizia il voto NBA 2025 NBA -star?

La votazione All-Star NBA per il 2025 è iniziata giovedì 19 dicembre 2024 alle 10 ET. Il voto All-Star si svolgerà lunedì 20 gennaio 2025, alle 23:59 ET.

Come votare nel gioco All -star NBA 2025

I fan sono stati in grado di votare per i principianti di NBA All-Star Games nell’applicazione NBA o Nba.com.

Quest’anno, la NBA ha riportato una nuova rughe chiamate “3-per-1”. In quei giorni, i fan hanno avuto sei giorni, quando il loro voto è stato contato tre volte. I giorni di voto 3-per-1 sono sotto:

Il 21 dicembre

25 dicembre

Il 3 gennaio

Il 10 gennaio

Il 17 gennaio

20 gennaio

Qual è la forma del gioco All -star NBA 2025?

La forma di questa stagione è di quattro squadre, tre partite, tornei di una notte, tre otto squadre All-Stars e il vincitore della quarta squadra per i giocatori del primo e secondo anno. La squadra vincente per tutte le partite è la prima a segnare 40 punti.

In che modo funziona il voto NBA -star?

Nonostante la nuova forma, il processo di voto All -Star NBA è lo stesso dell’anno scorso. Gli antipasti NBA All-Star Games scelgono fan, giocatori NBA e media. I suoni dei fan rappresentano il 50 % dei suoni. Il gruppo di tutti i giocatori attuali e i media selezionati rappresentano il 25 %. I giocatori e i media fanno solo un voto.

Come vengono selezionate le riserve?

Le riserve sono elette per voti dai capo allenatori, sebbene gli allenatori non siano autorizzati a votare per i propri giocatori. Ci sono sette riserve per conferenza.

Quando verranno rilasciati i risultati del voto?

Gli aggiornamenti dei sondaggi per i fan sono stati distribuiti il ​​2, 9 e 16 gennaio. TNT ha quindi rivelato i principianti su NBA All -star giovedì 23 gennaio. Le riserve saranno annunciate giovedì 30 gennaio durante il periodo TNT NBA-TIF-OFF.

Come raccogli le squadre?

Gli analisti TNT Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith stanno disegnando squadre nella piscina All-Star a 24 giocatori il 6 febbraio. Le squadre portano il loro nome Shaq, la squadra Charles e la squadra Kenny.

Il vincitore delle stelle del torneo All-Star è invitato alla squadra Candace Candace Parker.

Chi allena la partita del 2025 NBA All -Star?

Lo staff tecnico del team con i migliori record nelle conferenze orientali e occidentali vanno alla partita All-Star. (Non può essere il personale di coaching di Milwaukee o Minnesota quest’anno perché si sono allenati l’anno scorso.)

Gli allenatori orientali e occidentali allenano ogni squadra nel torneo; Un assistente allenatore per ogni staff è il capo allenatore in altre due squadre nel torneo All-Star.

Qual è il premio in denaro?

Il gioco All-Star ha un premi da $ 1,8 milioni.

Ogni giocatore di campione All -star riceve $ 125.000, ogni seconda squadra riceverà $ 50.000 e i giocatori della squadra eliminano $ 25.000 in semifinale.

Quando è il gioco NBA 2025 NBA?

Il gioco All -Star NBA del 2025 si terrà domenica 16 febbraio 2025.

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Nikola -jokic LeBron James Giannis Antetokounmpo