2025 NBA Draft # 1 Seleziona probabilità: Rutgers Stars Challenge Cooper Flagg?

La stagione della NFL è finita, il che significa che il basket è pronto a concentrarsi.

E nulla combina due stratosfera da basket – NBA e cerchi universitari – proprio come una bozza NBA.

Chi va al numero 1 quando la bozza inizia il 25 giugno?

Vedi le prime probabilità in DraftKings Sportsbook a partire dall’11 febbraio.

Selezione 2025 NBA Draft # 1

Cooper Flagg: -2500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 10,40)

Dylan Harper: +1200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 130)

Ace Bailey: +2500 (BET $ 10 vince un totale di $ 260)

VJ Edgecombe: +5000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 510)

Kaspar Jakucionis: +5000 (ma $ 10 in totale di $ 510)

Tre Johnson: +7500 (BET $ 10 vince un totale di $ 760)

Qual è la matricola in flagg?

A partire dal 6 febbraio, in avanti 6-foot-9 in avanti 19,5 punti, 7,7 rimbalzi e 4,0 per il terzo Blue Devils classificato (20-3). E con esso, è stato a lungo orientato in modo retrospettivo che andrà al numero uno a giugno.

Allora chi altro sta correndo?

Rutgers ha altre due stelle di matricole menzionate nello stesso respiro di Flagg ed è Harper e Bailey.

Harper è 6 piedi-6 pg, impostando 19,1 punti, 4,9 rimbalzi e 4.1 aiuto per i cavalieri scarlatti.

Bailey, 6 piedi-10, è una dinami di punteggio, una media di 19,5 punti e 7,7 rimbalzi, mentre quasi il 40 percento al di fuori dell’arco.

