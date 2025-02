2025 NBA Rising Stars Game Game FroSters: Thompson Twins, Zach Edey entre os jogadores tentando ganhar o Ace Spot

Ele NBA anunciado As listas do Rising Stars Challenge para o All-Star Weekend em São Francisco, destacando os melhores estreantes e estudantes do segundo ano em toda a liga. O Rising Stars Challenge ocorrerá na sexta -feira, 14 de fevereiro, com 28 dos melhores jovens talentos da liga competindo em um mini torneio. A equipe vencedora terá a oportunidade de competir contra o All-Stars no domingo à noite.

Amen Thompson (Rockets), Zach Edey (Grizzlies), Zaccharie Risacher (seleção nº 1 dos Hawks em 2024) e Reed Sheppard (Rockets) estão entre os nomes mais importantes que estarão na quadra na sexta -feira. O evento perdeu um poder estrela de Victor Wembanyama (que está no jogo das estrelas de domingo), assim como Brandon Miller, Scoot Henderson e Jared McCain (todos feridos) não jogarão.

Semelhante à última temporada, o Rising Stars Challenge consistirá em quatro equipes, com listas recrutadas por taxas principais que ainda não foram anunciadas. Três das equipes consistem em novatos e estudantes do segundo ano da NBA, enquanto a quarta equipe consistirá nos sete jogadores selecionados da G League.

As quatro equipes competirão em um mini torneio, que inclui dois jogos semifinais e um jogo de campeonato. Os dois jogos semifinais serão disputados com 40 pontos, e o jogo do campeonato será disputado com 25 pontos.

A equipe vencedora do Rising Stars Challenge será a quarta equipe adicionada ao jogo Stars no domingo à noite, onde eles competirão contra Um dos três esquadrões de três estrelas.

Onde ver 2025 NBA Rising Stars

Data: Sexta -feira, 14 de fevereiro | Tempo: 21:00 e

Localização: Chase Center – São Francisco

TV: Tnt e trutv | Transmissão: Máximo

2025 Hall de desafio de estrela ascendente

Primeira rodada

Jogo 1: Equipe C vs. Equipe t

Jogo 2: Team G League vs. Equipe m

Campeonato

Vencedor do jogo 1 vs. Vencedor do jogo 2

Equipamento da equipe T.

Treinador: Tim Hardaway Sr.

*Substituição de lesões por direito animado II (Dallas Mavericks)

Lista da equipe M.

Treinador: Mitch Richmond

*Substituição por lesões para Brandon Miller (Charlotte Hornets)

** Substituição por lesão para Scoot Henderson (Portland Trail Blazers)

^Substituição de estrela para Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Lista da equipe c

Treinador: Chris Mullin

*Substituição de lesões por Jared McCain (Philadelphia 76ers)

Liga G Lista G

Treinador: Jeremy Lin