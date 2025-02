2025 NBA Rising Stars Odds, previsões, formato, Inicie Tim

A promissora NBA promissora e o mundo serão apresentados na noite de sexta -feira como parte das festividades de fim de semana das estrelas da NBA em São Francisco. A vitrine anual do Game Rising 2025 Star será realizada no Chase Center, com quatro equipes e destacando os principais novatos da NBA, estudantes de segundo ano e destaques da Liga G. Amen Thompson (Rockets), o castelo de Stephon (Stephon (Spurs) , Jaime Joquez Jr. (Heat) e Bub Carrington (Wizards) estão entre os programados para participar. Os quatro treinadores honorários do evento serão Tim Hardaway, Sr., Mitch Richmond, Chris Mullin e Jeremy Lin, com três jogos no calendário. Yves Missi (joelho) do equipamento Mitch foi substituído pelo atacante Bulls Matas Buzelis.

2025 Formato de torneio de jogo de estrelas ascendente

Este é o quarto ano consecutivo em que o evento Rising Stars se concentrará em um torneio de três jogos entre quatro equipes com sete jogadores em cada equipe. Os jogadores da NBA G League se juntarão aos novatos e aos alunos do segundo ano, e os três jogos do torneio serão disputados com uma pontuação final do Target, em vez de um período específico de tempo.

Os dois primeiros jogos serão disputados em 40, com a final jogada aos 25 para determinar o campeão do evento. O primeiro confronto às 21:00 ET é o Chris Mullin (-2,5, ou/U 75.5) vs. equipe. Equipe Tim Hardaway, seguida pela equipe Jeremy Lin (+4,5, ou/U 73.5) vs. Equipe Mitch Richmond. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

2025 NBA Rising Star Challenge

Mitch Richmond +150 Equipamento

Equipe Chris Mullin +185

Equipe Tim Hardaway +310

Equipamento Jeramy Lin +600

2025 NBA Rising Star Challenge

Equipamento Mitch

Amém Thompson (Houston Rockets)

Ausar Thompson (Detroit Pistons)

Bilal Coully (Washington Wizards)

Scoot Henderson (Portland Trail Blazers)

Toumani Camara (Portland Trail Blazers)

Matas Buzelis (Chicago Bulls)

Yves Missi (Nova Orleans Pelicans) (do lado de fora com lesão no joelho)

Bub Carrington (Washington Wizards)

Julian Strawther (Denver Nuggets)

Team Chris

Stephon Castle (San Antonio Spurs)

Dalton Knecht (La Lakers)

Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

Keyonte George (Utah Jazz)

Zach Edey (Memphis Grizzlies)

Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors)

Ryan Dunn (Phoenix Suns)

Equipe Tim

Brandin Underworks (Golden State Warriors)

Jaime Joquez Jr. (Miami Heat)

Dick cinza (Toronto Raptors)

Anthony Black (Orlando Magic)

Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Alex Sarr (Washington Wizards)

Tristan da Silva (Orlando Magic)

Jeremy Team

JD Davison (Maine Celtics)

Mac McClung (Osceola Magic)

Bryce McGowens (Rip City Remix)

Leonard Miller (Lobos de Iowa)

Dink Pate (Capitães da Cidade do México)

Reed Sheppard (Rio Grande Valley Vipers)

Pat Spencer (Guerreros de Santa Cruz)