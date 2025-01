2025 NBA Star Game Rone: Squadrones Completo com Victor Wembanyama, Cade Cunningham entre as seleções de reserva

2025 NBA Listas de estrelas foram estabelecidas. Depois da semana passada Anúncio dos 10 participantesNa quinta-feira, ele nos trouxe as 14 seleções finais, que serão classificadas como reservas no All-Star Weekend em San Francisco em fevereiro.

Obviamente, devemos ressaltar que a estrutura típica de início/reserva para seleções de estrelas será diferente este ano. Em vez de uma configuração tradicional de duas equipes, quatro equipes jogarão no All-Star domingo. Três deles serão compostos pelas 24 seleções de estrelas escritas por dentro do elenco NBA. O quarto será a equipe vencedora do Rising Star Challenge na sexta -feira. Obviamente, com três equipes, um total de 15 jogadores finalmente começará, mas a classificação de manchetes e reservas ainda é importante da perspectiva de honrar os 10 melhores jogadores na primeira metade da temporada.

E assim, sem mais delongas, aqui estão nossas listas de estrelas 2024-25.

2025 NBA Listas de jogos em estrelas

Stephen Curry, guerreiros* GRAMA Jalen Brunson, Knicks* Shai Gilgeous-Alexander, Thunder* GRAMA Donovan Mitchell, Cavaliers* LeBron James, Lakers* Fc Jayson Tatum, Celtics* Kevin Durant, Suns* Fc Cidades de Karl-Anthony, Knicks* Nikola Jokic, Nuggets* Fc Giannis Antetokounmpo, Bucks* Anthony Edwards, Timberwolves GRAMA Darius Garland, senhores James Harden, Clippers GRAMA Cade Cunningham, Pistons Anthony Davis, Lakers Fc Jaylen Brown, Celtics Anos Jackson Jr., Grizzlies Fc Pascal Siakam, Pacers Victor Wemymaama, Spurs Fc Evan Mobley, Cavaliers ALPEREN SUNGUN, Rockets Curinga Damian Lillard, Bucks Jalen Williams, Thunder Curinga Tyler Herro, calor

*= iniciante

Seis iniciantes lideram a turma deste ano, e há três deles por conferência. No leste, o favorito dos jogadores mais aprimorados Cade Cunningham, o apresentador defensivo dos Cavaliers, Evan Mobley e o guarda de calor, Tyler Herro, ganhou suas primeiras aparições. No oeste, é o futuro MVP Victor Wembanyama, bem como a chave jovem das duas principais sementes da conferência, Alperen Sengun, do Rockets e Jalen Williams, do Thunder.

No outro extremo do espectro, o retorno de James Harden representa o ex -guarda. O MVP 2018 não fez uma equipe All-Star desde 2022, mas seu trabalho para levar o Clippers a um surpreendente recorde de 27 a 20 o selecionou pela décima primeira vez. Isso o torna uma das duas reservas que foram selecionadas pelo menos 10 vezes, juntando -se à seleção 10 vezes Anthony Davis, do Lakers. Ambos os membros selecionados do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, têm a oportunidade de se juntar ao clube dos 10 timers na próxima temporada.

Inevitavelmente, toda vez que as equipes All-Star são escolhidas, os jogadores ficarão semanados. Alguns dos destaques desta temporada incluem Domantas Sabonis, que atualmente é o único jogador em NBA História para média de 14 rebotes e seis assistências por jogo, Kyrie Irving, que manteve os Dallas Mavericks à tona com a comunicação de Luka Donc ainda o deixou fora da equipe. Vote em manchetes e treinadores para reservas.

O fim de semana do All-Star começará em 14 de fevereiro em São Francisco com o Rising Stars Challenge. A lista tradicional de eventos de sábado será realizada em 15 de fevereiro, com o recém-renovado torneio All-Star encerrando as coisas em 16 de fevereiro. Depois da temporada passada. Jogo decepcionante de estrelasDesta vez, tudo o que acontece em São Francisco estará sob forte escrutínio. Mas com esse grupo de jogadores cheios de estrelas, espero que o fim de semana sai sem problemas.