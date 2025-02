2025 NFL Draft: Como as equipes devem copiar o campeão do Super Bowl Eagles, adicionando perspectivas de negócios semelhantes

O Philadelphia Eagles venceu seu segundo Super Bowl desde o momento de Howie Roseman com um Desmontagem completa dos chefes de Kansas City Em um jogo que no final do quarto trimestre era de 40 a 6. Eles fizeram isso com um tremendo jogo ofensivo e defensivo, o NFL Jogador ofensivo do ano no corredor, um marechal de campo tranquilo e ameaçando receber talentos. Ah, e Tacaño bem secundário.

Aqui está uma olhada nas perspectivas do rascunho da NFL 2025 que poderiam executar tarefas semelhantes às realizadas pelos jogadores de estrelas e papéis vitais do Eagles na estrada para vencer o Lombardi Trophy pela segunda vez em oito temporadas. É uma lista que outras equipes devem procurar copiar os Eagles através do rascunho.

RB grosso, mas explosivo, com presentes principais

Para as águias: Saquon Barkley

Saquon Barkley 2024 Perspectiva para se adaptar a esse papel: Ashton Jeanty de Boise State

Barkley não assumiu o controle Super Bowl LIX, mas ele era o motor, atrás da tremenda linha ofensiva dos Eagles, ao longo da temporada. Ele jogou 2.000 jardas correndo durante a temporada regular e depois acumulou 499 mais e cinco touchdowns na viagem de playoff da Filadélfia para se tornar Super Bowl Campeões

Jeanty não é inteiramente Barkley como uma perspectiva e é tão espetacular de um talento de corredor que entra no NFL É ar rarificado. Mas Jeanty está perto. E isso é dizer algo. Ele medirá mais curto que Barkley, que era até 6 pés, no NFL A exploração é combinada e não é tão explosiva lateralmente, mas pode ser tão rápida. Jeanty tem uma habilidade de corte para a média, o saldo de contato de outro mundo e a velocidade do limite do velocista em um quadro ultra compacto. Por trás da linha ofensiva apropriada, ela pode ser de estilo Barkley na maneira como transforma o jogo de carreira de uma equipe.

Relatório de exploração de Ashton Jeannty NFL Draft: Boise State Star Comparação com Saquon Barkley, outros RB RB RB Prospects Chris Trapso

Qb crua e dupla ameaça com uma vantagem séria

Para as águias: Jalen Hurts

Jalen Hurts 2024 perspectiva de se adaptar a isso papel: Jalen Milroe de Alabama

A aula de marechal de campo de 2020 se tornou uma das melhores que vimos há muito tempo e, durante o processo antes do rascunho, foi um despejo que Joe Burrow seria a seleção geral número 1. Depois disso, houve debates razoáveis Justin Herbert vs. Tua Tagovaila. E então, no fundo, houve conversas sobre o amor da Jordânia potencialmente na 1ª rodada. Alguns analistas o amavam. Outros pensaram que pertencia ao segundo dia.

Afinal, foi a idéia de feridas como um eventual marechal de campo da franquia. Foi o quinto marechal de campo escolhido naquele ano (no número 53 em geral) e após uma temporada de camisa T vermelha, em um ambiente aconchegante na Filadélfia, o Pin Mobile amadureceu em um dos melhores marechais de campo do futebol.

É provável que a Milroe tenha um destino semelhante do dia do rascunho, que desliza para a segunda rodada porque não é polido. No entanto, nem sempre dizemos que o rascunho é sobre recursos? E percebemos que ser uma dupla ameaça é mais vital na posição de zagueiro agora do que nunca?

2025 NFL Draft: Argumentando Jalen Milroe do Alabama como uma seleção da primeira rodada nesta classe QB Chris Trapso

Você é considerável, atlético e poderoso com jogo completo

Goedert veio do estado de Dakota, no sul do poder do FCS, e era o coração e a alma daqueles crimes de jackrabbit, então na colheitadeira de 2018, testados através das nuvens, demonstrando que não prosperou apenas na universidade devido ao nível de concorrência.

Lutou contra as feridas durante o seu NFL Carreira profissional. Mas quando é saudável, é uma das asas fechadas mais completas do futebol. Pode ser aberto, faz com que as capturas difíceis pareçam rotina, pulverize após captura e batalhas em trincheiras como bloqueador. Esse é essencialmente o livro sobre Warren de Penn State, exceto que contribui com ainda mais recursos de recepção.

Ferguson é outra asa bem arredondada, com o talento de três baixas para prosperar instantaneamente na NFL. Pode não ser tão atlético quanto Warren, ou tão bom. Mas é um monstro após a captura, tem mãos confiáveis ​​e não tem medo de obtê -lo como bloqueador.

DT para fazer tudo, nível de franquia, no nível de elite

Carter causou estragos no Super BowlO que é francamente o que ele fez essencialmente em todos os jogos de sua carreira na NFL em duas temporadas na Filadélfia. Lembre -se, em 2022, quando a Geórgia teve como defesa escrita após um título nacional, todos os que prestaram muita atenção perceberam que Carter era realmente a força mais disruptiva para os Bulldogs e retornou por outra temporada. Ele sofreu ferimentos persistentes em sua última temporada na Geórgia, mas todos já sabíamos. Ele tinha flashes de nível de elite quando era jovem.

O mesmo vale para Graham. Quando Michigan conquistou o título nacional no final da temporada de 2023, todos eles perceberam o número 55 na defesa dos Wolverines, então apenas um aluno do segundo ano era o verdadeiro estrela do rock dessa espetacular unidade defensiva.

Foi então baseado nessa campanha com outra temporada ferozmente eficiente dentro de Michigan em 2024. Está listado em 6 pés 3 polegadas e 320 libras. Carter tinha 6 pés 3 polegadas e 314 libras na colheitadeira de 2023.

Longo, super atlético de homens para o homem de CB da pequena escola

Para as águias: Quinyon Mitchell

Quinyon Mitchell 2024 perspectiva para se adaptar a esse papel: Shavon revela

Mitchell era parte integrante da defesa com base na cobertura de homens de Vic Fangio como novato, apenas do ônibus da Universidade de Toledo. A temporada inteira, calmamente se acalmou em um lado do campo e raramente era espancada. Contando os playoffs, Mitchell defendeu 16 passes, arrebatou duas seleções e entregou apenas alguns touchdowns em sua área de cobertura. Apenas 55% daqueles nessa área de cobertura foram concluídos no ano.

Revel pode não ser tão sufocante para o talento de um homem como Mitchell, no entanto, sua estrutura funcional e atletismo no canto são muito comparáveis ​​ao de Mitchell. Nos últimos 15 jogos na Carolina do Oriente, Revel teve 15 rupturas de passe e três interceptações. Foi listado em 6 pés 3 e 193 libras. Mitchell invadiu o caminho para que as equipes estejam cientes de alguém como Revel, que jogou contra uma competição mais baixa do que a maioria das perspectivas de draft pode estrelar instantaneamente na NFL.