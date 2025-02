2025 NFL Draft: dirigenti, scout in top pick, potenziali clienti e QB

Il design della NFL 2025 è poco più di due mesi. Inizia il 24 aprile a Green Bay, Wisconsin e Tennessee Titans saranno per la prima volta nella lezione con la selezione n. 1. Ma come appare la parte superiore della scheda di design in questo momento?

Come opportunità, abbiamo usato gli eventi recenti Senior Bowl e il santuario per avere un’idea del picco di questa classe. Chi è la migliore prospettiva generale? Chi è il miglior quarterback? La selezione più alta QB o non QB sarà e sarà titanio per la selezione? Quattro dei nostri giornalisti della NFL Nation che erano a terra – Turron Davenport, Jeff Legwold, Daniel Oyefusi e Katherine Terrell – hanno affrontato la leadership di NFL, allenatori e scout per aiutare a rispondere a queste domande. (Ogni giornalista ha posto una domanda e il numero di risposte differisce da una domanda a domanda.)

Vediamo se il Tennessee ha maggiori probabilità di scambiare o mantenere la selezione n. 1.

Titani scambierà o manterrà la selezione n. 1?

Commercia con la selezione: Cinque voti

Mantieni la selezione: Tre voci

La sensazione generale è che Titani scambierà la migliore selezione di design. Gli esecutori, gli allenatori e gli scout che hanno votato, credono, quindi a Titani manchi di veri giocatori che cambiano giocatori e affermano che nessuno dei quarterback in questa classe può aumentare l’attuale supporto. Quindi tornare indietro con la squadra QB-Neeeedy per ulteriori suggerimenti potrebbe essere un modo per inseguire il Tennessee.

“L’elenco dei titani ha molti buchi”, ha detto uno staff AFC. “Hanno bisogno di più di un semplice quarterback. Voglio dire, chi sarebbe Shea (Sanders) o Cam (Ward) lanciarli se li prendono? Hanno bisogno di aiuto! “

Lo scout NFC ha considerato un’idea simile: “Non possono costruire questi nuovi arrivati ​​per questa linea offensiva e aspettarsi di avere successo. La protezione dei titani era così grave che i loro quarterback non avevano alcuna possibilità. Deve creare un elenco precedente Aggiungi quarterback. “

Titani era 31. Place in QBR la scorsa stagione (37.3), ma al punto dei valutatori, il resto della squadra che ha combattuto intorno, Will Levis e Mason Rudolph. Il Tennessee era 27. Nel tasso di vittoria nel passaggio (56,1%), 21. In difesa (4,5 iarde per trasmissione), 25 in pressione difensiva (29,0%) e al 30 ° posto sulla rotta sulla rotta e 3 -14 record.

Titani ha annunciato di essere disposti ad intrattenere offerte per la prima selezione. Il presidente delle operazioni calcistiche Chad Brinker ha dichiarato di voler ottenere consigli, specialmente tra i primi 100. Il commercio da 1 è il modo migliore per aggiungere un’altra proposta di capitale.

“Vogliono più consigli, quindi penso che siano usciti dalla prima selezione”, ha detto AFC Scout. “Ma Tango ne prende due. Qualcuno deve innamorarsi di uno di questi quarterback abbastanza da rinunciare al riscatto per arrivare in cima. (secondo round) quest’anno per andare con il primo turno e almeno il terzo round l’anno prossimo. “

Ma non tutti sentono che Titani scambierà selezione. “Non vuoi ritrovarti spesso a scegliere la prima selezione”, ha detto l’assistente AFC. “Devi contarlo e ottenere il tuo quarterback. Penso che sia quello che fanno i Titani. – Davenport

Selezione n. 1 quarterback?

SÌ: Tre voci

NO: Quattro voci

Indeciso: Due voci

Non vi è alcuna corrispondenza fissa sul fatto che la migliore selezione sarà un quarterback o un’altra posizione. Le opinioni sono state mescolate tra gli esecutori della NFL, gli allenatori e gli scout nel Senior Bowl. La qualità della classe QB è stata il problema più grande di quegli intervistati.

“Chi è il miglior quarterback? Shedeur non è il numero 1 “, ha detto un allenatore di NFC South.

Dei nove intervistati, tre credevano che il quarterback della migliore selezione sarebbe stato selezionato, quattro hanno affermato che la prossima posizione non specificata sarebbe andata la prima e altri due hanno detto che era troppo presto per saperlo.

“Ad essere sincero, non pensavo così tanto in avanti”, ha detto un allenatore di NFC East. “Non sono andato abbastanza in profondità per sapere chi lo farebbe. Chi ha la prima selezione? Tennessee? Sono lì.

giocare 1:45 Perché Field Yates ha Travis Hunter come n. 1 in assoluto nell’ultimo falso design Field Yates rompe alcune delle notevoli selezioni del suo falso concetto 3.0, tra cui Travis Hunter, Abdul Carter e Cam Ward.

L’operatore esecutivo del NFC South ha dichiarato di non pensare che fosse una forte classe di quarterback, ma crede ancora che il QB andrà per primo a causa della mancanza di chiari stanze in qualsiasi altra posizione. “Saresti esausto per un anno avendo i primi cinque”, ha detto il boia. – Terrell

Chi è il miglior quarterback in classe?

Cam Ward, Miami: Quattro voci

Shelleur Sanders, Colorado: Tre voci

Ward e Sanders si sono affermati come headliner del quarterback di quest’anno e Ward vicino a Sanders nel nostro sondaggio su dirigenti, allenatori e scout della lega. Sebbene debbano essere entrambi i primi due chiamanti selezionati nella proposta di aprile, più persone nel santuario hanno notato che questa classe è stata irrigata rispetto al gruppo del 2024, che ha registrato un record di sei quarterback nei primi 12 suggerimenti.

Un giocatore chiamato la parte superiore della proposta “generalmente buona, non eccezionale”. E il National Boy Scout ha detto che Ward e Sanders sarebbero stati inclusi allo stesso modo a Bo Nix, che questo aprile è andato su Broncos in generale su Broncos.

“I migliori ragazzi di questa classe non sarebbero secondo me nei primi tre del raccolto dell’anno scorso”, ha detto Scout. “Un buon dibattito sul fatto che sarebbero effettivamente nei primi cinque.”

Il consenso generale di quegli intervistati era che Sanders era una tasca più raffinata, ma il braccio di Ward del talento e della mobilità gli dà una prospettiva a lungo termine. Ward guidò una nazione con 39 atterraggi di passaggio a Miami, mentre Sanders era 37 in Colorado.

“Esperienza, talento di ARM, decisione: penso che abbia un bel pacchetto”, ha detto AFC Scout, che ha votato per Ward. “Nel complesso, penso che sia la visione migliore e dovrebbe essere il primo (quarterback) fuori dal consiglio di amministrazione.”





L’allenatore AFC che ha votato per Sanders, ha riconosciuto Ward, aveva un soffitto più alto, ma aveva una ragione per preoccuparsi: “Una cosa che mi spaventa (Ward) è alcuni dei rischi che rischiano … non puoi farlo a questo Livello “, ha detto l’allenatore.

Questo allenatore ha continuato a chiamare Sanders “The Branch More Pick”, “è molto preciso e ha un ottimo lavoro.” – Ideale

Chi è la vista migliore in classe, indipendentemente dalla posizione?

Abdul Carter, Edge, Penn State: Sette voti

Travis Hunter, WR/CB, Colorado: Cinque voti

Il voto informale di una dozzina di valutatori di Senior Bowl ha dato a Carter un bordo stretto su Hunter – con una stella che un CEO di NFC potrebbe descrivere il meglio.

“Carter è tutto ciò che vuoi al potenziale cliente: il segno più alto dell’album con un modo molto specifico e definito alla tua formazione. Sai esattamente cosa è, come lo proietti “, ha detto. “Ma non puoi negare (Hunter) è la persona più talentuosa. Lui, dove la squadra lo vede e quanto velocemente trova un ritmo con quello che sembra.

Carter, la forza esplosiva che stava provando, è stata un giocatore difensivo di Big Ten dell’anno con 12 borse, 23,5 strumenti per la perdita e 61 pressioni la scorsa stagione. La maggior parte di quegli intervistati ha aggiunto che il passaggio d’élite che corre normalmente si adatta alla NFL più velocemente dei nuovi arrivati ​​in altre posizioni, quindi aumenta il valore di Carter nella parte superiore del consiglio.

Nel frattempo, Hunter ha finito con 96 ricette per 1.258 iarde e 15 atterraggio come ricevitore per andare con quattro intercettazioni, 10 passaggi e 36 strumenti all’angolo. Mentre l’esca dei crimini nella sfera pubblica ha molti, il che afferma che il futuro di Hunter è nel ricevitore – uno scout ha detto di aver visto i proprietari di team preferire Hunter in un’offesa – la maggior parte dei valutatori pensa davvero che Hunter sia più sofisticato come un angolo d’angolo.

“Davvero non vuoi sopprimere il suo sviluppo. Ha un vantaggio ruvido come ricevitore. Ora vincerà con il talento e gli angoli della NFL lo costringerà a essere un corridore migliore del percorso “, ha detto un altro direttore esecutivo di NFC.

Di solito è più difficile trovare l’angolo del suo talento, e probabilmente sarebbe più facile nel mondo quotidiano della NFL rendere Hunter principalmente difesa e quindi inventare un ruolo situazionale in un reato (piuttosto che intorno). Ma indipendentemente da ciò che gli intervistati hanno riconosciuto che sarebbe una grande decisione per il personale di coaching, il che alla fine suggerisce un cacciatore. – Legwold