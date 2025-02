2025 NFL Draft No. 1 Odds Selezione: Abdul Carter dovrebbe essere la prima scelta?

La Cam Ward di Miami è ancora una delle preferite che verrà selezionata per primo nella bozza della NFL del 2025.

Secondo Penn State Abdul Carter, non dovrebbe più esserlo. Vediamo le probabilità che sia la prima scelta nella bozza del 2025 Fandel Sportsbook del 10 febbraio, prima di arrivare a ciò che Carter aveva da dire dopo il Super Bowl Lix.

2025 NFL Draft n. 1 Seleziona probabilità:

Cam Ward, Miami: -110 (scommessa $ 10 per vincere $ 19,09)

Abdul Carter, Penn State: +200 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 30)

Travis Hunter, Colorado: +400 (scommessa $ 10 per vincere $ 50)

Shedeur Sanders, Colorado: +500 (scommessa $ 10 per vincere $ 60)

Il difensore degli uragani Cam Ward è passato a -110 da +110 la scorsa settimana e da +750 dalla fine di novembre.

In secondo luogo, tuttavia, il governo – e le onde sui social media – sono Abdul Carter di Penn State. Il leone Nittany è +200, ma aveva qualcosa da dire dopo il Super Bowl di domenica sera.

Carter ha indubbiamente osservato le prove difensive stabilite dalle Aquile nelle sue vittorie 40-22.

Philly ha costretto Patrick Mahomes a due rapimenti, tra cui sei e ha costretto due maestri, uno dei quali Eagles si è ripreso.

Gli Eagles hanno anche mantenuto KC a zero punti nel primo tempo e i Maestri non sono riusciti a raggiungere la tavola fino a soli sei secondi rimasti nel terzo trimestre. Tutti i loro punti sono stati segnati durante la spazzatura quando Filadelfia ha guidato il 34-0.

Infine, Kotkat ha trovato Mahomes sei volte durante il giorno.

In altre parole, la difesa era certamente qualcosa da fare Questo Campionato, punto di Carter.

La scorsa stagione, Carter è stato unanime All -American ed è stato un grande giocatore dell’anno.

Nonostante questi riconoscimenti, l’analista della Fox Sports NFL Rob Rang è il settimo di Carter su Jet Machines ad aprile, anche se ammette che Carter potrebbe insinuarsi nel numero 1.

“L’ex linebacker con una velocità eccezionale, 6 piedi e 3, 245 libbre, Carter intende lavorare in WOW e potrebbe eventualmente fermare la selezione complessiva del 2025. Ma in questo esercizio scende a morsi le macchine a getto, il franchising ha bisogno di fortuna dopo un enorme enorme delusione. Quinnen Williams Aprendo la strada, ma Carter potrebbe creare un forte gruppo di élite della lega. “

