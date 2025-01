2025 NFL Draft: Texas, Michigan Entre os times de futebol universitário, atingem os primeiros ingressos nos primeiros ingressos

2025 NFL Draft Ele está começando a tomar forma desde que 71 jogadores optaram por renunciar à elegibilidade e entrar no rascunho inicial. A lista inclui dois dos quatro finalistas do Heisman Trophy e 10 membros da primeira equipe da equipe da CBS Sports All-America. Com isso em mente, decidimos olhar para as equipes cujas 2025 temporadas serão mais formadas ao perder os alunos do primeiro ano contra o rascunho.

Você precisa de alguma indicação de quanto você pode girar essas decisões por temporada? No ano passado, o estado de Ohio conseguiu reter peças -chave, como o Liner Donovan Jackson, o ala defensiva Jack Sawyer e a esquina Denzel Burke. Um ano depois, eles repensam uma corrida do campeonato nacional. Na última temporada, mais de 90 jogadores entraram no draft inicial. Este ano, esse número caiu quase 20 jogadores.

Perder vários jogadores simplesmente não o leva a esta lista. A Penn State perdeu três jogadores por causa da entrada inicial, mas os retornos do marechal de Drew Allar Field e do revestimento defensivo Dani Dennis-Sutton ajudam a aliviar a dor. Da mesma forma, a LSU precisa reconstruir sua linha ofensiva devido aos primeiros ingressos, mas trazer de volta ao marechal Garrett Nussmeier torna o trabalho muito mais gerenciável.

Aqui estão quatro equipes mais afetadas pelas tomadas antecipadas no rascunho da NFL 2025.

Perdas: QB Quinn Eweers, OT Kelvin Banks, WR Isaiah Bond, RB Jaydon Blue, OT Cameron Williams, WR Matthew Golden

Os Lonchorns são uma eleição popular para a pré -temporada nº 1 em 2025, já que o programa faz a transição para o Arch Manning, mas as perdas dos alunos do segundo ano são significativas. Eweers e bancos eram óbvios no recrutamento de draft após fortes corridas de três anos, mas muitos esperavam que Golden e Williams retornassem ao campus após as temporadas. Com as perdas, o Texas agora está substituindo seus três principais receptores e quatro dos cinco lençóis ofensivos, juntamente com o vencedor do Prêmio Thorpe Jahdae Barron e o atacante Alfred Collins Alfred Collins.

Perdas: S Malaki Starks, LB Jalon Walker, RB Trevor Etienne, Og Dylan Fairchild, Edge Mykel Williams, C Jared Wilson, DL Tyrion Ingram-Dawkins

Nenhuma das perdas para a Geórgia é surpreendente, mas todas são difíceis. Com Fairchild e Wilson desaparecendo, os Bulldogs estão substituindo quatro de seus cinco lençóis ofensivos titulares. Walker, Starks e Williams foram facilmente os três principais defensores dos Bulldogs e se vinculam a outras cinco manchetes seniores no draft da NFL. O marechal de campo de Carson Beck finalmente não pousou nesta lista depois de se transferir para Miami, mas seu jogo também deixa um buraco. É uma mudança geracional para a Geórgia, especialmente ao longo da linha ofensiva.

Perda: Ath Travis Hinter

Tecnicamente, os búfalos perderam apenas um jogador inicial no draft da NFL, mas é impossível substituir Hunter. O júnior se tornou o primeiro jogador defensivo a vencer o Heisman Trophy desde 1998, depois de levar o Buffalos a uma campanha surpreendente de nove vitórias. Ele publicou 96 presos, 1.258 jardas recebendo, 15 touchdowns, 11 passes réus, quatro interceptações e 1.552 instantâneos para uma temporada verdadeiramente histórica. Não haverá outro jogador como ele nos próximos anos.

Perdas: DT Mason Graham, seu Colston Loveland, DT Kenneth Grant, CB Will Johnson

A lista de campeonatos nacionais foi agora depois de três dos melhores jogadores defensivos em Futebol americano universitário e uma cabeça de asa fechada de calibre americano para o rascunho. Os quatro fizeram parte de um movimento juvenil dentro do programa que ajudou a estimular o título em 2023, mas todos desempenharam papéis mais limitados durante uma temporada de 8 a 5. No entanto, o DNA do programa parecerá muito diferente na próxima temporada com cada um. O treinador de Michigan, Sherrone Moore, tem seu trabalho aparado tentando encontrar sua próxima geração de líderes.

Menção de honra

Arizona: O receptor aberto Tetaira McMillan é talvez o jogador mais talentoso que já jogou pelos Wildcats, e o atacante Jonah Savaiineae será difícil de substituir. Para piorar as coisas, o programa não conseguiu chegar a um jogo de boliche com o par em 2024.

Estado de Boise: O corredor de Ashton Jeanty reuniu a melhor temporada de um corredor desde 1988 Barry Sanders e atraiu a atenção sem precedentes para o programa.

Tennessee: Os voluntários perderam apenas dois jogadores no draft, mas o corredor de Dylan Sampson e a ala defensiva James Pearce Jr. estavam entre os melhores em suas respectivas posições na SEC. Manter suas posições não será fácil.