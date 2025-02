2025 NFL Free Agency: Cinco equipes que podem ser mais afetadas nesta baixa temporada, incluindo Cowboys e Eagles

Ele NFL A baixa temporada se move rápida e furiosa, e estamos rapidamente nos aproximando do primeiro evento importante focado no movimento do jogador: agência gratuita. O período de manipulação legal começa na segunda -feira, 10 de março, ao meio -dia ET, e o período firme da agência gratuita começa oficialmente dois dias depois em 12 de março no início do Ano Novo da Liga (16:00 ET).

Há muitas histórias para se animar. O que o Cincinnati Bengals fará com J’Mar Chase, Tee Higgins e Trey Hendrickson? Sam Darnold é uma fechadura para retornar aos vikings de Minnesota? Quem vai querer Aaron Rodgers? Quais equipes estão prontas para dar um passo atrás e quais equipes serão grandes alto -falantes?

Em seguida, vamos dar uma olhada nos cinco primeiros Equipamento da NFL Isso pode ser mais difícil na agência gratuita por um motivo ou outro. Vamos começar com uma equipe que tem quase tanto espaço para o limite e as decisões que você deve tomar.

5. Minnesota Vikings

Após sua impressionante campanha de 14 a 3, os vikings têm agentes livres em quase todas as posições. Sam Darnold tornou -se um pouco dinheiro com uma campanha profissional na qual ele lançou por 4.319 jardas, 35 touchdowns e 12 interceptações, Aaron Jones e Cam Akers Runners são agentes gratuitos, iniciando os revestimentos ofensivos Cam Robinson e Dalton Risner estão procurando novos acordos e depois Minnesota tem muitos agentes livres no ensino médio com Byron Murphy, Stephon Gilmore, Shaquill Griffin e Camryn Bynum, que registraram três interceptações em sua carreira em 2024.

Ao contrário da maioria dos equipamentos que você encontrará nesta lista, é projetado que os vikings têm muito espaço de capitalização disponível (US $ 63,3 milhões). No entanto, a primeira decisão importante que Minnesota tomará é como um marechal de campo, e isso pode afetar a maneira como a GM Kwesi Adafo-Menah gerencia alguns de seus outros agentes livres.

Agentes livres de vikings grátis

Não estou tentando reivindicar os chefes ‘ Super Bowl A janela está fechando, mas eles têm algumas decisões difíceis de tomar nesta temporada. Pete Prisco não apenas considera que Kansas City tem Cinco dos 100 principais agentes livres Chegando ao mercado no próximo mês, mas os chefes também têm menos de US $ 8 milhões em fundos disponíveis, De acordo com o boné.

Eu não me preocuparia muito se os chefes tivessem que renovar seu amplo corpo de recepção com DeAndre Hopkins, Marquise Brown, Justin Watson e Juju Smith-Schuster em busca de novos acordos. Onde a preocupação entra é com as manchetes em outras posições. O guarda certo Trey Smith tem o potencial de restaurar seu respectivo mercado e não parece ser rotulado de forma alguma, o apoiador Nick Bolton é uma importante peça de defesa que aguarda um aumento salarial e o mesmo pode ser dito da segurança Justin Reid . Então, na linha defensiva, Tershawn Wharton é um agente livre depois de alcançar um máximo de 6,5 capturas na última temporada, o veterano Mike Pennel está procurando um novo acordo, assim como Josh Uche e Derrick Nnadi.

A retenção de talentos é tão importante quanto algumas das melhorias que Kansas City procurará fazer. Ambos os objetivos não serão fáceis.

2025 NFL Free Agency: Classificação dos 25 melhores agentes ofensivos gratuitos com muitos receptores veteranos, O-Linemen Jared Dubin

Chefes -agentes livres livres

A equipe que foi menos ativa na agência gratuita no ano passado tem algumas decisões difíceis de tomar essa baixa temporada. Dallas não apenas classifica o Fundo 10 no espaço da tampa com a extensão iminente de Micah Parsons com que se preocupar, mas os Cowboys também têm vários jogadores importantes que precisam de novos acordos. Osa Odighta está preparada para um novo contrato depois de registrar uma corrida de 4,5 e 47 tacle combinado, DeMarcus Lawrence, 32, é um agente livre depois de se perder a maior parte da última temporada com uma lesão no pé, Rico Dowdle de 1.000 jardas está procurando um Novo contrato, nove vezes o jogador profissional de boliche Zack Martin também é um agente livre, assim como o Corner Jourdan Lewis. Não está claro se Martin jogará em 2025, para que os cowboys possam perdê -lo de forma independente.

Os Cowboys não estão apenas experimentando uma mudança de liderança nesta baixa temporada com o novo técnico Brian Schottenheimer, mas essa defesa pode parecer muito, muito diferente em 2025. Dallas geralmente não gasta muito dinheiro. Isso mudará este ano?

Agentes livres sem cowboys

2. Cincinnati Bengals

Os Bengals têm muito que se preocupar com essa baixa temporada, que afetará seu plano de jogo na agência gratuita. O receptor aberto Tee Higgins está procurando uma segurança de longo prazo depois de ser rotulado pela franquia no ano passado, a extensão de recorde de Ja’mar Chase pode ser tratada nos próximos meses e, em seguida, Trey Hendrickson quer uma extensão ou comércio. Esses são os três temas principais em Cincinnati, e apenas discutimos um agente livre até agora.

Além de Higgins, o atacante BJ Hill, o níquel veterano Mike Hilton, o ataque ofensivo Trent Brown, o corredor de passageiros de Joseph Ossai, o ala fechada Mike Gesicki e a segurança da Vonn Bell são alguns jogadores notáveis ​​que procuram novos contratos. Os Bengals são classificados entre os 10 melhores quando se trata de espaço de capitalização disponível, mas isso não é suficiente para Duke Tobin e a base de fãs se sentirem confortáveis ​​com o futuro. Mesmo que Cincinnati encontre uma temporada baixa para manter seus “três grandes” sob contrato nos próximos anos, isso deve dificultar não apenas manter outros jogadores, mas também para melhorar uma defesa que manteve Joe Burrow fora dos playoffs no ano passado no ano passado .

2025 NFL Free Agency: Classificação dos 25 melhores jogadores defensivos; Três das manchetes do campeão do Super Bowl Garrett Podell

Agentes livres gratuitos de Bengals

O reinante Super Bowl Os campeões não podem manter todos. Nesta baixa temporada, Philly tem vários grandes nomes prontos para chegar ao mercado aberto e fazer.

Ala defensiva Josh Sweat, que deveria ter vencido Super Bowl O MVP depois de registrar 2,5 capturas e seis tacles combinados contra chefes, é um agente livre que pode decidir perseguir uma bolsa. O ataque defensivo Milton Williams, que registrou cinco capturas de sua carreira na última temporada e chegou a Patrick Mahomes duas vezes em Nova Orleans, também está procurando um novo acordo. Depois, há o apoiador Zack Baun, que foi finalista de um jogador defensivo do ano após uma campanha profissional na qual ele registrou 151 tacles combinados, 11 xícaras de derrota, 3,5 capturas e cinco bolas soltas forçadas. Ele foi realmente um dos melhores jogadores em todo o futebol na última temporada.

Há mais para se preocupar com o fato de que apenas esses três jogadores de estrelas. A ala defensiva veterana Brandon Graham pode se aposentar, iniciando a guarda certa Mekhi Becton é uma Oren Burks livre e livre, que intervieram para o Dean de Nakobe lesionado, também é um agente livre.

Agentes livres livres de águias