2025 NFL Free Agency: Os melhores jogadores disponíveis em cada posição, incluindo Sam Darnold, Tee Higgins

Para 30 do NFL 32 equipes, a baixa temporada já começou, o que significa reunir seus planos sobre como eles querem atacar a agência gratuita e 2025 NFL Draft. Quem as equipes poderiam apontar para esta baixa temporada? Bem, aqui está uma lista dos agentes livres mais notáveis ​​da NFL em cada posição antes do período da agência livre da liga que começa em 12 de março.

Marechal de campo

O marechal de Campal dos Minnesota Vikings, Sam Darnold, é a estrela do programa em termos de marechal de campo disponível nesta agência gratuita. Ele lançou 35 touchdowns de passes em 2024, o quinto mais na liga na última temporada e empatou no segundo mais na história dos vikings. Ele terá um mercado robusto e começará em algum lugar em 2025. Os dois marechal de campo do Pittsburgh Steelers, Russell Wilson e Justin Fields, são os melhores dos dois como dois tipos que podem ser titulares de manchete. Depois disso, eles são principalmente trabalhadores diurnos e frutos do mar mais adequados para papéis de backup.

Corredores

Esta não é a classe de agência gratuita da temporada passada que fez Saquon Barkley, Derrick Henry e Josh Jacobs como pôsteres, mas é muito bom. O corredor do Vikings Pro Bowl, Aaron Jones, totalizou os máximos de carreira em terra por terra (1.138) e transportes (255), e os 30 anos de idade ainda pisaram em seus pneus como Stater. Javonte Williams e Naje Harris, dois backups do rascunho da NFL 2021, ambos podem ser detentores de qualidade na situação certa. O corredor do Dallas Cowboys, Rico Dowdle, mostrou que poderia ser um RB1 baixo após sua primeira temporada de 1.000 yard aos 26 anos.

Receptores largos

A posição do grande receptor é uma das mais profundas da aula de agência gratuita de 2025. anos. O próximo nível pode ser relativo, apesar do grande pedigree, enquanto viaja cerca de 30 anos em Chris Godwin, Stefon Diggs e Keenan Allen.

Asas fechadas

A asa fechada dos comandantes de Washington, Zach Ertz, teve uma temporada atrasada, classificada em sexto lugar entre as asas fechadas da NFL em presas (66) e empatadas em quarto lugar nos touchdowns de recepção (sete). Depois dele, é um grupo sólido, mas constante.

Copo ofensivo

Dois talentos altos em Cam Robinson (segunda rodada em 2017) e Ronnie Stanley (sexta em 2016) lidera este grupo, seguido de uma lenda idosa em oito vezes o Pro Bowler Tyron Smith (idade de 34) e os iniciantes sólidos, mas sólidos – Joe Noteboom e Dan Moore Jr., para citar um casal.

Guardas ofensivos

Não se sabe se as sete vezes do Dallas Cowboys, o primeiro time All-Pro, o guarda certo Zack Martin é Vou jogar futebol de novo Depois de passar por um procedimento no tornozelo que termina a temporada em 2024. A Guarda da Cidade de Kansas, Trey Smith, será paga nesta temporada. Brandon Scherff é uma boa assinatura em um contrato de curto prazo aos 33 anos, e Mekhi Becton poderia obter um bom contrato de longo prazo, pouco antes do 26º aniversário (18 de abril), depois de reabilitar seu valor com os Eagles.

Centros

O centro de Indianapolis Colts, Ryan Kelly, quatro vezes o Pro Bowler, é o melhor do grupo, mas lutou contra ferimentos nas duas últimas temporadas. Provavelmente é melhor para um concorrente em um acordo não mais que dois ou três anos. O resto são as opções de estrada no meio da estrada, na melhor das hipóteses.

Corredores de borda

Khalil Mack e DeMarcus Lawrence são dois veterinários decorados que ainda podem prosperar se estiverem em uma equipe com outro corredor dinâmico de borda porque agora estão no estágio de suas corridas, onde seria melhor se não tivessem que lutar com equipamentos duplos em o regular. Josh Sweat e Dante Fowler Jr. poderiam assinar acordos consideráveis ​​depois de prosperar em grupos talentosos de linha defensiva no leste da NFC.

Linianos defensivos interiores

As 60 pressões de quarterback da linha interna do Dallas Cowboys, Osa Odighta, foram a segunda mais na posição de toda a NFL nesta temporada atrás dos 75 de Zach Allen. Você obterá um bom contrato de longo prazo aos 26 anos. Milton Williams está em um lugar semelhante ao de Odighta, enquanto o restante são manchetes sólidas de veteranos.

Apoiadores

David, Bobby Wagner, Dre Greenlaw e Robert Spillane são os fabricantes de diferença nesse grupo. O resto é decente ou as manchetes veterinárias que atingem metade de suas carreiras.

Canto

Jourdan Lewis é um canto de elite para um último dia importante de pagamento, enquanto Carlton Davis, Byron Murphy e DJ Reed ainda são sólidos fora dos cantos. O restante da classe provavelmente precisa pousar no esquema certo para ter sucesso.

Molho de segurança

Esta é uma das posições mais profundas em toda a agência gratuita. Tre’von Moehrig, Justin Simmons e Jeremy Chinn são os principais artistas, mas se ele ficar saudável, alguém como o ex-Talanoa Hufanga de 2022 All-Pro Talanoa poderia ser uma grande pechincha.

Kickers

Nick Folk (21 de 22) e Brandon McManus (20 de 21) são dois veterinários mais velhos que ainda o entenderam. Eddy Pineiro (22 de 26) também pode ser um bom valor.

Postadores

Os comandantes do Punter Tress Way foram um dos melhores da liga, com média de 43,1 jardas líquidas para Clear, o sexto melhor da NFL. Ryan Rehkow (42,9 jardas líquidas por folga, oito melhores) e Riley Dixon (42,2 jardas líquidas por folga, 11º melhor na NFL) estão logo atrás dele. Bryan Anger está envelhecendo, mas pode ser um assalto em uma oferta mais curta após duas seleções do Pro Bowl nas últimas quatro temporadas.