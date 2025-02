2025 NFL Honours: chi ha vinto i più grandi premi della lega?

Prima dei Chiefs of Kansas City e Philadelphia Eagles, si incontrano a Caesars Superdome a New Orleans per il Super Bowl Lix (domenica, 18:00 ET, Fox), il meglio della NFL si è riunito al vicino Saenger Theatre per la NFL di giovedì.

I premi imminenti includono: il giocatore più prezioso, il giocatore offensivo dell’anno, il giocatore difensivo dell’anno, il nuovo arrivato difensivo dell’anno, l’allenatore dell’anno e il giocatore dell’anno.

Ecco una visione di chi ha vinto i premi e perché:

Jayden Daniels ha portato il comandante alla partita del campionato NFC nella sua prima stagione. Immagini Kevin Sabitus/Getty

Nuovo arrivato offensivo dell’anno

Jayden Daniels | QB | Comandanti di Washington

Jayden Daniels ha stabilito un record dopo l’altro – dall’inizio della stagione fino a tardi.

È diventato solo un sesto nuovo arrivato che ha portato la sua squadra alla partita di campionato – tutti e cinque sono stati giocati con la difesa nei primi tre; Washington aveva 18 anni. Si precipitò in più yard (891) di qualsiasi nuovo arrivato nella storia – e lo combinò con 3.568 iarde di passaggio. Era il quarto passante: da NFL nel QBR totale e ha lanciato 25 atterraggi (15 in arrivo nelle ultime cinque partite complete) con solo nove selezioni e ha funzionato di sei punteggi. Daniels ha guidato cinque dischi di gioco, tra cui uno nei playoff; Tre si sono conclusi con passaggi touch. E nel quarto trimestre e straordinari (12) (12) rispetto a qualsiasi nuovo arrivato nella storia.

A settembre, è diventato il primo quarterback nella storia della NFL, che ha completato almeno l’85 percento dei suoi tiri in partite consecutive.

Ben Johnson ha vinto il 2025 NFL Honors Assistant Coach of the Year come coordinatore offensivo Detroit Lions. Johnson è ora capo allenatore di Chicago Bears. Michael Reaves/Getty Images

Assistente allenatore

Ben Johnson | Detroit Lions | Coordinatore offensivo

Johnson, che ora è il capo allenatore Chicago Bears, è stato una parte importante della stagione record dei Lions nel 2024. titolo.

Johnson è ampiamente rispettato per la sua brillantezza offensiva e giochi creativi. Il ricevitore di Lions Jameson Williams è rimasto colpito dalla conoscenza del gioco di Johnson.

“Sto parlando molto con lui dalla sua parte quando non siamo in attacco. Discute solo alcune cose e alcune cose che non ho mai saputo gioca al gioco “, ha detto Williams. “Ma è diverso. È qualcos’altro. Ha giocato il gioco, ma alcune persone hanno una passione per il coaching e non appena si esauriscono per il gioco, e capisce molto bene, diventa facile. una certa difesa.