2025 NFL Nature: il primo round è impostato dopo il Super Bowl Lix

È impostato il primo round della bozza della NFL 2025 Philadelphia Eagles ‘Vinci la testa di Kansas City al Super Bowl Lix. I Masters hanno perso le possibilità durante tre torba cadendo 40-22, quando Jalen Hurts ha guadagnato MVP con un gioco.

È un grande schizzo in cima perché le stelle come Cam Ward e Shedeur Sanders offrono alle squadre di sperare in un luogo in difesa, mentre il gioco bidirezionale di Travis Hunter e la capacità di Abdul Carter di distruggere la distruzione sul campo posteriore sono attraenti. Blocco commerciale, qui ogni squadra seleziona ad aprile:

2025 NFL Draft Order

Tennessee Titans (3-14) Cleveland Browns (3-14) New York Giants (3-14) New England Patriots (4-13) Jacksonville Jaguars (4-13) Las Vegas Raiders (4-13) New York Jets (5-12) Carolina Panthers (5-12) New Orleans Saints (5-12) Chicago Bears (5-12) San Francisco 49ers (6-11) Dallas Cowboys (7-10) Miami Dolphins (8-9) Indianapolis Colts (8-9) Atlanta Falcons (8-9) Arizona Cardinals (8-9) Cincinnati Bengals (9-8) Seattle Seahawks (10-7) Tampa Bay Bucananeers (10-7) Denver Broncos (10-7) Pittsburgh Steelers (10-7) Los Angeles Chargers (11-6) Green Bay Packers (11-6) Minnesota Vikings (14-3) Houston texans (10-7) Los Angeles Rams (10-7) Baltimore Ravens (12-5) Detroit Lions (15-2) Comandanti di Washington (12-5) Buffalo Bills (13-4) Kansas City Mains (15-2) Philadelphia Eagles (14-3)

Quando è la bozza della NFL del 2025?

La bozza della NFL si terrà giovedì 24 aprile 2025 sabato 26 aprile 2025. Ecco una rottura nel round:

Round 1: Giovedì 24 aprile

Round 2-3: Venerdì 25 aprile

Rounds 4-7: Sabato 26 aprile

Dov’è la bozza del 2025 NFL?

La bozza della NFL del 2025 si terrà a Green Bay, nel Wisconsin, a casa dei Packers. La bozza è tenuta intorno al campo di Lambeau e al campus di Titletown.

Come viene determinato l’ordine di bozza della NFL?

L’ordine di selezione determina l’ordine dell’ultima stagione. Ogni round inizia con una squadra che si è conclusa con il peggior record e termina con i maestri del Super Bowl, a meno che non si siano verificati i negozi. Per le squadre che non hanno fatto i playoff, gli schizzi vengono dati 1-20.

Inoltre, verranno premiati un totale di 32 compensi per le squadre che hanno perso significativi agenti liberi. Queste scelte saranno fatte dopo l’ultima selezione del settimo round.

Chi sono le opinioni più importanti della natura NFL del 2025?

Alcune delle migliori viste del personaggio della NFL di quest’anno sono Travis Hunter, Will Johnson, Shedeur Sanders e Ashton Janty. Per ulteriori informazioni, consultare le ultime raccolte NFL 2025.

(Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .)