2025 O prazo comercial da NBA foi louco, e podemos nunca ver outro assim

Luka Doncic, um Laker. Anthony Davis para os Mavericks. Jimmy Butler é um guerreiro. Kevin Durant quase se moveu. E assim por dia NBA Prazo para troca, o mais interessante da história da liga.

“Isso”, escreveu um executivo à CBS Sports após o prazo finalmente fechado na quinta -feira, “foi louco”.

Também é improvável que seja o padrão no futuro, por isso é melhor desfrutar da mania enquanto durou.

Isso ocorre porque o significado em toda a liga é que, por várias razões, os futuros prazos comerciais da NBA não serão tão divertidos quanto isso.

“Não, acho que não”, disse um gerente geral da Conferência Leste, quando perguntado se este era o começo de um padrão de loucura de termo comercial. “Muitos deles foram mais (para se adaptar aos movimentos) da CBA desde a última vez. Não acho que haja uma grande mudança”.

De fato, muitos dos executivos que estavam por trás de alguns desses acordos nos últimos dias disseram que suas ações e as de seus colegas tinham menos a ver com uma mudança duradoura e mais o produto de vários fatores que se fundem uma vez:

A raridade de ter janelas de fechamento para dois grandes nomes de todos os tempos, como Steph Curry e LeBron James, combustível para essas duas equipes serem particularmente ativas.

Nico Harrisons, como ele disse, é escasso.

A curva de aprendizado para os escritórios de frente no Impacto e peculiaridades do novo CBA Ele desaparecerá com o passar do tempo.

Essa curva de aprendizado ficou clara nos dois extremos do espectro, ambos para as equipes no inferno do segundo, e para aqueles, especialmente os menores mercados, que aprenderam que a construção de um vencedor com esse CBA significa ter uma paciência a longo prazo.

Para a última abordagem, várias pessoas mencionaram Charlotte como um excelente exemplo de como esse prazo viu os jogadores se moverem à medida que essas equipes repensam seu plano de médio e longo prazo.

O gerente geral do Oklahoma City Thunder, Sam Presti, entendeu claramente o que as novas regras significariam para a construção de equipamentos, a necessidade de flexibilidade e o valor de um grupo de ativos e contratos amigáveis ​​para a equipe para jogadores importantes.

Desde então, foguetes e Spurs seguiram um curso semelhante. As redes do Brooklyn estão seguindo seu exemplo. E também os Hornets, que podem ter sido criticados por seu tratamento enviando Mark Williams para o Lakers no prazo Eles se colocaram muito bem Para uma reconstrução ajustada pela maneira como essas coisas funcionam agora.

Os aventais também serão as filas que movem o cachorro na NBA, disseram vários executivos, e alguns desses movimentos de alto perfil, ou aqueles que quase aconteceram, foram vistos como ajustes para os escritórios da frente que enfrentam os perigos de gastar demais e e ainda lutando.

“A agregação de salários e outras restrições nos aventais é uma mudança de jogo”, disse um terceiro executivo.

Isso significa que é provável que o futuro seja empurrado mais ao se mover sob os aventais, se as apostas dos rostos, como vimos em Phoenix ou Milwaukee, não funcionarem, em vez de garantir grandes nomes como Doncic, Anthony Davis, De’aaron Fox, Jimmy Butler e quase Kevin Durant, se movendo todos os anos.

“Não, não há mais escritórios grandes, só acho que esse CBA provavelmente levará mais operações de três equipes, como os padrões, especialmente quando eles realizam operações de avental”, acrescentou o terceiro executivo. “Eu costumava estar onde ‘se você tivesse uma troca de três equipes, não tinha comércio.’

“Você verá que as equipes tentam mergulhar no segundo avental por apenas um ano ou dois e depois tentarão sair”, disse o GM da Conferência Leste.

Esse prazo, então, foi sobre vários fatores que atingiram ao mesmo tempo.

O Suns quase enviou Durant porque, foi esse segundo avental, especialmente devido à cláusula de não comércio que permitiu permanecer no lugar quando Bradley Beal adquiriu, era um boné que os pegou em si. -A bagunça infligida.

É provável que as equipes venham sua decisão com horror e zombaria e tenham mais cuidado no futuro.

De fato, a decisão de Phoenix de enviar Jusuf Nurkic foi a oportunidade de ficar sob o segundo avental neste verão. Milwaukee Bucks mudou -se de Khris Middleton por razões semelhantes, subindo o segundo avental, apesar de o retorno de Kyle Kuzma não ser exatamente uma mudança de jogo.

A troca de donzela parece ser em grande parte para Harrison inexplicavelmente que lida com uma das únicas estrelas jovens transcendentes do jogo por um retorno muito, muito ruim.

Jimmy Butler indo para Miami Heat nasceu do desespero que os guerreiros precisam tentar espremer mais alguns anos da janela restante do campeonato de Steph Curry.

E a raposa se mudou para o Spurs, com LaVine tomando seu lugar em Sacramento, foi uma grande extensão do agente da Fox Conhecendo com o novo CBA e agindo de acordo.

Embora os grandes acordos continuem, esse prazo comercial provavelmente foi particularmente frenético porque todas essas coisas aconteceram ao mesmo tempo: peças, por enquanto, pelos escritórios da frente, à medida que avançam na maneira como esse CBA afetará as coisas.

Tudo o que os executivos pensam que agora sabem sobre como seu trabalho operará sob essas novas regras, os leva a acreditar que não teremos a sorte de sentar e tomar termos comerciais como esse todos os anos.

Mas, como alguém expressou enquanto fazia esse ponto, mas depois olha novamente para o choque do comércio de Maid-Ad: nada que nunca acontece no prazo comercial da NBA deve ser que incrível.