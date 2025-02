2025 ODDS cellulari NBA: quale squadra sceglierà Cooper Flagg?

A volte perdere è positivo, soprattutto quando si tratta di sport professionistici.

In ogni stagione, nei quattro maggiori sport americani, le squadre con il peggior record della stagione regolare finiscono nelle migliori probabilità per guadagnare una scelta alta nella prossima bozza.

Digita Cooper Flagg.

Quali squadre NBA stanno spruzzando il peggio fino alla primavera, aggiungendo le loro possibilità di disegnare Duke Star con una delle scommesse NBA del 2025.

Diamo un’occhiata alle probabilità del Fandel Sportsbook, che atterrerà a Flagg dal 10 febbraio.

Quale squadra attira Cooper Flagg?

Wizards: +500 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 60)

Jazz: +550 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 65)

Hornets: +550 (scommessa $ 10 per vincere $ 65)

Pellicani: +550 (scommessa $ 10 per vincere $ 65)

Bulls: +650 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 75)

Networks: +700 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 80)

Maghi, jazz, calabroni e pellicani sono al di sopra delle probabilità e ha senso il perché.

Washington ha iniziato la stagione 2-2 e ora è 9-43 dal 10 febbraio. Ha la peggior difesa in campionato per i punti consentiti e perde in media quasi 14 punti per partita.

Utah è 12-39, New Orleans è 12-40 e Charlotte è 13-37.

Ma come accennato, c’è un rivestimento d’argento.

FLAGG è stato a lungo considerato Shoo-in come la scelta numero uno nella bozza del 2025. Attraverso 23 Duke, Flagg ha una media di 19,5 punti, 7,7 rimbalzi, 4,0 aiuti, 1,5 rubate e 1,3 blocchi.

Spara del 47,9% dal campo e solo il 36,4% al di fuori dell’arco.

Dal punto di vista della lotteria del progetto, le tre peggiori squadre della lega hanno ciascuna il 14%di libertà di scatenare il numero 1. La quarta squadra peggiore ha un’opportunità del 12,5% e la quinta squadra malvagia ha una probabilità del 10,5%.

Sfortunatamente, per Washington e altri, la storia recente non è stata amichevole in termini di peggior squadra nella scelta # 1 della lega.

L’anno scorso, Atlanta ha scelto il numero uno nonostante il fatto che abbia fatto un torneo di gioco e ha avuto solo una probabilità del 3% per interrompere la scelta.

Una squadra con il peggior record per NBA, Pistons, ha scelto il quinto.

Nel 2023, Spurs fu il secondo peggio e scelse per primo. Detroit ha avuto il peggior record ed è stato selezionato quinto.

Più di recente, il peggior team record della NBA ha vinto il disegno nel 2018 quando Phoenix Suns ha deciso 21-61 e poi ha selezionato la migliore scelta di DeAndre Ayton.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox SportsE segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!