2025 per il calcio Hall of Fame: incontra nuovi membri

Per diversi giocatori la cui pazienza è stata testata nell’ultimo decennio o più, l’attesa è finita.

Per la Football Hall of Fame, la classe 2025 ha annunciato giovedì sera come parte del NFL Honors Show a New Orleans.

Il pacchetto angolo di Eric Allen, al suo diciannovesimo anno di competenza e alla fine difensiva di Jared Allen, è stato nominato nella sala alla classe 2025 insieme all’estremità fissa di Antonio Gates e all’ampio ricevitore Sterling Sharpe. Sharpe, la cui carriera è stata abbreviata dal collo innato, era finalista di anziani selezionati per l’ancoraggio.

La lezione di quest’anno è stata selezionata dal Hall Selectors Council per la riunione virtuale. La New Famers Hall sarà ancorata ad agosto a Canton, nell’Ohio.

Ecco uno sguardo più attento alla classe 2025:

Eric Allen, angolo

Philadelphia Eagles, 1988-94; New Orleans Saints, 1995-97; Oakland Raiders, 1998-2001

Allen è stato il secondo turno di aquile nel 1988, uno studio sulla perfezione e la durata coerenti. Si stava avvicinando a un mandato di 20 anni come candidato di un’era moderna quando ha giocato la sua ultima partita nel 2001. Allen ha giocato almeno 15 partite a 13 delle sue 14 stagioni e ha avuto sei delle sue 14 stagioni nel 2000 all’età di 35 anni . Nel 1993 ha restituito quattro delle sue sei catture di atterraggio, una delle sue sei stagioni per Bowl.

Perché è stato eletto: La cattura di carriera di Allen è 21. Tutti i tempi e 14 giocatori su 20 di fronte a lui sono a HOF. Allen ha catturato Hall of Famers John Elway, Steve Young, Jim Kelly, Troy Aikman e Brett Favre. Nel 1993 guidò la NFL nei cantieri di cattura, quando ebbe quattro atterraggi del ritorno, e nel 2000 aveva una stagione di tre anni nel 2000.

In sei stagioni aveva almeno cinque intercettazioni e la sua cattura 34 mentre l’angolo di Eagles è legato a un record di franchising con Bill Bradley e la Hall of Famer Brian Dawkins. Allen è stata una selezione di sei tempi per Bowl ed è stata selezionata nel 1993 dal giocatore di difesa UPI.

Momento di firma: Per molti, è stata la selezione di 94 yard di Allen contro Boomer Esiason e New York Jets nel 1993. Il quarterback di Eagles Randall Cunningham ha subito una gamba rotta e il ritorno di Allen al touchdown ha vinto la partita. Dopo Allen, corse a Cunningham, che era sulla linea laterale, e consegnò la palla da quarterback.

Quotabile: “Ho detto molto tempo fa,” se riesci a passare per tutta la stagione completa e non puoi ottenere più di due intercettazioni, è tempo di andare “… probabilmente potrei suonare altri tre, quattro anni, ma i miei standard avevano essere incontrato per me. ” – – Allen su Talk of Fame Network sul perché ha deciso di ritirarsi dopo la stagione 2001

Jared Allen, fine difensiva

Kansas City Chiefs, 2004-07; Minnesota Vikings, 2008-13; Chicago Bears, 2014-15; Carolina Panthers, 2015

Allen, il quarto round dai capi di dimensione del 2004, è stato un giocatore altamente energetico con un’alta intensità. È stato uno dei giocatori più ricercati per ogni coordinatore della difesa verso il basso, per la stagione della stagione di stagione a corsa in corsa. Le 136 borse di carriera di Allen sono state collocate al 12 ° posto perché le borse sono diventate statistiche ufficiali nel 1982. Su 11 giocatori, ci sono 10 nella Hall of Fame e Terrell Suggs, che è l’ottavo quest’anno è stato il finalista.

Perché è stato eletto: La sicurezza della carriera di Allen è un record di campionato e normalmente ha creato un turno per gli avversari. Ha costretto 32 litigi, ha deviato 58 passaggi, ha catturato sei passaggi e ha vinto 19 litigi nella sua carriera. I suoi 22 borse nel 2011 sono legati al quarto più in una stagione. Ha anche avuto otto stagioni con almeno 10 borse e ha guidato la lega due volte nella categoria (2007 e 2011).

Questi risultati erano governati da Rocky fuori dal campo della sua carriera, che includeva due arresti di DUI e sospensione per violazione della politica di droga/alcol della lega. È diventato cinque volte per Bowl e una selezione di quattro volte per tutte le 12 stagioni e ha lavorato attivamente con organizzazioni di beneficenza fuori dal campo.

Momento di firma: Allen avrebbe spezzato le borse fingendo di seguire il vitello, omaggio alla sua educazione nel ranch dei cavalli. Avrebbe persino alzato le mani alla fine, come fanno i vitelli per fermare l’orologio nelle competizioni di rodeo.

Quotabile: “Passi attraverso la vita e c’è un processo di maturazione. Presto ho fatto alcuni errori nella mia carriera e imparerai da loro e tu cresci. Il Minnesota era un posto che mi ha aiutato a crescere come un uomo. … Quando sono arrivato, ero in procinto di cambiare alcune abitudini e sono cresciuto. Allen, quando si ritirò, per il suo tempo con i Vichinghi

Antonio Gates, estremità fissa

Chargers di San Diego/Los Angeles, 2003-2018

Gates, che ha giocato rigorosamente a basket nel Kent e ha aiutato i Golden lampeggiano a Elite Eight Apparite nel 2002, ha firmato i Chargers come un agente libero indefinito nel 2003. Ha terminato la sua carriera con 955 ricevimenti, quarto per e ristretto end e 116 l’atterraggio di accettazione , la maggior parte per una fine stretta. Gates e Hall of Famer Tony Gonzalez sono gli unici estremi nella storia della lega con oltre 100 catture di carriera.

Perché è stato eletto: Gates è stata una selezione di otto volte per Bowl e sei volte la prima o la seconda squadra All-Pro. Ha avuto 21 partite con più giochi touch e otto stagioni con almeno otto ricevimenti touch. Tiene i record di franchising Chargers per la reception e la ricezione di cantieri (11 841). Chargers ha vinto quattro titoli AFC West nella carriera di Gates e i suoi 89 touchdown su Hozy di Philip Rivers sono stati un record della NFL per il duo di quarterback-receiver al momento della pensione (ora al terzo posto).

Momento di firma: Aveva molto durante la sua carriera: il diritto di catturare, passavano passaggi che si sono trasformati in una grande partita, boxout nella zona finale contro l’esagerato difensivo difensivo, ma il suo atterraggio di 7 yard dell’accoglienza del 17 settembre 2017, Gates 112 nella sua La carriera e hanno battuto il record di Gonzalez per le catture di touchdown in carriera.

Quotabile: “Era così difficile da coprire che avevamo” Gates “nella stanza del QB. Abbiamo parlato attraverso la lettura e i giochi e tutti avevano una “regola del gate”. Ciò significava in larga misura che se è uno contro uno, lo lancia lì. ” Fiumi

Sterling Sharpe ha stabilito il record della NFL nel 1993 con 108 ricette, quindi ri -sedere con 112 nel 1994, prima di dover pensione a causa della condizione innata del collo. James V. Biever/Getty Images

Sterling Sharpe, ampio ricevitore

Green Bay Packers, 1988-1994

La carriera di Sharpe è stata abbreviata dallo stato congenito del collo, ma solo Jerry Rice ha preso più passaggi e ha avuto più ricevimenti nella sette stagione che Sharpe ha giocato. Sebbene la sua carriera sia stata abbreviata da problemi di salute, Sharpe non mancava una normale stagione 112. Era una selezione per cinque volte per la ciotola e una tripla selezione di All-Pro.

Perché è stato eletto: Sharpe, il cui fratello Shannon è Hall of Famer, ha guidato la lega in ricevimenti in tre stagioni, una volta accettata il cortile e due volte ha avuto sbarchi. La sua leadership in campionato di 18 anni di ricezione nella sua ultima stagione è ancora legata alla terza più alta stagione nella storia della NFL. I 108 ricevimenti di Sharpe nel 1993 erano un record di un tempo in quel momento e la stagione successiva ha battuto il proprio record con 112.

Momento di firma: Sharpe ha dovuto giocare in gioco -Off una volta nella sua carriera nel 1993, il secondo anno di Brett Favre come quarterback di partenza Green Bay. Ma Sharpe ha sfruttato al massimo, con 100 yard partite in entrambi i giochi di play-off Packers. Quando ha vinto il jolly su Detroit, è diventato un nono giocatore nella storia del campionato per avere tre ricevimenti nei playoff.

Quotabile: “Sono l’unico calciatore professionista che si trova nella Hall of Fame e sono il secondo miglior giocatore della mia famiglia.” Shannon Sharpe nella sua Hall of Fame di ricevere il discorso