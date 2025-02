2025 Preparação do Draft de Baseball de Fantasia: Por que Rafael Devers, Sean Manaea e Coby Mayo caem no ranking?

Passamos a temporada inteira trabalhando em nossas classificações para a próxima temporada de beisebol de fantasia, e o treinamento da primavera vem invariavelmente e arruina tudo. Não vimos muitas mudanças no atacado nas classificações da semana mais ou menos desde que relataram arremessadores e receptores, mas fiz alguns ajustes aqui no início, e hoje estou destacando três nomes que caíram desde o início do Treinamento da primavera: uma rodada antecipada, metade da rodada e uma rodada tardia no total. Eis por que eles estão se movendo para baixo:

Nova classificação: 37º em geral em quebra

Entrei na primavera sem muita preocupação com Devers, que nunca mostrou danos estruturais nos ombros, apesar de lidar com ferimentos em ambos que finalmente diminuiriam sua temporada em setembro passado. Ele escolheu omitir a cirurgia para se concentrar no descanso e na reabilitação e a partir de 24 de fevereiro … parece haver onde ainda estamos. O que é preocupante!

Devers se limitou a deixar a máquina de lançamento do Avokt e foi lançada para menos de 100% da terceira base, mas não está claro quando ele estará autorizado a tocar nas ligas de cacto. Eu assumi que Devers entraria no acampamento de 100% além das lesões no ombro desde 2024, mas se ainda o estiverem limitando um mês desde o início da temporada, isso parece notável. Não é que ele esteja atualmente preocupado que Devers não esteja pronto para a temporada, os veteranos geralmente não precisam de mais de algumas semanas de ação do jogo para recuperar o atraso, mas devido ao que ele sugere sobre suas chances de jogar como ele O mesmo em 2025, evitando mais lesões.

Devers jogou as lesões no ombro durante a maior parte da temporada e ainda era excelente até o final de julho, mas as coisas deram uma guinada no segundo tempo e terminaram com apenas um .244/.325/. E ficou claro que os ombros eram um problema, uma vez que tanto a velocidade do morcego quanto a força do braço no campo caiu na segunda metade da temporada. Talvez fique bem em 2025, novamente, quando os ombros foram testados no final da temporada passada, eles não mostraram sinais de dano estrutural. Talvez as meias vermelhas estejam operando apenas com cautela excessiva ao trazê -lo lentamente.

Mas entrei na primavera tratando Devers mais ou menos como se não houvesse muita preocupação com a lesão, e parece que a tática errada tomou. Ainda está nesse segundo nível na terceira base para mim, mas eu o transferi para o fundo, abaixo de Austin Riley, Jazz Chisholm e Manny Machado.

Nova classificação: 291 ° em quebra

O Mets anunciou na terça -feira que Manaea sofreu um direito tenso oblíquo, uma lesão que provavelmente o levará ao IL para abrir a temporada. De acordo com a ferramenta BaseballProspectus.com Recovery Board, os lançadores perdem uma média de 47 dias com cepas oblíquas, o que colocaria Manaea em um momento para retornar na segunda semana de abril, o que não necessariamente obteria o valor do valor da manaea para A temporada.

Se você voltar sem problemas, é claro. E é aí que minhas preocupações entram. Jhoan Duran e Paul Sewald perdem tanto tempo com lesões oblíquas no início da temporada passada, e nenhuma foi tão eficaz quanto nos acostumamos ao retorno dos ferimentos. Ambos perderam um pouco de velocidade e geralmente lutaram para gerar strikeouts e no ano anterior, o que levou a um aumento de 1,19 na ERA para Sewald e um aumento de 1,18 para Duran.

Cada arremessador é diferente, é claro, mas o caminho de Manaea de volta provavelmente não será mais fácil Porque ele é um arremessador inicial. E lesões oblíquas são especialmente complicadas, com uma tendência a recorrer se você não deixar que elas se curtem completamente antes de retornar às atividades de beisebol. Isso é especialmente uma preocupação na primavera, quando um jogador pode sentir pressão para voltar para o início da temporada, potencialmente agravando a lesão ou arruinando seus preparativos para a temporada.

Gostei das mudanças que Manaea fez em 2024, abaixando o slot de seu braço no meio da temporada para imitar o ponto de libertação da venda de Chris, que alimentou a eficácia de 3,09 e a taxa robusta de 28,4% em suas últimas 12 aberturas. Mas ele também tinha algumas preocupações sobre o quão sustentável seria: ele dominou porque desbloqueou um novo nível de desempenho da linha de base ou porque os batedores não estavam acostumados à nova aparência? Você poderia constantemente jogar golpes do novo slot do braço? A liga estaria atualizada com mais looks? Eu me senti confortável com ele como um objetivo no meio da rodada, apesar dessas preocupações, mas com a lesão, ele agora é mais um volante para mim.

Nova classificação: 350 ° em quebra

Nada foi colocado em pedra, mas ler nas entrelinhas não faz parecer que poderia estar no exterior procurando a lista do dia de abertura do Oriols. Jordan Westburg está trancado em um local no alinhamento diário, e a primavera passará focando principalmente a terceira base, o que aparentemente substitui o local do quadro de maio. E a primeira base e DH já estão cheias de veteranos Ryan Mountcastle e Ryan O’Hearn, o primeiro dos quais deve desfrutar de uma temporada de recuperação com os Orioles movendo suas cercas de campo esquerdo.

Originalmente, classifiquei em torno dos 250º em geral, na esperança de ganhar um local inicial nesta primavera, e isso ainda é possível. As lesões podem acontecer, é claro, bem como as trocas, e isso inclui a possibilidade que pode ser transferida para algum lugar que tenha um lugar esperando por ele. Parece não ser muito para demonstrar em menores depois de atingir .279/.376/.543 em 151 jogos Triple-A, mas os Orioles simplesmente não mudaram um lugar para ele uma prioridade.

Então, pelo menos no início da ação da primavera, parece que Jackson Holliday tem a trilha interna de um trabalho inicial na segunda base. Se cair, os Orioles se movem de volta a Keystone e dão uma olhada mais longa no terceiro. May ainda é um esconderijo viável com a vantagem de Austin Riley no estilo toda vez que você tem a oportunidade de jogar todos os dias. Mas simplesmente não parece acontecer ainda.