2025 Presentazioni di presentazione NASCAR: Corey Day è il prossimo Kyle Larson?

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Corey Day non può evitare confronti. Come concorrente di auto di successo, ha naturalmente paragonato a Kyle Larson, che è senza dubbio il concorrente di auto sprint più raggiunto che trova successo nella NASCAR.

E non sono solo i media che lo rendono un confronto.

“Guardando il suo stile, mi sento come se mi guardi molto quanto funziona”, ha detto Larson l’anno scorso. “Non ero controllato da (età) 18, ma è ben sotto controllo quanto sia difficile. È ben calcolato.

“Mi sento come se prenda decisioni davvero intelligenti e rapide lì in pista … Sono entusiasta di dove finisce la sua carriera.”

Dov’è ora, firmato con Hendrick Motorsports a dicembre. Quest’anno guida un mix di eventi nazionali ed è arrivato alla stagione quando ha vinto 10 caratteristiche, principalmente in auto a sprint, ed è diventato il più giovane vincitore della Speedway della notte turca (California) – il vincitore più giovane di tutti i tempi . Quella competizione.

Un giorno ormai 19 anni non suda i commenti di Larson che causano troppa pressione o troppa attenzione a lui. Questi consigli e le sue esibizioni sono state in grado di navigare nella top ten nella mia anteprima.

“Adoro sentirlo”, ha detto Day. “Stavo sicuramente cercando Kyle per molto tempo. Ho 19 anni, ma ero ancora un bambino quando Kyle ha fatto Kyle. È bello sentire e non mi preme – so che parla dei ringraziamenti che ha fatto , tutti i fan mi tengono a un livello superiore.

“Alla fine, devo solo andare a fare il mio lavoro. Parla lode.”

La più grande sfida del giorno, che prende un programma, che include Select Xfinity, Carichi e ARCA, è probabilmente la NASCAR rischiosa e brutale.

“In un’auto sprint, non devi davvero sollevare – è solo un modo in uno stile diverso”, ha detto Day. “I riavvio sono decisamente difficili. Trovare solo un limite di auto per me – è sempre diverso nel riavvio in cui i punti di sollevamento sono diversi.

“Sono bravo a riavviare in una macchina da terra e a fare un passaggio. Ma è sicuramente un sacco di aero e tutto il resto. Nel papa non li ho ancora fatti bene.”

Ecco le aree dimostrative pre -season del 2025 dei miei piloti che dovresti guardare per quanto riguarda la loro opportunità di diventare una tazza. Alcuni parametri: il conducente nella coppa, che è stato nella coppa, non è in questo elenco e il conducente deve avere meno di 28. Il talento del conducente è anche i criteri principali, ma sono inoltre considerate la commerciabilità e il finanziamento (attraverso la famiglia o attraverso lo sponsor).

1. Corey Heim (età: 22; investimento precedente: 1): Heim ritorna alla terza stagione completa in camion a Tricon dopo due stagioni, dove ha realizzato Champ 4 ma è diventato vuoto. È un pilota di riserva 23xi e dovrebbe ottenere alcune gare di coppa con la squadra quest’anno nella quarta auto (Lamatomat). È un piano per portarlo in coppa per 23xi, ma potrebbe non andare così veloce come alcuni credono.

2. Connor Zilisch (età: 18; investimento precedente: 2): Zilisch ebbe un inferno nel 2023 quando vinse la sua prima competizione di camion (nel distretto americano) e vinse l’ombelico e la competizione nella sua prima Xfinity (Watkins Glen). Il pilota di sviluppo del trackhouse eseguirà una stagione completa di Xfinity presso JR Motorsports quest’anno. E debutterà il suo debutto in Coppa tra poche settimane nella quarta pista di Cota (Lamatomat).

Connor Zilisch Oval Learning per le competizioni future

3. Christian Eckes (Età: 24; Posizionamento precedente: 5): Eccks ha vinto otto gare e ha segnato i primi 25 gol nelle ultime due stagioni nei camion nelle ultime due stagioni. Si trasferisce alla serie Xfinity per Kaulig Racing in questa stagione.

4. Jesse Love (Età: 20; Investimento precedente: 4): Love è tornato alla sua seconda stagione di Xfinity a Richard Childress Racing. Il principiante della serie 2024, Love ha creato una vittoria e ne ha sfidato molti altri. Se sarà costruito l’anno scorso, farà un viaggio in coppa nei prossimi anni.

5. Brent Crews (Età: 16; Investimento precedente: 6): L’equipaggio ha guadagnato la vittoria nazionale nell’ARCA a Duquoin, la seconda a metà -ohio e la quarta a Toledo. Toyota Development Driver, quest’anno ha nove competizioni ARCA per Joe Gibbs Racing, Select Truck inizia con Tricon e Will compete per Nitro Motorsports. Nel 2023, divenne il più giovane campione e vincitore di Trans Am TA2.

6. Corey Day (Età: 19; precedente investimento: 12): La giornata ha firmato con Hendrick Motorsports a dicembre e ha un mix di Xfinity, Carichi, ARCA e Trans AM in questa stagione. Oh, e la competizione sporca e alcuni pensano che sia il prossimo Kyle Larson in arrivo. E hanno una buona ragione per pensarlo.

7. Chandler Smith (Età: 22; Investimento precedente: 3): Smith ha vinto tre competizioni Xfinity negli ultimi due anni, il primo viaggio verso la Neiliga e il prossimo viaggio per Joe Gibbs Racing. Nonostante la media di 10,3 dell’anno scorso, ha avuto difficoltà a sbarcare i finanziamenti. Quest’anno si è trasferito ai camion presso Front Row Motorsports, dove dovrebbe competere per quel titolo.

8. Carson Kvapil (età: 21; investimento precedente: 10): Kvapili ha avuto i primi tre set l’anno scorso in nove navi Xfinity, abbastanza per guadagnare un viaggio a tempo pieno in JR Motorsports in questa stagione. KVAPIL ha vinto i titoli di archiviazione in ritardo per il tour 2022 e 2023.

9. Nick Sanchez (età: 23; precedente investimento: 8): Sanchez ha vinto due gare e è arrivato quinto l’anno scorso nel carico di VAR in SPIRE Motorsports/Rev Racing. Quest’anno si trasferirà alla serie Xfinity sostituendo Parker Kligerman in Big Machine Racing.

Alle 10 di Taylor Grey (età: 19; investimento precedente: 9): Gray era sesto nel camion ambientato negli ultimi otto anni a Tricon. Passerà a Full -Time Xfini nel 2025 con Joe Gibbs Racing. L’anno scorso ha inviato due primi cinque set di 13 Xfinity a JGG.

11. William Sawalich (età: 18; investimento precedente: 11): Ora che ha 18 anni, una Sawalichilla-Back-To-Back ARCA East Champion-Can è una stagione completa della serie nazionale. Gestisce un anno Xfinity completo a Joe Gibbs Racing e seleziona Truck a Tricon.

12. Sam Mayer (età: 21; investimento precedente: 7): Mayer ha vinto sette competizioni Xfinity negli ultimi due anni, quando ha raggiunto il Champ 4 nel 2023, ma mancava nel 2024. -14. Nella serie, il suo traguardo medio nell’ultima stagione è stato deludente, anche se è il risultato di una serie di relitti.

13. Layne Riggs (22 anni; precedente investimento: 17): Riggs non ha fatto i playoff, ma poi ha vinto i primi due playoff. Cinque su dieci in dieci stagioni sono arrivati ​​in sette playoff. Il taglio principale di Offseason (ricordi quando è passato a Milwaukee?) Erano bene e pronti per la seconda stagione in prima fila di sport motori.

14. Rajah Caruth (età: 22; investimento precedente: 16): Caruth ha vinto la competizione ed è arrivato settimo nella serie di camion. Rimarrà nella serie per la terza stagione a Spire Motorsports. Si è spostato in media come principiante da 18,2 a 11,6 dell’anno scorso. Dopo aver appreso gran parte del loro artigianato di corse originale online, Caruth è uno dei due piloti neri a tempo pieno nella serie nazionale NASCAR.

“C’è altro da venire” – Rajah Caruth nel vincere la sua prima carriera nel camion

15. Tristan McKee (età: 14; classifica precedente: NR): McKee ha già firmato un accordo di sviluppo con Spire Motorsports. È il vincitore più giovane nella storia del tour automobilistico (all’età di 12 anni) ed è già parte del programma di allenamento di Josh Wise attraverso Chevrolet. Funziona in 45 gare quest’anno in molte serie (auto, ARCA, trans AM).

16. Gio Ruggiero (Età: 20; Investimento precedente: 20): Ruggiero è arrivato terzo nell’ARCA East (dietro Sawalich e Zilisch) e aveva sette migliori 5 set di 10 migliori? Quest’anno guida a pieno tempo nei camion di Tricon.

17. Kaden Honeycutt (età: 21; Posizione precedente: NR): Honeycutt ha vinto il titolo del Late Model of Care Tour Pro nel 2024 e aveva anche due primi 5 set di 14 auto, che iniziano a guidare una nipote per gli sport automobilistici. È una nipote completa in questa stagione.

18. Isabella robusto (età: 20; precedente investimento: 19): Robusto ha avuto i primi due set nella Serie Nazionale Nazionale ARCA nazionale lo scorso anno. Quest’anno guida i miei sport motoristici Venturin stagionali.

19. Jade Avedisia (Età: 18; Posizionamento precedente: 15): Avedisian ha iniziato la sua transizione dalla terra all’asfalto l’anno scorso. La scorsa stagione ha vinto il modello Fall Brawl Pro Hickory (NC).

20. Brenden Queen (27 anni: precedente investimento: 18): La regina ha vinto il titolo del tardo modello del tour automobilistico la scorsa stagione e ha avuto un viaggio ARCA a tempo pieno nel 2025 con il gruppo Pinnacle Racing. Sarebbe più alto in questo elenco in base ai risultati e alla sua personalità accattivante, solo la sua età sta lavorando contro di lui.

25 ANCORA GUARDA: Tyler Ankrum, Gavan Boschele, Toni Breidinger, Lanie Buit Lara, George Phillips, Daison Pursley, Tyler Reif, Taylor Reimer, Parker Retzlaff, Lavar Scott, Sammy Smith, Dawson Sutton.

Bob Pockrass copre NASCAR e IndyCar per Fox Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.