2025 Previsão do desafio de habilidades da NBA, probabilidades, horário de início: seleções All-Star Weekend, melhores apostas de um especialista comprovado

O KIA Skills Challenge 2025 ajuda a avançar no fim de semana da NBA All-Star na noite de sábado, com quatro equipes prontas para competir em um concurso único no Chase Center (20:00 ET). Foi realizado pela primeira vez em 2003, o Skills Challenge prova a capacidade de gerenciamento, passes e chutes. As equipes do Pacers, que consistiam em Myles Turner, Bennedict Mathurin e Tyreses Haliburton, venceram este evento no ano passado. O formato mudou ao longo dos anos, com o concurso deste ano com quatro equipes de dois jogadores. Este ano, é o primeiro dos três eventos no sábado do All-Star da NBA, seguido pelo concurso de 3 pontos e pelo concurso Slam Dunk. Chris Paul, que competiu no desafio das habilidades da NBA quatro vezes durante sua carreira, está associado a Victor Wembanyama para a equipe do Spurs, que aparece em +220 no desafio de habilidades de probabilidades do Kia.

As outras equipes do campo de desafios de habilidades da NBA incluem o Team Cavs (Donovan Mitchell, Evan Mobley), Team Warriors (Draymond Green, Moody Moses) e Team Rooks (Zaccharie Risacher, Alex Sarr). Os Cavs da equipe são os favoritos de +200 nas probabilidades do All-Star de fim de semana, enquanto os Warriors da equipe são +230 e a equipe é de +430. Vá para a Sportsline agora para ver todas as seleções e análise de fim de semana da NBA de Matt Severance e outros especialistas em Sportsline.

2025 NBA Skills Challenge previsões

O Severance está apoiando as equipes da equipe, que saem como o segundo favorito em +220. Ele reconhece que a equipe do Cavs poderia ser a “melhor” equipe geral em geral, pois eles apresentam duas estrelas da NBA 2025 em Mobley e Mitchell.

No entanto, ele também ressalta que os melhores jogadores nem sempre ganham este concurso, citando nomes como Trey Burke, Patrick Beverley e Spencer Dinwiddie como vencedores anteriores. Que estabelece uma oportunidade por um pouco mais

“Eu vou com a equipe do Spurs pelo simples fato de que eles têm o incomparável Victor Wembanyama, que poderia ser o jogador mais habilidoso da história da liga”, disse Severance. “Seu companheiro de equipe é o ‘ponto de Deus’ e o futuro membro do Hall da Fama de Chris Paul, que conhece todos os truques do livro”. Veja quem severance gosta no concurso de 3 pontos aqui.

2025 participantes do desafio de habilidades da NBA, probabilidades

Equipe Cavs +200

Equipe Spurs +220

Team Warriors +230

Equipamento Rooks +430