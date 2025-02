2025 Previsões do concurso Slam Dunk, Probabilidades, participantes: Sábado Seleções do All-Star da NBA, apostas de um especialista comprovado

O fim de semana All-Star de 2025 NBA acontece na Bay Arena, já que as festividades serão realizadas no Chase Center. O concurso de dunk slam de 2025 da NBA ainda é um dos eventos mais emocionantes, mesmo com poucos superestrelas participando. O campo de quatro homens deste ano apresenta o atual campeão do Mac McClung, e os novatos Matas Buzelis e Stephon Castle. O jogador do segundo ano Andre Jackson Jr. também se junta à competição. Os eventos de sábado começam às 20h ET, e o concurso de voley é o fim da noite.

McClung é o favorito claro nas probabilidades do concurso da NBA Slam Dunk de 2025 a -190 (risco de US $ 190 para ganhar US $ 100). Jackson Jr. é o seguinte no quadro de probabilidades em +550, enquanto Buzelis (+600) e Castle (+600) são os tiros longos.

O Severance é um escritor bem conectado e Handica que trabalha no setor desde 2005. Nas últimas três temporadas da NBA, ele retornou US $ 4.452 a US $ 100 apostadores. Ele é um surpreendente 87-54 em suas últimas 141 seleções da NBA, obtendo lucros de US $ 1.697 para jogadores de US $ 100.

Picks de dunk da NBA SLAM, previsões

Uma surpresa: a indenização está desaparecendo McClung, apesar de sua vitória dominante no ano passado e status como a aposta favorita clara deste ano. Ele ressalta que os juízes podem ter algum fadiga dos eleitores com ele no concurso novamente e que atualmente não está em uma lista da NBA, já que atualmente está jogando pela magia da Osceola da liga da NBA.

Os outros participantes provavelmente são mais tentadores, e McClung também terá que aprofundar a bolsa para mostrar ao mundo algo novo depois de vencer o concurso de despejo dois anos seguidos.

Como fazer seleções do concurso Slam Dunk 2025

Concurso de Dunk da NBA Slam provável, principal concorrente

Mac McClung -190

Andre Jackson Jr. +550

Matt Buzel +600

Stephon +600 Castelo