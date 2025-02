2025 Pro Football Hall of Fame: Antonio Gates lidera a classe dos quatro membros; Eli Manning, Luke Kuechly fica fora

O salão de futebol profissional receberá quatro novos membros em sua fraternidade exclusiva neste verão. Três candidatos da era moderna e um candidato sênior constituirão a classe do Hall of Fame 2025 que será homenageada este ano em Canton, Ohio.

A aula deste ano inclui dois jogadores ofensivos e dois defensivos. Surpreendentemente, a aula deste ano não inclui um quarterback (especificamente Eli Manning, que era elegível pela primeira vez) ou um receptor, apesar de muitas expectativas merecedores que ainda esperam seu chamado para o cantão. Os treinadores ou contribuintes também não foram selecionados.

Aqui está uma olhada em todo o tipo de indução.

Allen, um corredor de passes de elite, retirou -se com 136 capturas de corrida. As duas vezes direcionaram o NFL Nas capturas e também liderou a liga em táculo por derrota e forçaram bolas soltas.

CB Eric Allen

Allen foi nomeado para seis Pro Bowls por um período de sete anos entre 1989 e 95. Allen eliminou 54 passes durante sua carreira e liderou a liga em seleções duas vezes separadamente.

Uma das asas fechadas mais prolíficas da história da NFL, Gates é a primeira metade entre as asas fechadas nas capturas do touchdown de sua carreira. Também é o terço de todos os tempos entre as asas fechadas nas recepções da corrida e a sala em jardas para receber sua carreira.

WR Sterling Sharpe (seleção sênior)

Sharpe era um dos NFL Os receptores mais produtivos no final dos anos 80 e nos anos 90. NFL Nas recepções três vezes e no touchdown captura várias ocasiões. Em 1992, Sharpe alcançou a “coroa tripla” liderando a NFL nas recepções (108), recebendo jardas (1.461) e capturas de touchdown (13). Os ferimentos forçaram Sharpe a se aposentar aos 29 anos após sete temporadas, todas com os Packers.