2025 Pro Hall of the Fame of Football: Eli Manning aborda o desejo de ser a primeira parede Hofer como seu irmão

Muitos pensaram que o marechal de campo do New York Giants NFL Honor Show na quinta à noite, Manning Ele foi deixado em seu primeiro ano de elegibilidade.

A asa fechada Antonio Gates, a ala defensiva Jared Allen, o receptor aberto Sterling Sharpe e o canto Eric Allen entenderam o tipo de quatro homens até 2025, e Manning fez todo o possível para expressar sua emoção por eles. Ele também deixou claro que está “em paz” com a decisão de deixá -lo no frio em seu primeiro ano elegível.

“Estou empolgado com os caras que entraram. Todos eles são tão merecidos … felizes por eles. Eles enviam uma mensagem de texto para alguns deles, os caras que eu conheci e os parabenizaram”, “Manning Jamie Erdahl disse sobre a mídia da NFL na sexta -feira. “Eu tive a sensação de que não seria minha noite e entendo. Estou totalmente em paz. Não vou mudar minha perspectiva da minha carreira e como me sinto sobre isso”.

Os máximos da corrida da temporada de 16 Manning são os mais altos possível. Ele ganhou dois Super Bowl MVP contra a dinastia Patriots de Tom Brady-Bill Belichick Nova Inglaterra, frustrando-os a alcançar uma temporada perfeita de 19-0 em 2007 e para arrebatar outro Super Bowl em 2011. Ambas as performances incluíram trabalhos de alto nível, como sua capacidade de quebrar da bolsa para acertar o receptor aberto David Tyree para uma captura de capacete em sua primeira aparição no Super Bowl, e sua base esquerda para o receptor aberto Mario Manningham em sua segunda aparição no Super Bowl.

No entanto, esses dois momentos não conseguiram eclipsar o resto do corpo para trabalhar ao longo de sua longa carreira. As estatísticas de registro do marechal de campo não são tudo, mas Manning não teve um recorde de vitórias em seus 234 jogos de carreira, indo 117 e 117. Manning venceu quatro assentamentos do Pro Bowl em 16 temporadas, mas ele nunca foi considerado um dos seus melhores foi , conforme indicado pelas seleções de todas as providências da primeira equipe ou da segunda equipe. A única estatística padrão da temporada regular que Manning liderou a NFL nas interceptações, algo que ele fez em três temporadas diferentes: 2007 (20), 2010 (25) e 2013 (27).

A corrida pós -temporada de Manning também foi uma enorme montanha -russa. Ele e os Giants chegaram aos playoffs em apenas seis de suas 16 temporadas da NFL, e quatro dessas corridas de playoffs resultaram em zero vitórias nos playoffs. Sim, Manning ganhou o MVP do Super Bowl contra os Patriots em um terço de suas viagens nos playoffs, mas os outros dois terços de suas corridas na pós -temporada combinaram quatro derrotas e zero vitórias.

Dada a sua longevidade, o que resultou na 11ª faixa de Manning de todos os tempos em pátios aéreos (57.023) e nos 11 de todos os tempos em touchdowns de passes (366), e suas duas corridas do Super Bowl, Manning tem uma boa chance de futebol profissional em futebol em Hall da fama profissional de futebol um dia. Ele simplesmente unirá seu irmão mais velho, Peyton, como membro do Hall da Fama do Primeiro Mallalla.