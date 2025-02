2025 Purse Invitational Genesis, Money Award: Payments, a participação do vencedor do Ludvig Åberg do grupo de US $ 20 milhões

O campo pode ter sido pequeno em 2025 Invitational Genesis, mas o principal prêmio foi tão grande como sempre. A verificação do maior vencedor da temporada de Young PGA Tour será escrita para Ludvig Åberg, que marcou quatro passarinhos em seus últimos seis buracos e ficou livre de Bogey em seus últimos 13 no domingo para capturar a maior vitória de sua carreira no Torrey Golf Club Pins para o terceiro evento de assinatura do ano.

Enquanto os dois primeiros eventos exclusivos, a Sentry e a AT&T Pebble Beach Pro-Am, cada um concedeu US $ 3,6 milhões aos seus vencedores, a Gênesis Invitacional desembolsará US $ 4 milhões para Åberg, dada sua designação como participante de convite, juntamente com o Arnold Invitational Palmer e o monumento.

Aqui estão os seus três vencedores de eventos de assinatura nesta temporada:

A sentinela: Hideki Matsuyama (US $ 3,6 milhões)

Hideki Matsuyama (US $ 3,6 milhões) Pebble Beach Pro AM: Rory McIlroy (US $ 3,6 milhões)

Rory McIlroy (US $ 3,6 milhões) Gênesis de convite: Ludvig Åberg (US $ 4 milhões)

Enquanto Åberg removerá US $ 4 milhões da sacola de US $ 20 milhões, os jogadores que chegaram ao círculo do vencedor no final da semana ainda estão sendo generosamente recompensados. Os quatro locais principais esclarecem sete dígitos para o jogo em San Diego, enquanto os dos 11 primeiros são coletados ao norte de US $ 500.000.

Vamos dar uma olhada na lista de pagamentos para a gênese convitacional de 2025 através dos 70 jogadores de Torrey Pins, divididos no top 10 na classificação final.

2025 Prêmio Invitational de Genesis, Bag

Bolsa total: US $ 20 milhões

Primeiro: US $ 4.000.000 – Ludvig Åberg

2º: US $ 2.200.000 – Maverick McNealy

3º: US $ 1.400.000 – Scottie Scheffler, Patrick Rodgers (US $ 1,2 milhão cada)

4: US $ 1.000.000

5: US $ 840.000 – Patrick Cantlay, Tommy Fleetwood, Tony Finau, Denny McCarthy (US $ 736.500 cada)

6: US $ 760.000

7: US $ 700.000

8: US $ 646.000

9: US $ 600.000 – Akshay Bhatia, Nick Taylor, Justin Thomas (US $ 556.667 cada)

Décimo: US $ 556.000

11: US $ 514.000

12: $ 472.000

13: US $ 430.000

14: US $ 389.000

15: $ 369.000

16: $ 349.000

17: $ 329.000

18: $ 309.000

19: US $ 289.000

20: US $ 269.000

21: US $ 250.000

22º: US $ 233.000

23: US $ 216.000

24: US $ 200.000

25: $ 184.000

26: US $ 168.000

27: US $ 161.000

28: US $ 154.000

29: US $ 147.000

30: US $ 140.000

31: US $ 133.000

32º: US $ 126.000

33 °: $ 119.000

34 °: $ 114.000

35: US $ 109.000

36: US $ 104.000

37: US $ 99.000

38: US $ 94.000

39: US $ 90.000

40º: US $ 86.000

41 °: $ 82.000

42nd: US $ 78.000

43 °: $ 74.000

44º: US $ 70.000

45: US $ 66.000

46 °: $ 62.000

47: US $ 58.000

48: US $ 56.000

49 °: $ 54.000

50: US $ 52.000

51: $ 51.000

52nd: US $ 50.000

53 °: $ 49.000

54 °: $ 48.000

55: US $ 47.000

56: US $ 46.000

57: US $ 45.000

58: US $ 44.000

59: US $ 43.000

60: US $ 42.000

61 °: $ 41.000

62nd: US $ 40.000

63 °: $ 39.000

64 °: $ 38.000

65: US $ 37.000

66: US $ 36.000

67: US $ 35.000

68: US $ 34.000

69: US $ 33.000

70 °: $ 32.000