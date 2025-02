2025 Royal Rumble se torna mais VIO PPV/PLE: Relatório

Jey EUA ganhou o 2025 Royal Royal

A Royal Rumble 2025 da WWE destruiu e cimentou seu lugar como o evento de pagamento pelo Vision/Vision Premium (PLE) mais visto na história histórica da empresa, sugere um relatório. Graças à inovadora estratégia de distribuição global da WWE com seus principais programas que são transmitidos em pavão nos Estados Unidos e na Netflix em vários mercados internacionais, o evento atingiu números sem precedentes.

A famosa visão de luta livre da WWE mais vista na história … então mais pessoas observaram esse estrondo real que viu qualquer noite de WrestleMania, muito menos para qualquer rumbão real.

O sucesso do Royal Rumble de 2025 é muito atribuído ao alcance estendido da WWE através da Netflix em territórios internacionais e sua associação contínua com o Peacock nos Estados Unidos. A programação da WWE estreou na Netflix em janeiro de 2025 em vários mercados internacionais importantes, incluindo o Reino Unido, México e Índia. Enquanto isso, o PLES está disponível no Peacock desde 2021 e permanecerá na plataforma de transmissão até pelo menos março de 2026.

Segundo os relatórios, o Royal Rumble 2025 obteve 2,1 milhões de visitas em todo o mundo na Netflix, o que o torna conjunto 14 na plataforma entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro. Atingiu uma classificação dos 10 melhores em 27 países e fechou o número um no México e na Bolívia. A WWE anunciou que o Royal Rumble deste ano quebrou todos os recordes anteriores do público para o evento e somente nos Estados Unidos, o público aumentou quase 14% em comparação com os números recordes de 2024 Royal Rumble.

A atração internacional de Royal Rumble tem sido uma força motriz por trás de seu sucesso. Ao se mudar para a Netflix nos principais mercados, a WWE aproveitou um público global enorme e incorporado. Os fãs de todo o mundo foram missa para ver jogos de letreiro, incluindo as partidas tradicionais masculinas e femininas de 30 pessoas, que coroaram Jey Use e Charlotte Flair como seus respectivos vencedores.

O evento também apresentou a Cody Rhodes defendendo o WWE Championship indiscutível em uma escravidora contra Kevin Owens, e DIY mantendo o campeão da equipe da WWE Falls Falls

A estratégia de transmissão da WWE provou ser uma mudança de jogo para a empresa. Ao combinar o público robusto americano do pavão com o alcance internacional da Netflix, a WWE expande exponencialmente sua pegada global. Com o WrestleMania 41 no horizonte, esses números estabelecem um precedente emocionante para o que poderia ser o próximo evento de registro da empresa.

O sucesso sem precedentes do Royal Rumble 2025 sublinha a capacidade da WWE de se adaptar à evolução da mídia panorama, garantindo que seus eventos icônicos continuem cativando os fãs em todo o mundo. Como a WWE continua inovando, fica claro que a combinação de nostalgia da empresa, histórias e acessibilidade global é uma fórmula vencedora.

