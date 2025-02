2025 Runeras do jogo da NBA Star: LeBron James, Nikola Jokic, Anthony Edwards lidera três esquadrões em um novo formato

2025 NBA All-Star Game está quase aqui. O jogo, programado para domingo, 16 de fevereiro, no Chase de Los Warriors Center, em São Francisco, Tem um novo formato Este ano, com três equipes da NBA All-Stars e os vencedores do Friday Rising Challenge na sexta-feira em um mini quatro torneio de equipe.

O formato é novo, mas as listas têm muitos nomes de família. LeBron James jogará em seu 21º jogo consecutivo de estrelas (e fazendo seu vigésimo começo consecutivo). Stephen Curry jogará em seu décimo primeiro jogo de estrelas e o fará na frente de seus fãs locais em São Francisco. As estrelas veteranas Kevin Durant, Nikola Jokic, Jalen Brunson e Jays Tatum também estarão na quadra no domingo.

Mas há também alguns recém -chegados. O principal é o fenômeno do Spurs Victor Wembanyama, que fará sua primeira aparição no jogo das estrelas. Wembanyama teve uma média de 24,4 pontos, 11 rebotes e 3,9 blocos por jogo; Todas as médias aumentaram em sua campanha de estreante do ano na última temporada. Evan Mobley, Cade Cunningham, Tyler Herro e Alperen Sengun também estão entre as estrelas pela primeira vez em 2025.

Além de ter um novo formato, o jogo de estrelas da NBA 2025 também tinha um novo estilo de rascunho. As três equipes All-Stars foram selecionadas pelo interior dos anfitriões da NBA Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith em 6 de fevereiro. Aqui está uma olhada nas listas, incluindo substituições de lesões.

2025 listas de jogos da NBA

LeBron James, Lakers Anthony Edwards, Timberwolves Nikola Jokic, Nuggets Stephen Curry, guerreiros Jalen Brunson, Knicks Shai Gilgeous-Alexander, Thunder Jayson Tatum, Celtics Anos Jackson Jr., Grizzlies Victor Wemymaama, Spurs Kevin Durant, sóis Jalen Williams, Thunder Pascal Siakam, Pacers Damian Lillard, Bucks Darius Garland, senhores ALPEREN SUNGUN, Rockets James Harden, Clippers Evan Mobley, Cavaliers Cidades de Karl-Anthony, Knicks Jaylen Brown, Celtics Cade Cunningham, Pistons Donovan Mitchell, Cavaliers Kyrie Irving, Mavericks Tyler Herro, calor Traga seu, Falcones (substituição de lesões) Anthony Davis, Mavericks (ferido, não joga) Giannis Antetokounmpo, Bucks (ferido, não joga)

Jovem e irving As substituições de lesões foram nomeadas Segunda -feira após inicialmente, são as listas de 24 jogadores. Nem Davis nem Luka Doncic – As duas maiores partes do maior comércio da história da NBA – Ele se adaptará no assunto do domingo.

Embora tecnicamente haja 15 manchetes entre as três equipes, ainda havia 10 jogadores escolhidos por uma combinação de fãs, jogadores e mídia de voto para ganhar o 10 pontos “iniciais” este ano: James, Curry, Durant, Jokic, Gilgeous-Alexander, Brunson, cidades, Antetokounmpo, Tatum e Mitchell. O restante das listas foi selecionado pelos treinadores. Não está claro a partir de agora quem começará os jogos no domingo.

Onde ver o jogo All-Star da NBA 2025

Tempo 20:00 | Data 20h e

20:00 | 20h e Localização : Chase Center – São Francisco

: Chase Center – São Francisco Canal de televisão: Tnt | Transmissão ao vivo: Max

Se você está sentindo um tópico com as listas, bem, você está certo. Barkley e Shaq decidiram criar equipes em torno de um conceito específico. Barkley foi para jogadores internacionais. Seu único americano escrito era Donovan Mitchell, e isso ocorre porque nenhum jogador nascido no exterior estava disponível na última rodada. O’Neal se inclinou para as principais lendas. Brown e Tatum são os únicos jogadores em seu time com menos de 30 anos. Smith simplesmente levou os meninos que estavam hospedados, embora ele tenha notado dizer para várias seleções que queria recompensar.

LeBron foi a primeira equipe do draft, enquanto Edwards e Jokic foram as primeiras seleções de suas respectivas equipes.

Se isso foi planejado pelos capitães ou puramente incidental, as listas aqui funcionam perfeitamente para a NBA. Os críticos dos jogos anteriores do All-Star pediram à liga para tentar um Equipe da UU. Logisticamente, fazer isso criaria algumas complicações, mas essas listas podem servir essencialmente como uma avaliação da porta traseira para esse conceito.

O quarto e último time do torneio de domingo será decidido na noite de sexta -feira.