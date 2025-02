2025 Scadenza commerciale NBA Aggiornamenti in tempo reale, offerte, voti

Melissa Rohl Fox Sports NBA Writer

Il 6 febbraio, Fox Sports esaminerà i vincitori e i perdenti di ogni accordo su NBA.

Stiamo per avviare un incendio, un negozio che ha inviato Anthony Davis a Dallas e Luka Dončić Lakers sabato, era già segnato come uno dei negozi più sorprendenti nella storia dello sport.

Quando i giocatori e i fan sono incollati ai loro telefoni per vedere quali offerte da schizzi accadranno dopo, siamo qui per aiutarti a capire tutto.

Di seguito è la nostra idea di movimenti che sono diminuiti.

Il 2 febbraio: Kings Trad De’aaron per Fox Spurs, Land Zach Lavine Bulls in un negozio a 3 squadre

I re ottengono: Zach Lavine, Sidy Cissoko, Tre raccolta del primo turno, raccolta di tre secondi round

Spurs da ricevere: De’aaron Fox, Jordan McLaughlin

Tori da ricevere: Zach Collins, Tre Jones, Kevin Hugs, Own 2025 Pick (attraverso Spurs)

Spurs: Uno

Questo è stato un grande trasferimento a Spurs, che ha ottenuto il punto secondario perfetto per Weembanyama. Wembanyama e Fox sono un duo eccitante che potrebbe rimettere Spurs sulla mappa. Due giovani abilità di calibro, così come Stephon Castle e l’opportunità di raccogliere una lotteria alta attraverso Atlanta, Spurs poteva spostarsi presto vicino al fondo dell’Occidente verso un grande concorrente.

Re: B+

Dato che i Re hanno perso Fox, Lavine è stata un’ottima notizia per questa squadra. Hanno anche ricevuto una grande quantità di capitale, riportandoli alla loro lista. Lavine e DeMar DeRozan ricominceranno, questa volta a Sacramento e insieme a Domantas Sabonis. Potrebbe essere interessante per una squadra che aveva un disperato bisogno di un cambiamento.

Bulls: C

I Bulls hanno restituito il loro primo round del 2025 per Spurs, che è stato protetto dai primi dieci. Dovrebbe alleviare alcune preoccupazioni. Ma altrimenti non hanno ottenuto nessuno che cambierà le cose per loro. Hanno pulito la retribuzione Lavine per i loro libri, ma sono ancora in debito di Huerter e Collins per circa $ 18 milioni nella prossima stagione.

1 febbraio: Lakers and Mavericks Exchange Superstars

I Lakers ottengono– Luka Doncic Maxi Kleber e Markiff Morris

I maverick ricevono– Anthony Davis Max Christie, la scelta del primo turno

Jazz ricevere: Jalen Hood-Schifino, 2025 Second Round Choice da Lakers (la loro scelta di Clipper) e la raccolta del secondo round 2025 da Mavericks

Vernice: UN

Acquisando i Lakers di Dončić di 25 anni, potrebbe essersi preparato con la Super Star in franchising nel prossimo decennio. Dončić ha guidato il campionato la scorsa stagione (33,9 punti) sulla strada per la finale di Mavericks NBA. È molto insolito per il franchising affrontare la sua carriera superstar di 25 anni nel Primo Ministro, e mentre Mavericks si avvicinava ai Lakers con la volontà di farlo, 17 volte campioni della NBA saltavano giustamente per assicurarli per garantire il futuro.

Non commettere un errore, la perdita di Davis è un duro colpo per il lago. Davis è una delle superstar più sottovalutate della NBA. Aiutò i Lakers a vincere il campionato insieme a James nel 2020. Ha eseguito quattro spettacoli All-Star durante le sue cinque stagione e mezza con viola e oro. Ed è stato costantemente uno dei migliori difensori del campionato, anche se non ha mai vinto il premio in carica dell’anno. Negli ultimi anni, James ha chiarito che Davis è il miglior giocatore di Lakers, anche se il mondo della NBA ha rifiutato di vincerlo con questo titolo. E in questa stagione, Davis a volte ha giocato a basket di calibro MVP, aiutando i Lakers a vincere otto nelle ultime 10 partite e salire al quinto posto nella West Conference.

Ottenere Dončić cambierà drasticamente il futuro dei Lakers, mettendoli come concorrenti nei prossimi anni dopo aver ritirato il 40enne LeBron James. Dončić è il futuro dell’NBA. E se i Lakers possono convincere Dončić a firmare l’estensione di Supermax, attendere che la squadra competi 18 nel prossimo futuro.

Mavericks: C

Ottenere Davis dà ai Maverick l’opportunità di vincere ora. Mavericks voleva un esperto in difesa che fosse maturo e sapeva cosa è necessario per un maestro. Davis, Kyrie Irving e Klay Thompson sono spaventosi tre grandi e non sarebbe sorprendente se gareggiano a giugno.

In altre parole, condividere con Dončić è un po ‘graffiato. Certo, il suo aria condizionata era preoccupata e la difesa è sempre stata la sua debolezza. Ma la distribuzione con un giocatore calibro nella sua età è solo scioccante.

Mavericks voleva muoversi prima che Dončić fosse alla continuazione del contratto Supermax e se l’accordo non fosse raggiunto, Dončić potrebbe avere la possibilità di scegliere di lasciare l’ufficio.

Con Davis, Mavericks ha una finestra per vincere il campionato ora. Ma è probabilmente una finestra più piccola di quanto non avrebbero avuto se potessero resistere a Dončić.

1 febbraio: Clippers libera spazio per uno scambio di quattro giocatori

Clippers ottiene: Drew eubanks, Patty Mills

Reception jazz: Mo Bamba, PJ Tucker, 2030 Second Round Choice, Effetti in contanti

15 gennaio: Sole Acquista un basso Richards

I soli ottengono: Nick Richards, Selezione del secondo round 2025 (tramite Den)

Gli calabri ottengono: Josh Okogie, tre imminenti raccolti del secondo round

29 dicembre: Lakers vince DFS Draw

I Lakers ottengono: Dorian Finney-Smith, Shake Milton

Le reti ottengono: D’Angelo Russell, Maxwell Lewis, tre prossimi round

Vernice: B

Lakers aveva due buchi con cui volevano affrontare questo accordo: una difesa e una sparatoria a 3 punti. Finney-Smith ti aiuta a riempire entrambi i buchi. È un esperto di 3 & D che potrebbe aiutare i Lakers a migliorare in due categorie di cui hanno bisogno per essere una grande spiaggia. Russell era stato incompatibile per i Lakers perché lo ricevevano di nuovo nel 2023 e sebbene avesse promesso di essere una direzione più professionale in questa stagione, era chiaro che non era felice di uscire dalla panchina e di aver giocato meno.

Reti: B

Russell è certamente soddisfatto di questo cambiamento. Dopo aver ricevuto 23 punti e 10 aiuti contro i New York Knicks 21. Gennaio, ha detto ai giornalisti: “Non potrò mai giocare a basket gratuito per una cosa del genere.” Un DLO felice potrebbe essere una buona cosa per le reti, anche se sono ancora visibili se intendono usarlo per il mercato dello shopping. Ad ogni modo, questo cambiamento ha ottenuto reti dell’ex All-Star dal 2019 e aumenta il capitale, il che è una buona cosa.

16 dicembre: i guerrieri aggiungono Schröder

I guerrieri ottengono: Dennis Schröder, 2025 Second Round Choice

Le reti ottengono: De’anthony Melto, Reece Beekman, tre future secondi round

Guerrieri: B+

Schröder dà ai Warriors l’opportunità di segnare per non crollare quando Steph Curry ha bisogno di riposo e ha dimostrato di essere un forte difensore. Ho anche realizzato uno stato d’oro più dolce da questo accordo: la squadra non ha dovuto rinunciare molto a prenderlo, condividendo solo modi con Melton, che ha giocato solo sei partite in questa stagione prima di soffrire di ACL.

Reti: B-

Le reti hanno reso chiaramente questo accordo nella mente del loro futuro. Vogliono archiviare schizzi e darci la massima flessibilità attraverso la loro ricostruzione.

15 dicembre: Pacemaker Acquista Bryant

I pacers ottengono: Thomas Bryant

Il calore riceve: Exchange di selezione del secondo round 2031

