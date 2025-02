2025 Super Bowl: 10 apostas de apoio a longo prazo, incluindo FG Wack-Off para Chiefs ou Eagles, Chris Jones vencendo o MVP

Não há melhor momento para apostar no esporte do que Super BowlE o Super Bowl Lix, que acontece neste domingo entre os Eagles e os chefes, pode ser o melhor lugar para fazê -lo, dado o advento dos jogos esportivos legalizados e todos os diferentes acessórios aos quais agora temos acesso.

Isso inclui algumas apostas divertidas e mais longas, que vou focar abaixo. Ocorreu-me 10 deles, mas eu também quero que eles sejam algo realista, então coloquei a fasquia em 5-1 ou mais, embora eu inclua apenas algumas apostas inferiores a 10-1. A maioria deles estará enfiando uma agulha através de uma janela relativamente apertada, mas não acho que isso nos proíba encontrar um ou dois deles para chegar em casa.

E você não precisa chegar a tudo isso para obter lucros. Polvilhe uma unidade completa em todas as áreas e, se um dos mais longos chegar em casa, ganharemos dinheiro em todas as áreas. Se alguns deles chegarem lá … tenha cuidado.

As chances de cortesia de DraftKings e Fanduel.

Jalen dói mais de 300 pátios aéreos (+710)

Em um mundo perfeito para as águias, isso não acontece. Se Jalen Hurts passa os totais permanecerem suprimidos, é provável que os Eagles tenham jogado a bola de maneira eficaz, Saquon Barkley está provocando os chefes no chão e não são convidados a jogar a bola em torno de uma tonelada. Mas há uma possibilidade razoável de que duas coisas acontecem aqui. Primeiro, os Eagles decidem Zag e deixam muito futebol para jogar a defesa dos chefes, o que levaria a mais pátios aéreos para feridas, além de potencialmente aumentar significativamente o ritmo deste jogo e levar a mais tentativas de passar. Ou dois, os Chiefs saltam para uma vantagem e os Eagles são forçados a lançar muito contra a defesa do KC. Lembre -se de que Hurts excederam 300 jardas contra o Kansas City neste mesmo lugar há dois anos. Obter mais de 7-1 provavelmente acontecerá é uma boa aparência e pode pulverizar bandas menores (300-325 e 326-350) em alguns números de massa, também se você acha que isso é uma possibilidade.

Xavier digno de mais de 50 anos

O Rapid Rookie assumiu o papel de WR1 para chefes durante o meio da temporada, graças ao seu desenvolvimento, a lesão de Rashee Rice e Hollywood Brown trabalhando lentamente de uma lesão. Nos últimos cinco jogos do Chiefs, onde jogaram manchetes (semana 18 excluídos), Xavier Worthy tem 32 presos em 44 gols. É um receptor mais completo do que alguns que pensam no rascunho, mas também tem a velocidade mais ardente da liga neste momento, uma combinação que o torna Maduro para uma grande explosão no início deste jogo. Eu ficaria bastante surpreso se Andy Reid não tivesse nenhum tipo de jogo de truque ou tiro projetado para digno mais cedo e, embora 50 jardas de recepção sejam muito para perguntar no primeiro trimestre, provavelmente nos apetitamos por chegar lá. Através de um único jogo no campo ou um jogo de tela rápida que leva para um ganho enorme.

Qualquer uma das equipes para chutar o gol de campo (+1200)

Se estamos assumindo um jogo realmente fechado, acho que esse é um valor razoavelmente decente! Ambas as equipes têm bons kickers, obviamente temos uma atmosfera interior para chutes mais longos e se o jogo estiver apertado no final (dentro de uma margem de três pontos), acho que veremos que KC e Philly prepararam um chute para ganhar se eles tem a chance. Sem pressão! Jake Elliott e Harrison Butker são bastante confiáveis, mesmo que Elliott tenha perdido recentemente shorts. E também acredito que poderíamos ver qualquer uma das equipes com uma pequena liderança, pressionar o gás e tentar obter uma primeira descida, possivelmente estabelecendo uma boa posição de campo para seu oponente se não tiver sucesso, o que coloca em jogo mais o objetivo do objetivo do campo. Há dois anos, obtivemos Butker fazendo um gol de campo para vencer por três pontos, com oito segundos restantes: precisamos de dois zeros no relógio para que esse acessório seja cobrado, mas não é irrealista.

Hurts converte o primeiro primeiro jogo (+1400)

Este é um número louco para feridas? Os Eagles provavelmente vão sair e tentarem correr a bola. Mas essas execuções podem ser opções de leitura! Não é escandaloso sugerir que Philly decide misturar as coisas e fingir uma corrida em direção a Saquon Barkley, apenas para machucar a bola, encontre uma costura na defesa dos chefes e torne o primeiro lugar na primeira posse dos Eagles do jogo do jogo. Além disso, podemos conseguir isso se Hurts cair de volta para gastar mais cedo e pressionar, decidir decolar e coletar uma primeira tentativa. Ah, sim, e há o cenário extremamente realista de um terceiro e 1 ou quarto e 1 cedo, após um chute decente, seguido de um “empurrão de tosse” para um primeiro intojo. Eu realmente gosto desse visual.

Primeiro a 20 jardas por terra: digno (+3000)

Na mesma linha, o conjunto de truques de Worthy pode facilmente ser uma varredura de avião com pressa. Portanto, se você estiver comprando o compromisso de recepção do primeiro trimestre da recepção do YAtras, provavelmente pulverizaria em jardas por terra que vale a pena. Eu discuti isso com os meninos Betsweats (Joe O e Sammy P) na segunda -feira: faz com que todo o significado do mundo seja digno de ser o primeiro jogador a chegar a 20 jardas se os chefes conseguirem a bola primeiro e se alimentarem na capacidade de truques , Ou sim, e isso é um ótimo sim, os Eagles pegam a bola primeiro e o KC é completamente engarrafado Saquon Barkley, forçando os Eagles a limpar. Eu também não os odeio os primeiros 20 jardas fixas (compre, os números flutuam loucamente) ou até Muhamsses primeiro a 20 jardas fixas (sua tentativa mais longa é 13,5)

Noah Gray Primeiro Touchdown Scorer (+3000)

O mercado de goleador de touchdown a qualquer momento para o Super Bowl é, como esperado, meh. Gray tem apenas 5-1 nesse mercado e, embora eu pense que me aventurar é interessante, estamos procurando fotos mais longas aqui. Além disso, não acho que Gray esteja muito envolvido nesse confronto, por si só, já que os Chiefs realmente o desapareceram um pouco nos playoffs e apoiaram Travis Kelce. Mas se o KC for para a zona vermelha em sua primeira viagem, não acho louco ver algum tipo de jogo de truque, que pode até envolver Kelce como um marechal de campo, com Gray sendo atacado como um jogador que ganhou para ser o ponto Focal de defesa. Reid adora marcar algumas coisas loucas na zona vermelha e Gray tem sido um objetivo muito confiável para os chefes nesta temporada. Este é um preço bastante forte para alguém que deveria estar no campo e uma opção terciária para Mohamses perto da linha do gol.

Chiefs ML + Sam Burns WMPO Win sem Scottie Scheffler (+3680)

Você quer nozes? Nós vamos ficar loucos. A beleza do jogo legalizado é que você pode analisar todos os tipos de coisas hoje em dia. E com um dos eventos exclusivos da CBS Sports, o Waste Management Phoenix Open, que acontecerá no Arizona nesta semana e termina no domingo, pode estar preparado para uma grande combinação antiga no domingo, se você jogar bem suas cartas. Especificamente, vamos levar os chefes na linha de dinheiro (acho que eles vencerão, se você gosta de Philly, isso pode aumentar o valor, portanto, por todos os meios, atirar) e o Parra com Sam Burns para ganhar o lixo. .. sem Scottie Scheffler. Em outras palavras, Scottie pode vencer o torneio por 10 golpes, mas Burns ainda “venceria” aqui sempre que o segundo termina. Burns é um dos cinco melhores favoritos no mercado absoluto (25-1), mas estamos obtendo valor suficiente, mesmo com a eliminação de Scottie da equação que me sinto confortável em atirar nisso na frente dele diretamente com os Chiefs ( + 4500), caso Scheffler decida se tornar nuclear. Burns verifica as caixas com uma maneira recente, ele gostaria que seu jogo de foco fosse melhor, mas pode sobreviver em Phoenix com um ótimo jogo fora da Tega) e Pedigrí.

Ele jogou apenas dois instantâneos ofensivos no jogo do campeonato da AFC, mas Perine foi o tipo de referência para Andy Reid na terceira vez para o Ice the Game e colocou os Chiefs no Super Bowl. Eu acho que haverá algumas coisas aqui para Perine, porque Reid tem duas semanas para cozinhar um plano de jogo. E existem alguns caminhos aqui para fazer a última aposta de touchdown. Talvez o Perine esteja lá porque os chefes estão para trás e querem um passo real. Ou talvez o Perine esteja lá com uma curta vantagem e os Eagles que mantêm os tempos de espera, pegam um Mahomes passe e abriguem a bola para dar à KC uma vantagem de dois escoradores e a Filadélfia não neutralize. Dado o uso do jogo tardio contra o Buffalo, acho que é uma boa pitada de tiro no escuro.

Líderes de estatísticas de Hurts / Governos / Hunting (+6000)

Esta é a definição de enfiar a agulha, mas eu gosto da idéia de aterrissar no triunfo para a maioria dos pátios aéreos, a maioria dos pátios receptores e a maioria dos quintais por terra com um script de jogo inesperado e a narração de Saquon Barkley que está executando a bola de maneira eficaz e Os Chiefs têm uma vantagem desde o início com a passagem e a defesa. Isso poderia fazer com que as águias indimensionais e Dallas Goedert tenham sido fantásticas na seção nesta temporada e nos playoffs. Ele é muito capaz de coletar grandes jardas após a captura e não me surpreenderia se Kareem Hurts tivesse mais jardas por terra do que Mohamses. Se os chefes tiverem uma liderança maior mais cedo, Hunt deve acumular tentativas apressadas e precisamos apenas quebrar uma e os Eagles ficam fora do modo de corrida primeiro para chegar aqui em um grande número.

Chris Jones Super Bowl MVP (+6500)

É provável que o MVP do Super Bowl seja reduzido para três pessoas: Mohamses, Hurts e Barkley, dependendo de quem vence e como eles chegam lá. A natureza do prêmio é tal que um grupo de pessoas vota sobre quem deve ganhar e fazê -lo rapidamente no final do jogo para retornar ao seu trabalho na caixa de imprensa. Portanto, são necessárias algumas coisas para um jogador defensivo vencer: um, você precisa de um jogo de menor pontuação. Segundo, você precisa de um desempenho dominante de uma defesa. Três, você precisa de um dia especial para um único jogador defensivo. E quatro, você precisa de algum fadiga por fadiga. Mahomes já tem três prêmios MVP do Super Bowl. Se Jones e a linha defensiva do Chiefs alcançarem Stonewall Barkley, geram pressão sobre as feridas e obtenham uma bola de joa de Jones ou algum tipo de jogo explosivo, é bem possível que ele receba amor no final do jogo. Ele é o raro jogador defensivo que gerará atenção suficiente para roubar o prêmio e é um jogador absoluto na pós -temporada.