2025 Super Bowl: 10 Melhores Seleções do Super Bowl 59, Acessórios para buscar seu Paity of Cheefs vs. Eagles

O Super Bowl 59 está programado para domingo às 18:30 ET em Nova Orleans, e o elemento de apostas é uma parte importante do que faz do grande jogo um hobby nacional. As apostas na linha de propagação, abaixo/abaixo ou do dinheiro, ainda são opções populares, mas a última década viu um aumento no interesse nos acessórios do Super Bowl. A inclusão das apostas de suporte do Super Bowl em 2025 em seus participantes no Super Bowl estará no menu para muitos tratores e a combinação correta de águias versus equipes. Os chefes podem levar a consideráveis ​​pagamentos de parlay. Mais recente 2025 Probabilidades do Super Bowl Da lista de leads do Sportsline Consensus, Kansas City como favorito de 1,5 pontos, por meio da abertura, enquanto o excesso/menos é de 48,5, abaixo da linha de abertura. Kansas City é o favorito de -123 na linha de dinheiro (arriscar US $ 123 para ganhar US $ 100), enquanto os Eagles são +104 impotentes (risco de US $ 100 para ganhar US $ 104). Mais de 80% do público está finalizado, juntamente com 79% do dinheiro. Os cinquenta e dois por cento do público estão apoiando os Eagles para cobrir a propagação.

Popular Propriedades do Super Bowl 59 jogadores Inclua jardas apressadas para Saquon Barkley (mais ou menos de 109,5), os jardas recebidas pela ala fechada do Chiefs Travis Kelce (mais ou menos de 60,5) e jardas passantes para Patrick Mahomes (mais ou menos de 250,5). Primeira equipe a escrever, Touchdown Scorers a qualquer momento E o MVP do Super Bowl está entre os outros chefes populares vs. As apostas do Eagles no quadro. Veja as mais recentes probabilidades, seleções, acessórios e mais do Super Bowl antes de bloquear qualquer seleção.

Com centenas de opções a serem usadas em 2025 Parlays do Super Bowl, o Modelo da NFL avançado da Sportsline fez muito trabalho para você, simulando esse confronto 10.000 vezes e encontrando as melhores seleções para os Eagles vs. bolsos. Chefes

O modelo, que simula cada jogo da NFL de 10.000 horas, aumentou mais de US $ 7.000 para jogadores de US $ 100 nas melhores equipes da NFL desde o seu início. O modelo entra no 2025 Super Bowl em um bet hott Seleções da NFL Este ano, uma impressionante taxa de sucesso de 67%. A longo prazo, está em um rolo de 211-143 nas seleções da NFL mais qualificadas que remontam à temporada de 2017 e um rolo de 65-36 nas seleções superiores da NFL desde a semana 7 de 2022.

O modelo também foi classificado entre os 10 melhores do NFLPickwatch quatro dos últimos seis anos em seleções diretas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores de pick’em de futebol esportivo da CBS quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que siga em casas de apostas e inscrições de apostas poderia ter visto fortes retornos em suas melhores aplicações de apostas esportivas.

Agora, o modelo revelou suas 10 melhores equipes de parlay para Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles que você pode ver abaixo.

Os 10 principais chefes vs. Eagles Super Bowl 59 Picks

Este é o melhor modelo de valores da Sportsline, localizado quando você está procurando seleções do Super Bowl 59 que podem ser incluídas nos parlays.

Tome Eagles +1,5 (-110)

Eagles cobre 54% das simulações

Pegue mais de 48,5 pontos (-110)

Os golpes cerca de 54% das simulações

Pegue a equipe do Eagles no total mais de 23,5 (-128)

Os Eagles projetam os Eagles para marcar 27 pontos

Tome Isiah Pacheco em 21,5 jardas por terra (-110)

Pacheco corre por 36 jardas em simulações

Pegue Saquon Barkley a 109,5 jardas por terra (-110)

Barkley corre por 129 jardas em simulações

Tome Jalen Hurts Under 211,5 Air Yardaas (-110)

Hurts é lançado para 163 jardas em simulações

Pegue DeAndre Hopkins em 11,5 jardas de recepção (-110)

Hopkins tem 22 pátios de recepção em simulações

Veja Dallas Goedert sob 49,5 pátios de recepção (-110)

Goedert tem 43 pátios de recepção em simulações

Pegue Xavier digno de marcador TD a qualquer momento (+155)

Pontuações dignas em 54% das simulações

Pegue AJ Brown como TD Schorer a qualquer momento (+180)

Pontuações marrons em 58% das simulações

Onde apostar no Super Bowl 59