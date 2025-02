2025 Super Bowl: A silenciosa confiança dos Eagles, a habilidade defensiva é vista como Patrick Mahomes dos jovens dos jovens talentos.

Nova Orleans: uma vantagem de ser a equipe local designada no Super Bowl é que você normalmente pode desfrutar de melhores instalações do que seu oponente. Desde que o jogo é jogado em um NFL City, a equipe de visitantes designada pode praticar em uma universidade local, enquanto a equipe “Home” usa o host Equipe da NFL instalações.

Depois de passar a semana inteira entre as instalações do Saints, os Eagles poderiam usar mais um quando se conheceram no sábado para a foto do time no Caesars Superdome, onde o LIX do Super Bowl seria jogado no dia seguinte.

O grupo estava solto, jogando futebol ao redor do campo. Não havia energia nervosa, disseram as fontes. Alguns dentro da organização dos Eagles acreditavam que esse estado mental seria uma vantagem contra os chefes.

Durante toda a semana, os Eagles expressaram uma confiança silenciosa, apesar de estarem a 60 minutos de residir no final incorreto de uma possível pergunta de curiosidades: Qual equipe renunciou aos três primeiros multidões na história da NFL?

No espancamento de 40-22 da Filadélfia de uma equipe orgulhosa de Kansas City, os Eagles mostraram que eram o grupo mais talentoso ao dirigir negócios exatamente como sempre soube que o fariam.

Super Bowl 2025: Patrick Mahomes de Los Chiefs, Travis Kelce, tenta entender a perda chocante da explosão contra as águias Jordan Dajani

Patrick Mahomes, o melhor jovem marechal de campo da história da NFL, possivelmente teve o pior jogo de sua carreira. Sim, ele foi perseguido pelos Buccaneers há quatro anos, mas ficou ferido e imóvel naquele jogo, incapaz de ajudar sua linha ofensiva enfraquecida. No domingo, não havia desculpa.

O coordenador defensivo de Eagles, Vic Fangio, não bombeou Mohamses ou uma vez no jogo, de acordo com as estatísticas da NFL na próxima geração. Eu não precisava: as águias geraram pressão em 38,1% dos instantâneos de qualquer maneira.

“Acabamos de nos adaptar à cobertura”, disse Fangio no jogo depois, tendo vencido um Super Bowl pela primeira vez em seus 66 anos. “Nós não pressionamos muito. Ele mostrou -se bem contra a pressão que esperava ser capaz de jogar o jogo sem ter que pressionar muito, e isso aconteceu.

“Pensei várias vezes (sobre o bombardeio), mas nossos meninos estavam jogando tão bem com o que estávamos fazendo misturando a cobertura que não iria arriscar”.

Remova o quarto trimestre, quando pré -fabricado Três bosks As camisas e os chapéus provavelmente foram carregados em um caminhão para que nunca seja visto novamente (neste país), e Mohamcs compilou apenas 148 jardas passando enquanto concluía 50% de seus lançamentos com duas interceptações, incluindo uma seleção cara de seis para Cooper deixar.

Os Eagles nunca tinham medo de Mohamses, apesar do que ele fez há dois anos: retornando dois dígitos no segundo tempo para vencer no Arizona. Parte desse motivo? Muitos dos meninos desta equipe do Eagles não estavam na lista há dois anos.

A partida foi em Iowa quando Mohamses liderou o retorno no deserto. Nas últimas duas semanas, ele e o resto da jovem defensiva estudaram as tendências dos chefes. Eles sabiam que, quando Mohamses correu, precisavam encontrar as rotas dos receptores e o flutuador em seus pontos de referência.

Joe Kasper, o treinador de seguros do Eagles em ambos os Super Bowls contra o Chiefs, trabalhou esta semana com seu grupo em um conceito de rota que eles viram no segundo trimestre. 10-0, geralmente a situação exata em que Mohamses prospera contra os oponentes nos playoffs (atrás de dois dígitos), o marechal de campo dos chefes pegou o clique da espingarda, moveu-se à direita e jogou o que certamente foi um passe incompleto para DeAndre Hopkins. Em vez disso, o novato, à esquerda, entrou em sua primeira interceptação de corrida.

Trinta e oito metros depois, 22 anos -aniversário teve a primeira seleção seis em um Super Bowl desde 2017.

“Cooper tem um sentimento muito bom na cobertura da nossa área. Ele teve um ótimo sentimento sobre como tocar essa técnica”, disse Kasper. “Ele joga muito bem no espaço, e é difícil você aproveitar uma oportunidade como essa, e fez isso?

Olhe: O novato dos Eagles, Cooper, licença, recebe o primeiro INT para Pick Six vs. Chefes em 2025 Super Bowl Cody Benjamin

As costas defensivas dos Eagles começaram uma nova celebração nesta temporada, na qual levantaria as mãos e as agitavam. É conhecido como frio. Com 24-0 no intervalo, as mesmas costas defensivas fizeram esse movimento um com o outro pelo segundo tempo.

“Foi como ‘Relaxe frio, Temos mais “, disse Kasper.” Nenhum tempo é grande demais para nós. Sabemos que somos jovens. Contamos com veterinários e nos instilamos que frio mentalidade. “

Ao chegar a Nova Orleans, Fangio disse à sua defesa que a superfície do jogo lhes daria uma vantagem. No Super Bowl, há dois anos, o Eagles Rush Pass lutou para encontrar seu equilíbrio no campo molhado. Esse não foi o caso no Superdome.

Em cinco jogos de grama nesta temporada indo para o jogo de domingo, os Eagles tiveram, com muito a melhor defesa da NFL. Eles tiveram uma média de saltos sazonais em pontos permitidos (11,6), permitiram jardas (211), jardas passando (128) e a taxa de saco (10,3%) em superfícies sintéticas.

Demitir Mohomes seis vezes não foi exatamente uma surpresa para Fangio. Bem … não exatamente.

“Agora … eles venceram minhas esperanças e expectativas”, ele admitiu, “mas acho que poderíamos ter um bom jogo de passe”.

Das fotos da equipe no Superdome a Hilton Riverside na noite de sábado, essa confiança tranquila poderia ser sentida em toda a organização Eagles. Jeremiah Washburn, os extremos defensivos da equipe e o treinador de apoiadores externos, acreditava que o resultado há dois anos era o principal fator.

“Até os discursos na noite passada não foram muito emocionais”, disse Washburn. “Era como: ‘É isso que temos que fazer, então vamos fazer isso’.

Ninguém na equipe, verifique se, ninguém na NFL incorpora uma confiança tranquila como Jalen Hurts. A estrela do Eagles jogou no domingo à noite, pois sabia que venceria. Quando os Chiefs se esgotaram para levar Saquon Barkley, ele decidiu realizar um desempenho MVP.

Hurts foi o último jogador a participar do traje após o jogo do Eagles. A fumaça do charuto o atingiu assim que ele cruzou o limiar e imediatamente foi ao armário para obter o isqueiro. Ele entendeu o momento, enquanto a mídia se aconchegava, eles se tornariam virais.

Hurts lançou seu isqueiro rapidamente … nada.

Uma dúzia de mais filmes … ainda nada. Ele sacudiu várias vezes para lançar o líquido, certamente seu isqueiro finalmente funcionaria. Finalmente, ele pegou emprestado um de um companheiro de equipe.

O isqueiro seria o único instrumento que falhou no domingo à noite.

Revelou a equipe do Campeonato do Super Bowl de Filadeflia Eagles

Os Eagles venceram seu segundo Super Bowl. Comemore com a equipe vencedora do Eagles Super Bowl, incluindo camisetas T, chapéus, capuz e camisas. Voando, os Eagles voam! Mostre seu amor comprando agora.

A CBS Sports pode receber uma comissão de compras feita através desses links.