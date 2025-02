O Philadelphia Eagles certamente encontrou sua “excelência interna” no primeiro tempo, acelerando os chefes de Kansas City, 24-0, em repouso. Pouco antes de essas duas equipes entrarem nos trajes para o meio de tempo de Super Bowl LIX, AJ Bown foi capaz de estender a liderança da Filadélfia com 12 estojos de Jalen Hurts.

Depois de comemorar com seus companheiros de equipe no campo, Jim Murphy foi visto mais uma vez quando viu o vídeo lendo “Excelência Interior”.

Brown foi visto pela primeira vez lendo o livro durante o confronto da Filadélfia de Bunned contra o Green Bay Packers no início desta pós -temporada. Naturalmente, dado o quão incomum é ver um NFL Lendo os jogadores no banco como se estivesse em uma cafeteria local, imediatamente se tornou viral e o livro surgiu em popularidade.

À medida que a atenção cresceu nos hábitos de leitura de Brown, Murphy, que desde então formou um parentesco com Brown, foi visto na prática dos Eagles e Ele participou de seu concurso de rodada de divisão Com o Los Angeles Rams.

O touchdown de Brown de 12 jardas ocorreu depois que a defesa dos Eagles eliminou Patrick Mahomes pela segunda vez no primeiro tempo, dando às águias uma vantagem dominante no meio do tempo do LIX do Super Bowl. Quanto a Brown, essa foi a segunda captura da noite do receptor. Ele concluiu os dois primeiros quartos com 34 jardas para acompanhar essa pontuação.