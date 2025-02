2025 Super Bowl: Chefes e Eagles classificados por níveis com arremesso no Hall da Fama; Três fechaduras no topo

Super Bowls pode definir corridas. Talvez ninguém saiba melhor do que o ex -Jets Campo Marshal, Joe Namath. Enquanto ele foi avançado em seu tempo em relação à morte, Namath provavelmente não estaria no Hall da Fama se não fosse por Super Bowl Iii e seu papel no maior desconforto na história do futebol profissional.

A garantia anterior do jogo de Namath de Jets irritantes, e ele e seus companheiros de equipe o apoiaram com uma vitória, apenas se juntaram à sua lenda e, sem dúvida, contribuíram para sua jaqueta dourada e seu busto de bronze em Canton, Ohio. É um dos vários jogadores cujo lugar no Hall da Fama pode ser atribuído em grande parte às suas performances no Super Bowls.

Vários jogadores procurarão ter um impacto semelhante em Super Bowl LIX. Enquanto alguns jogadores que jogarão no domingo já estão fechados, vários outros podem reforçar seu futuro argumento para o Canton organizar um forte desempenho no maior palco esportivo. Ganhar o jogo também é importante, que é algo que todos os membros do Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles tentarão fazer quando a bola começar de Nova Orleans.

Aqui está uma olhada em vários jogadores importantes nas duas equipes e em seu estado atual do Hall da Fama, na minha humilde opinião.

Louco do Hall of Fame

Ele tem apenas 29 anos, mas o legado de Patrick Mahomes como um dos melhores marechais de campo é NFL A história já está garantida. Nesse ponto, Mohamses está trabalhando para entrar no argumento como o maior de todos os tempos, atualmente tem um manto que Tom Brady atualmente tem. Os Mahomes podem ajudar a fortalecer seu argumento, tornando -se o primeiro QB inicial a ganhar três Super Bowls consecutivos.

Como Mohamses, o lugar de Travis Kelce em Canton já está garantido. Uma das asas fechadas mais prolíficas em NFL História, Kelce também é um dos receptores de passes mais produtivos da história dos playoffs. Na última pós -temporada, superou o imortal Jerry Rice nos playoffs de sua carreira.

É um lançamento

A carreira de Brandon Graham é interessante. Ele teve uma longevidade incrível, tem sido muito produtiva e em 2017 ele ajudou os Eagles a vencer seu primeiro Super Bowl. A seleção One Pro Bowl de Graham é a única coisa que o impede de ser um bloqueio do Hall of Fame, já que sabemos que os eleitores têm um peso significativo em elogios individuais.

Graham é sem dúvida uma lenda das águias. Será interessante ver se os eleitores do Hall of Fame consideram que sua carreira digna de cantão quando elegível para indução.

A carreira de Lane Johnson inclui seis Pro Bowls, dois All-Pros e um Super Bowl ganho. Embora esses sejam bastante impressionantes de boa fé, é difícil para lençóis ofensivos receber consideração do Hall da Fama. Como todos os jogadores desta lista, uma vitória no domingo contribuiria muito para suas oportunidades futuras no Hall da Fama. Ajuda que Johnson desempenhou um papel importante na temporada recorde de Saquon Barkley.

Perto, mas ainda não está lá

Chris Jones está mais próximo do que você pensa. É seis vezes o Pro Bowler e duas vezes no All-RE, com 80,5 capturas de carreira em seu crédito. Seus três Super Bowls apenas fortalecem seu futuro argumento para Canton.

Barkley aumentou significativamente suas chances de ser um futuro membro do Hall of Fame nesta temporada. O nono corredor da história a se apressar por mais de 2.000 jardas na temporada regular, Barkley fica a 30 jardas de terra para quebrar o recorde de 26 anos do Hall da Fama da Fama de Terrell Davis para os jardas mais apressadas já vencidas em que você inclui A pós -temporada. Uma vitória no domingo contribuiria muito para as oportunidades futuras do Hall da Fama de Barkley.

Tem potencial, mas você precisa fazer mais trabalho

Enquanto sua carreira ainda está em sua infância, Creed Humphrey já está fazendo um forte caso do Hall da Fama por si mesmo. O All-Pro 2024 já foi nomeado para três Pro Bowls e é uma vitória do terceiro segundo anel do Super Bowl. Sua presença desde que ele chegou a Kansas City fez maravilhas para Mohamses e o resto da ofensiva de Kansas City.

Joe Thuney tem os anéis, mas carece de elogios individuais nos quais os eleitores geralmente parecem demais. Ele ganhou dois anéis como titular com os Patriots, mas não começou a obter o reconhecimento Pro Bowl ou All-Pro até seus últimos três anos com os Chiefs. Se você puder adicionar alguns Pro Bowls à sua lista de boa fé, Thuney terá um caso convincente do Hall da Fama quando sua carreira for dita e terminar.

Super Bowls definem o marechal de campo mais do que qualquer outra posição. Se Hurts puder vencer o jogo de domingo, isso terá grandes implicações em suas oportunidades futuras do Hall da Fama. Mas mesmo como as coisas estão hoje, Hurts é apenas um dos três detentores ativos que levaram sua equipe a vários Super Bowls. É também um dos marecais de campo mais versáteis em NFL História, com 55 corridas de touchdown em sua carreira.

AJ Brown rapidamente se tornou um dos NFL Receptores de primeiro nível. Brown, três vezes profissionais, marrom eclipsou 1.000 jardas que receberam pela quinta vez em 2024, apesar de perderam quatro jogos. Como Barkley, uma vitória no Super Bowl (e uma ótima apresentação no domingo) faria maravilhas por sua futura candidatura ao Hall of Fame.

Zack Baun é semelhante a James Farrior, cuja carreira decolou depois que ele foi alterado para o Steelers. Farrior desfrutou de uma corrida limítrofe no Hall da Fama em Pittsburgh, e parece que Baun está a caminho de ter um sucesso semelhante na Filadélfia. Mas ele tem muito trabalho a fazer se conseguir uma consideração futura do Hall da Fama.