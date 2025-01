2025 Super Bowl: Chiefs vs. Hora do início dos Eagles, onde ver playoffs da NFL, transmissão, canal de televisão, probabilidades

Super Bowl LIX agora está estabelecido como os chefes das Eagles da Filadélfia e da cidade de Kansas enfrentarão cara a cara em Nova Orleans com o vencedor que foi ao Lombardi Trophy.

Ambas as equipes atingiram seu ingresso para o Big Easy, com vitórias impressionantes no campeonato da conferência. A Filadélfia se inclinou fortemente em seu ataque terrestre, concorrendo a seis touchdowns em uma vitória para os comandantes de Washington. Quanto aos chefes, seu confronto com o Buffalo Bills foi até o cabo, mas Patrick Mahomes poderia mais uma vez pulverizar alguma magia do final do jogo para chegar ao Super Bowl pela quinta vez em sua carreira.

Aqui está uma prévia do Super Bowl 59 e algumas histórias notáveis ​​para monitorar.

Probabilidades através do DraftKings Sportsbook.

Super Bowl lox lookhead

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

Data: Domingo, 9 de fevereiro | Tempo: 18:30

Localização: Caesars Superdome (Nova Orleans, Louisianna)

TV: Raposa | Fluxo: FUBO (Teste gratuito)

Continuar: CBS Sports Application

Ímpar: Chefes -1,5, o/u 49.5

Revancha do Super Bowl LVII

Não é a primeira vez que essas duas equipes se reunem nesta fase de massa. Só temos que voltar ao Super Bowl LVII em fevereiro de 2023 para encontrar seu último confronto. Naquela época, os chefes de Patrick Mahomes conseguiram obter a vitória por 38 a 35 sobre Jalen Hurts e os Eagles para o segundo título do Super Bowl da franquia.

Mahomes and Hurts é apenas o quarto par de marechais de campo opostos a se encontrar em vários Super Bowls, juntando -se a Terry Bradshaw vs. Roger Staubach, Troy Aikman vs. Jim Kelly e Eli Manning contra Tom Brady.

Chefs Eye Try-Tat

Os chefes de Kansas City estão tentando alcançar um feito que nunca havia sido feito antes no NFL: Ganhe três Super Bowls consecutivos. De fato, os Chiefs já são o primeiro time que avançou para o Super Bowl com a oportunidade de três mobs. Eles também são apenas a quarta equipe geral a chegar a três Super Bowls consecutivos (1971-73 Miami Dolphins, Buffalo Bills 1990-93 e 2016-18 New England Patriots).

Além das três multidões, a direção para o Super Bowl se tornou rotineira para o KC, desde que a franquia chegou ao grande jogo cinco vezes nas últimas seis temporadas, tornando -se o primeiro time a fazê -lo.

Confronta para ver

Saquon Barkley vs. Chiefs administra a defesa: A primeira temporada de Saquon Barkley com o Eagles foi de outro mundo e adotou sua devastadora produção sazonal regular nos playoffs. Em três jogos dos playoffs, Barkley totalizou 442 jardas por terra e cinco touchdowns no chão. Como o coordenador defensivo Steve Spagnuolo decide atacar Barkley será um dos ângulos mais fascinantes deste Super Bowl. Stop the Race tem sido muito uma força dos chefes nesta temporada, mantendo os oponentes de 4,2 jardas para transportar. No entanto, eles deixaram James Cook ter uma média de 6,5 jardas por transporte para acompanhar dois touchdowns por terra no campeonato da AFC.

Patrick Mahomes vs. Eagles secundário: Os Eagles são a pontuação número 1 e a defesa total na NFL que entra no Super Bowl e tem um diferencial de cobrança de 8-0 nesses playoffs. Eles mantiveram os oponentes em uma liga melhor de 4,8 jardas por jogo e são uma defesa da zona vermelha entre os cinco primeiros que permitem que os adversários marquem touchdowns em apenas 48,2% de suas viagens. Agora, essa unidade obtém sua tarefa mais difícil de namorar em Patrick Mahomes, que já está entre os melhores marechais de campo de todos os tempos. Como vimos ao longo da temporada e no campeonato da AFC contra Buffalo, se a defesa dos Eagles deixar a porta aberta para Mohamses apenas para uma rachadura, ela caiu.