2025 Super Bowl: Chris ‘The Bear’ Fallica Party Pelice and Picking

Domenica, fan e scommettitori si riuniscono per godersi il gioco più grande del calendario di calcio – Super Bowl Lix Kansas City e Philadelphia Eagles.

Dal punto di vista delle scommesse, il grande gioco è sempre stato una scommessa enorme. Oltre a ottenere qualche soldo per la solita diffusione, linea di denaro e totale, puoi anche scommettere sui colori della vittoria di Gatorade, la durata dell’inno nazionale, l’elenco di impostazione di Kendrick Lamar, gli oggetti di scena dei giocatori e altro ancora.

Poiché il Super Bowl è sinonimo di scommesse e grandi eventi sportivi portano il giocatore a tutti noi, volevo prepararti per questo fine settimana.

Se vuoi scommettere sul gioco, ho coperto le migliori scommesse sul Super Bowl. Tuttavia, so che non tutti stanno giocando.

Per coloro che non scommettono, vogliamo ancora che ti divertirai domenica. Ecco perché ho creato qualcosa di speciale per chiunque sia con i loro amici e familiari per una festa.

È il foglio di sostegno della mia festa!

Hai mai partecipato a una festa del Super Bowl in cui tutti risparmiano con qualche soldo e riempiono l’elica? Bene, è quello che stiamo facendo qui!

Non devi nemmeno sapere nulla sugli XS e sul sistema operativo del gioco, sulle statistiche di Patrick Mahomes o su come Travis Kelce ha fatto nei giochi quando è presente la fidanzata Taylor Swift. Si tratta più di divertirsi con una squadra che altro.

Allora cosa devi fare?

Scarica il foglio da stampare per primo (link sotto). Quindi cerchia le risposte che desideri e vedi la spedizione. Alla fine del gioco, una persona nel tuo gruppo con le risposte giuste vincerà.

Scarica il profilo della festa

Ho riempito un foglio le cui scelte sono rosse per iniziare la festa. Ci immerciamo su come vedo suonare la domenica (Scorri fino in fondo per stampare la tua versione per la riproduzione).

Basta, giusto?

Non dimenticare di ravvivare la giornata con fantastici premi per i vincitori!

Non vedo l’ora di bell’aspetto record di eliche dopo la gara, quindi assicurati di contrassegnarmi su Twitter a @ Chrisfallica .

Ancora più importante, scommettendo sul Super Bowl o semplicemente riempiendo il foglio, la cosa più importante è divertirsi questo fine settimana. Quindi prendi il tuo amico, pizza e fai esplodere.

