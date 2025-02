2025 Super Bowl: Classificação de todos os chefes, a abertura dos Eagles antes da revanche do campeonato da NFL em Nova Orleans

1

Ele vai para sua quarta vitória do Super Bowl, terceiro consecutivo, o que o colocaria na conversa como a cabra. É tão embreagem em grandes jogos, o que provavelmente aparecerá novamente nisso.

2

Ele teve uma primeira temporada fantástica com os Eagles e levou a pós -temporada. Como você o interrompe? Sua grande capacidade de jogo o torna tão especial.

3

É um receptor de jogo no sentido mais verdadeiro, que pode ser alinhado em toda a linha defensiva. Block É a chave para movê -lo em defesa dos chefes.

4

Ele é o bebê Chris Jones. Ele se tornou uma estrela no meio de sua linha. É uma força no jogo de corrida e pode empurrar seu bolso.

5

É a melhor traseira direita do jogo e solidifica sua linha. Quando não está no campo, a ofensiva não está perto de ser tão boa. O veterano se destaca em proteção de passes.

6

Não há um centro melhor no jogo do que Humphrey. É bom no jogo de carreira e faz um ótimo trabalho na proteção de passe. A maneira pela qual bloqueia o interior será fundamental para os chefes contra a frente dos Eagles.

7

Em sua primeira temporada com a equipe, ele foi uma das agradáveis ​​surpresas. Ele se mudou de um defensor externo para o apoiador do lado de fora da bola e se destacou no esquema de Vic Fangio e está prestes a receber o pagamento como agente livre.

8

Ele está no seu melhor quando joga no Nickel Corner, mas foi convidado a jogar mais fora deste ano devido a lesões. Não importa onde se alinha, é um confronto difícil para qualquer receptor.

9

Como parte da melhor dupla de tackle da liga, ele é uma das melhores Copas de Liga da Liga. Ele é um jogador de poder que pode fazer no jogo da corrida.

10

Quando você não está lendo um livro à margem, é a ameaça do grande jogo da Filadélfia. É um receptor físico e grande que pode impedir o canto das situações do homem.

11

Houve conversas de que ele perdeu um passo este ano, mas então a pós -temporada começou. Essa narrativa mudou rapidamente. Ainda é uma ameaça no meio do campo, especialmente com sua capacidade de sentar em áreas como uma saída de mahomes.

12

Era um All-Pro em guarda, mas ele se mudou para ajudar a consertar um ponto de problema no lado esquerdo. E ele fez um bom trabalho lá, mesmo que não seja tão bom quanto ele.

13

Como novato, ele mostrou habilidades de cobertura de elite. Ele está a caminho de ser um dos melhores cantos da liga. Ele lutou contra alguns ferimentos na pós -temporada.

14

Pode não colocar números impressionantes no jogo aéreo, mas não teve que fazê -lo nessa ofensiva. É uma ameaça executá -lo, o que ajuda a abrir o jogo de carreira e mostrou que ele pode lançá -lo quando necessário.

15

Mauler a caminho. É isso que Smith está no seu melhor. Suas batalhas com Jalen Carter serão divertidas de ver. É também um ótimo momento para ele, já que ele é um agente livre em março.

16

Foi sua guarda esquerda inicial nesta temporada e boa. Ele é um jogador de poder que pode se mover. O jogo do campeonato da NFC começou no Centro de Cam Jurgens, mas foi magoado e teve que sair. Espera -se jogar no Super Bowl.

17

Ele é seu motor de corrente constante como receptor. Ele é um planador que sabe abrir. Não foi tão produtivo nesta temporada quanto no ano passado, mas os Eagles o dirigiram mais.

18

Ele não fica porque merece ser um bom jogador em sua defesa. Leva -os em um tacle solo nos playoffs. Também é bom na cobertura, mas é realmente um ótimo tackleler, o que será importante nisso enquanto se prepara para se tornar um agente livre em março.

19

Ele floresceu nos playoffs, tornando -se seu melhor corredor de borda nos três jogos, com quatro principais capturas da equipe. É um corredor de borda menor que acontece com sua velocidade e explosividade.

20

É o seu segundo melhor revestimento defensivo, emergindo um sólido corredor de passageiros fora da borda. Seu confronto com Lane Johnson será fundamental. Não pode ser muito agressivo com a maneira como os Eagles correm a bola.

21

Velocidade, velocidade e mais velocidade. Ele levou um tempo para mostrá -lo enquanto se ajustava a NFL Eu jogo como novato nesta temporada, mas isso mudou na seção e nos playoffs. Foi uma grande parte de seu sucesso na pós -temporada e melhorou muito em suas rotas mais curtas.

22

Estava limitado a 11 jogos sazonais regulares devido a um antebraço quebrado. Agora que ele está de volta saudável, novamente é uma grande parte de sua ofensa. Tem 15 presos e um touchdown em três jogos de playoff.

23

Com os Eagles uma equipe de corrida, espero ver muito mais de Chenal no campo. Quando ele jogou, ele realmente foi bom nesta temporada. Ele sai em seu pacote de níquel, mas deve ser mais contra águias pesadas.

24

Ele liderou o Eagles com oito capturas na temporada regular, mas não tem uma nos playoffs. Ainda é uma parte importante do que eles fazem na defesa e suas batalhas com Joe Thuney serão divertidas de ver nisso. Programado para ser um agente livre em março.

25

Ele é seu líder de abordagem, o coração da defesa. Sua inteligência é fundamental para sua defesa, já que ele faz as ligações para Steve Spagnuolo. Ele é um ótimo aluno do jogo, o treinador no campo.

26

Ele é seu líder emocional em defesa, um cara que dirigirá o grupo com seu jogo. Ele tem uma capacidade especial de fazer o grande jogo e se destaca em cobertura nas costas.

27

O novato de Iowa desempenhou um papel importante na mudança defensiva desde o início da temporada. Sua capacidade de cobertura como um canto de níquel é a chave para sua defesa.

28

Este agente livre pendente é um dos tipos subterrâneos de defesa da Filadélfia. É pequeno para um revestimento, mas tem uma grande velocidade que o torna uma ameaça de passagem. Não é tão bom contra a corrida.

29

Slay não é o que costumava estar no canto, mas ele ainda é capaz de fazer o trabalho. É inteligente e inteligente, que será fundamental contra um cara como Mohamses. Começou lentamente este ano, mas chegou ao trecho final. Com Quinyon Mitchell do outro lado, eu esperaria que os chefes o perseguissem.

30

Ele é um apoiador perfeito para correr e perseguir em sua defesa. Ele é um bom jogador que se destaca em cobertura e tem a capacidade de bombardear. Não é grande e tem alguns problemas quando as pessoas o administram. Isso pode ser uma preocupação contra o jogo do Eagles Power.

31

Este tackle convertido fez um bom ajuste no interior para proteger. Ele é um grande jogador de poder no jogo de corrida. Este é um ótimo momento para ele, já que ele está programado para ser um agente livre sem restrições.

32

Grande parte desta temporada foi perdida com uma perna quebrada, mas voltou aos playoffs, o que é ótimo para sua defesa. Eles limitaram suas peças, mas esse número deve chegar ao Super Bowl. É um canto físico que jogará seu corpo no jogo de corrida.

33

Muita temporada foi perdida por lesões, mas agora está de volta, mesmo que não pareça seu ser pré -horast. Ainda é um corredor físico difícil que dividirá o tempo com Kareem Hunt.

34

É um jogo de poder dentro de sua defesa. É sólido contra a corrida, mas não é ótimo como corredor de passes, embora tenha aparecido nos playoffs nessa área.

35

Ele mostrou o epítome da dureza por não iniciar o jogo do campeonato da NFC devido a uma lesão nas costas, mas quando forçada quando o substituto de Landon Dickerson foi ferido. Em seu primeiro ano como centro de partida, ele fez um bom trabalho. Você pode ter problemas na proteção de passe.

36

Ele perdeu seu tempo devido a uma lesão peitoral, mas jogou bem desde que voltou e teve uma bolsa/bola solta no jogo do campeonato da AFC. Os Chiefs assinaram com um contrato de três anos antes da temporada.

37

Ele desempenha um papel de sabedoria de níquel para eles, dando-lhes muita versatilidade. Ele é um jogador sólido, o que é importante contra Saquon Barkley. Ele está empatado com o líder da equipe em Tacle nos playoffs com 14.

38

Ele é um jogador estável nas costas -e um bom tackleler. Ele melhorou nesta temporada como jogador de cobertura, que será ótimo contra Patrick Mahomes e os receptores do Chiefs.

39

Quando ele voltou de uma lesão no ombro no final de dezembro que o limitou a dois jogos sazonais regulares, Brown acrescentou alguma velocidade a uma ofensiva que precisava. Ele teve três presos por 35 jardas no jogo do campeonato da AFC.

40

Os Chiefs pagaram muito dinheiro há três anos para ser o seu ataque certo e não foi o que eles esperavam. Ele só foi bom, mas seu bloco de passe melhorou nesta temporada. Ele tem a tendência de ser penalizado, como evidenciado por seus 18 anos nesta temporada.

41

Ele é seu grande corpo por dentro para ajudar a ancorar contra a corrida. Sabemos que será fundamental contra esse jogo do Eagles Run. Você tem que se sustentar contra o poder das águias dentro.

42

Ele assumiu quando Nakobe Dean caiu em seu primeiro jogo de playoff. Ele fez um trabalho sólido, fazendo uma jogada ou duas, mas não tem habilidades de cobertura de Dean, que podem aparecer nisso.

43

Todos os jogos para os Chiefs começaram nesta temporada. É muito melhor como um jogador de suporte de execução do que como defensor da passagem. Isso é uma coisa boa contra o ataque de pressa dos Eagles.

44

Esse veterano teve alguns movimentos grandes e oportunos no jogo pelo título da AFC contra os Bills. Ele não tem grande velocidade, mas sabe como usar seu corpo para abrir e pode sentar nas áreas.

45

Os Eagles trocaram para obtê -lo como o terceiro receptor, mas não o tiraram muito disso. Ele jogou 39 instantâneos no jogo do título da NFC sem pegar. Ele teve uma captura de touchdown na vitória do curinga sobre os Packers.

46