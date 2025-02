Nossa sequência competitiva do Super Bowls terminou no domingo, já que o Philadelphia Eagles dominou Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs, 40-22, e negou o que os três primeiros turbos do Super Bowl era. A pontuação final não foi uma representação precisa de como este jogo foi, já que os Eagles aumentaram, 40-6, no último trimestre!

Muitos acreditavam em um caminho para a vitória para Philly, dependendo da apresentação do corredor Star Saquon Barkley. No entanto, não era nem o corredor da equipe principal. A primeira águia do ano correu 25 vezes por 57 jardas e pegou seis passes por 40 jardas. A defesa dos Eagles é a razão pela qual a cidade da Filadélfia está no topo NFL mundo.

Você se lembra de que todos gostaram de lançar esta semana? Esse coordenador defensivo Vic Fangio foi de 0-8 vs. Mohamses? Bem, ele nunca teve esse talento para a defesa, ou uma força estabilizadora como Jalen dói capturar do outro lado da bola. Ficou claro muito cedo que a defesa dos Eagles iria controlar o ritmo desse confronto. Por cinco unidades, o Chiefs marcou zero pontos, moveu as correntes apenas uma vez e conquistou 14 jardas no total em 16 peças. De acordo com a CBS Sports Research, foi a menor quantidade de jardas totais a cinco unidades que a Mohamcs venceu em 133 início de corrida. A defesa de Philly ajudou a causar uma corrida de 24-0 no primeiro tempo, permitindo 23 jardas no total nos dois primeiros trimestres, o segundo melhor no primeiro tempo da história do Super Bowl.

Quando tudo foi dito e feito, Josh Sweat chegou a Mohomes para 2,5 capturas, Milton Williams acrescentou duas capturas, Jordan Davis gravou um saco e a Jalyx Hunt capturou metade. Os Eagles acumularam seis capturas e 16 pressões, apesar de não bombardearem uma vez nos 42 contratempos dos chefes, De acordo com as estatísticas da próxima geração. A Filadélfia se tornou a sexta equipe a registrar seis capturas e três conclusões na história do Super Bowl. Mohamses nunca havia sido demitido seis vezes em um jogo da NFL antes.

Falando em perdas de bola, a esquerda defensiva de Novata Cooper se tornou a Segundo jogador do primeiro ano para gravar um pick-six em um Super BowlO finalista do jogador defensivo do Ano da NFL, Zack Baun, pegou Mahomes para estabelecer os Eagles com uma excelente posição de campo para estender sua vantagem a 24 no segundo trimestre, e Williams Strip-Scke Mahomes no quarto trimestre. Essas três perdas de bola são uma representação perfeita de talentos que as águias possuem nos três níveis.

Enquanto Hurts venceu o MVP do Super Bowl Depois de completar 17 de 22 passes para 221 jardas, dois touchdowns, uma interceptação e liderando os Eagles com 72 jardas por terra e outro touchdown, Fangio (ou a linha defensiva como um todo) também merecia o prêmio. Para que esta unidade domine a linha ofensiva do Chiefs em praticamente todos os contratempos, ela chega a Mohamses seis vezes sem bombardear e forçar o melhor marechal de campo a parecer ansioso e desconfortável no bolso, foi o que este jogo decidiu.

